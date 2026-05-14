Reicht ein Sieg schon zur Rettung?

Mit dem FC Saalfeld reist ein direkter Konkurrent im Kampf um den Klassenerhalt an – und die Ausgangslage könnte kaum brisanter sein. Der Sieger darf weiter vom vorzeitigen Ligaverbleib träumen, der Verlierer gerät im Saisonendspurt noch einmal mächtig unter Druck.
Bei den Hausherren ist die Stimmungslage derzeit angespannt. Nach ordentlichen Auftritten gegen Schleiz und Fahner Höhe kassierte die Mannschaft zuletzt gleich mehrere Rückschläge. „Nach den guten Spielen gegen Schleiz und Fahner Höhe folgten nun drei arge Dämpfer für uns“, erklärt Geratals Torhüter und Kapitän Nils Bradsch im Gespräch mit FuPa. Vor allem die angespannte Personalsituation habe sich in den vergangenen Wochen zugespitzt. Dennoch wolle man keine Ausreden gelten lassen: „Abstiegskampf in der Landesliga erfordert harte Bandagen. Wir brauchen in jedem Spiel das Maximum von jedem.“
Besonders bitter aus Sicht der Gastgeber: Die vergangenen Duelle mit Saalfeld gingen allesamt verloren. Entsprechend groß ist der Wunsch, diesmal ein anderes Gesicht zu zeigen. Bradsch gibt die Marschroute klar vor: „Wir spielen zuhause, wir wollen alles investieren und reinhauen, was wir haben – dann sehen wir, was dabei rauskommt.“ Hoffnung macht ihm dabei, dass im Laufe der Woche womöglich einige angeschlagene Spieler zurückkehren könnten.
Doch auch beim FC Saalfeld ist man sich der Bedeutung der Partie bewusst. Trotz zuletzt zweier Niederlagen reist der FCS mit viel Selbstvertrauen nach Geratal. „Die Stimmung in der Mannschaft ist trotz der zwei verlorenen Spiele sehr gut“, sagt Saalfelds Torjäger und Kapitän Stan Kleyla. Besonders die starke Rückrunde habe der Mannschaft viel Stabilität gegeben: „Wir haben viele Punkte geholt und waren selbst in den Spielen, die wir verloren haben, nie chancenlos.“
Die jüngste Bilanz gegen Geratal spricht ebenfalls für die Gäste. Vier direkte Duelle in Folge konnte Saalfeld gewinnen – von einem Lieblingsgegner möchte Kleyla aber dennoch nicht sprechen: „Es waren immer enge Spiele, die wir zum Glück für uns entscheiden konnten.“ Personell sieht es beim FCS derweil ordentlich aus. Größere Ausfälle blieben bislang aus, weshalb die Gäste „einen super Kader“ zur Verfügung haben, „der definitiv in der Lage ist, in Geratal drei Punkte mitzunehmen“.
Die Voraussetzungen für ein intensives Kellerduell sind also geschaffen. Während Geratal auf den Heimvorteil und pure Leidenschaft setzt, will Saalfeld seine starke Rückrunde weiter vergolden. Klar ist: Im Abstiegskampf der Thüringenliga zählt inzwischen jeder Zentimeter – und am Wochenende vielleicht schon jeder Punkt doppelt.