Reif genug für den ersten Sieg? Geiselbullach muss nach Obermenzing

Für den TSV Geiselbullach geht es Schlag auf Schlag. Nach der Planegg-Niederlage am Samstag wartet bereits der nächste schwere Brocken.

Geiselbullach – Englische Woche in der Bezirksliga. Für den bisher noch sieglosen TSV Geiselbullach geht es am Dienstag, 19.45 Uhr, zum SV Waldeck-Obermenzing. Stefan Held gibt sich vor der zweitkürzesten Auswärtsfahrt optimistisch, dass endlich der erste Dreier eingefahren wird. „Die Leistung aus dem Planegg-Spiel gibt mir Hoffnung“, sagt der Spielertrainer.

Man habe gegen einen Aufstiegsaspiranten über weite Strecken mithalten können. „Jetzt müssen wir in bestimmten Phasen noch reifer werden“, so der 30-Jährige. Vor allem in der Defensive müsse man stabiler werden. In der Offensive fordert Held „mehr Zielstrebigkeit.“

Inwiefern die Forderungen auf dem Kunstrasengeläuf der Bezirkssportanlage an der Meyerbeerstraße in die Tat umzusetzen sind, bleibt abzuwarten. Denn, so Held: „Das Programm wird nicht einfacher.“