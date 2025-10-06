 2025-10-02T08:44:29.515Z

Ligabericht
Beim FC Alburg läuft es in dieser Saison bislang noch nicht rund. Nach sechs Spielen und fünf Niederlagen steht die Mannschaft von Cheftrainerin Mittrop derzeit auf dem vorletzten Tabellenplatz. – Foto: Schwarz

»Reicht einfach nicht, um Punkte mitzunehmen«: Alburg verliert erneut

Frauenbiburg siegt gegen Ruderting +++ Alburg mit der fünften Saisonniederlage +++ Traumstart sichert Kirchberg einen Punkt gegen Überacker

6.Spieltag der Landesliga Süd: Frauenbiburg konnte das Niederbayernderby knapp für sich entscheiden, während Alburg aufgrund einer schwachen ersten Hälfte punktlos blieb. Kirchberg und Überacker trennten sich derweil 1:1.

Sa., 04.10.2025, 15:00 Uhr
SV Frauenbiburg
SV FrauenbiburgFrauenbiburg
FC Ruderting
FC RudertingRuderting II
2
1
Abpfiff

Thomas Jost (Trainer SV Frauenbiburg): „Am Ende zählt der wichtige Dreier. Grundlage für den Erfolg war unsere stabile Abwehrleistung. Abgesehen vom Gegentor per Elfmeter war unsere gut mitspielende Torhüterin Theresa Baumgartner nahezu beschäftigungslos. Trotz klarer Überlegenheit und zahlreicher Chancen haben wir es verpasst, den Sack früher zuzumachen, so mussten wir bis zum Schluss zittern. Entscheidend ist jedoch, dass wir den nächsten Heimsieg einfahren konnten. Zuletzt wünschen wir der verletzten Spielerin des FC Ruderting gute Besserung und eine schnelle Genesung.“

Lisa Stiller (Teammanagerin FC Ruderting II): „Frauenbiburg kam besser in die Partie und erwischte den deutlich besseren Start. Nach einem unglücklichen Gegentor gerieten wir früh in Rückstand, konnten aber durch einen sicher verwandelten Elfmeter schnell zum 1:1 ausgleichen. Im weiteren Verlauf entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel mit leichten Vorteilen für Frauenbiburg. Ein unglückliches Eigentor entschied schließlich die Begegnung zu unseren Ungunsten. Insgesamt war Frauenbiburg die etwas stärkere Mannschaft und damit der verdiente Sieger. Noch schwerer wiegt jedoch die Verletzung von Teresa Schmöller, die sich vermutlich am Knie verletzt hat.“


Gestern, 15:00 Uhr
SC Biberbach
SC BiberbachBiberbach
FC Alburg
FC AlburgAlburg
5
3
Abpfiff

Nina Mittrop (Trainerin FC Alburg): „Eine sehr unglückliche Niederlage. In der ersten Halbzeit waren wir klar unterlegen, haben vier Gegentore kassiert und kaum eigene Chancen herausgespielt. In der zweiten Halbzeit haben wir dann deutlich besser agiert, früh den Anschlusstreffer erzielt und hatten eigentlich auch das Momentum auf unserer Seite. Wir haben wieder eine gute und eine schwache Halbzeit gespielt, was in dieser Liga einfach nicht reicht, um Punkte mitzunehmen.“


Gestern, 13:00 Uhr
SV Kirchberg i. Wald
SV Kirchberg i. WaldKirchberg
RW Überacker
RW ÜberackerRW Überacker
1
1

Kertin Winter (Teammanagerin SV Kirchberg i. Wald): „Es war ein gutes Landesliga-Spiel mit wenig Torchancen auf beiden Seiten. Der tiefe Platz hat es beiden Mannschaften nicht leicht gemacht, dennoch war viel Intensität und Einsatz im Spiel. Überacker hatte Mitte der ersten Halbzeit etwas mehr vom Spiel, das konnten wir aber mit großem kämpferischen Aufwand und mannschaftlicher Geschlossenheit ausgleichen.“

