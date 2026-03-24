Reife Derby-Leistung: Ramlingen schlägt Burgdorf souverän

– Foto: René Diebel

Der SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II hat das Derby gegen den TSV Burgdorf mit 2:0 für sich entschieden und damit die Tabellenführung weiter gefestigt. In einer intensiven, erwartungsgemäß kampfbetonten Partie zeigte die Mannschaft von Trainer Darijan Vlaski eine abgeklärte Vorstellung und ließ dem Gegner nur wenige Möglichkeiten.

„Über 90 Minuten war das eine reife Leistung“, sagte Vlaski nach dem Spiel. „Wir haben den Kampf angenommen, wussten, dass Burgdorf viel über lange Bälle und Standards kommen wird – und das haben wir super wegverteidigt.“

„Die hatten im Prinzip eine gute Aktion über ihren Stürmer, ansonsten haben wir kaum etwas zugelassen“, so Vlaski.

Ramlingen kam gut in die Partie und nutzte früh eine der ersten Möglichkeiten: Benedict Rahaus traf in der 20. Minute zur Führung. In der Folge kontrollierten die Gastgeber das Spiel, ohne dabei große Risiken einzugehen. Burgdorf blieb vor allem über Einzelaktionen gefährlich, echte Torchancen blieben jedoch Mangelware.

Treppschuh entscheidet die Partie

Nach der Pause erhöhte Chris Treppschuh auf 2:0 (53.) und sorgte damit für die Vorentscheidung. Ramlingen blieb auch danach strukturiert, verteidigte diszipliniert und spielte seine Angriffe sauber zu Ende. „Wir haben auch spielerisch über weite Strecken überzeugt, obwohl es auf dem Platz nicht einfach war“, erklärte Vlaski.

Burgdorf fand keine Mittel mehr, um das Spiel noch einmal zu drehen. Die Defensive des Spitzenreiters stand stabil, Zweikämpfe wurden konsequent geführt, zweite Bälle häufig gewonnen.

„Ich will nicht sagen, dass es komplett ungefährdet war, aber es war einfach souverän verteidigt“, fasste Vlaski zusammen. Besonders die mannschaftliche Geschlossenheit und die klare Umsetzung des Matchplans überzeugten.

Mit nun 52 Punkten aus 21 Spielen baut Ramlingen den Vorsprung an der Spitze weiter aus. Verfolger SG 74 Hannover bleibt zwar in Schlagdistanz, doch der Tabellenführer präsentiert sich konstant und gefestigt.

Die Leistung im Derby unterstreicht, dass Ramlingen nicht nur spielerisch, sondern auch in intensiven Spielen bestehen kann. Genau diese Mischung dürfte im weiteren Saisonverlauf entscheidend sein.

SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II – TSV Burgdorf 2:0

SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II: Johann Ridtschenko, Maximilian Runge, Finn Beeneken, Servan Duran (90. Hakim Ahmed Hikmat), Sebastian Daecke (91. Bajo Kabiro), Pablo Saavedra-Gerke (92. Jeremy Lee Finsel), Fawaz Fakhri Khiro, Chris Treppschuh (78. Torben Tepper), Patrick Neuhaus, Benedict Rahaus (66. Ahmed Khaldi), Leon Scholochow - Trainer: Darijan Vlaski

TSV Burgdorf: Till Adebahr, Erik Sonnefeld, Robin Günther, Noel Köhler, Kevin Franke, Benjamin Schubert, Harun Duran (83. Ben Kükendorf), Cedrick Kunz (78. Florian Pszolla), Alexander Kamerer (57. Murthada Abdulkarim), Jan-Ole Müller (47. Andrej Mechonzew), Mohamad Awad Abo Zeid - Trainer: Mirco Roger

Schiedsrichter: Dennis Remus

Tore: 1:0 Benedict Rahaus (20.), 2:0 Chris Treppschuh (53.)