Reicht ein Sieg schon zur Rettung? In der Thüringenliga steht für die SpVgg Geratal am Wochenende ein echtes Schlüsselspiel an. von Christopher Plischka · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Julius Schwalenberg

Mit dem FC Saalfeld reist ein direkter Konkurrent im Kampf um den Klassenerhalt an – und die Ausgangslage könnte kaum brisanter sein. Der Sieger darf weiter vom vorzeitigen Ligaverbleib träumen, der Verlierer gerät im Saisonendspurt noch einmal mächtig unter Druck.

Sa., 16.05.2026, 14:00 Uhr SpVgg Geratal Geratal FC Saalfeld FC Saalfeld 14:00 live PUSH

Bei den Hausherren ist die Stimmungslage derzeit angespannt. Nach ordentlichen Auftritten gegen Schleiz und Fahner Höhe kassierte die Mannschaft zuletzt gleich mehrere Rückschläge. „Nach den guten Spielen gegen Schleiz und Fahner Höhe folgten nun drei arge Dämpfer für uns“, erklärt Geratals Torhüter und Kapitän Nils Bradsch im Gespräch mit FuPa. Vor allem die angespannte Personalsituation habe sich in den vergangenen Wochen zugespitzt. Dennoch wolle man keine Ausreden gelten lassen: „Abstiegskampf in der Landesliga erfordert harte Bandagen. Wir brauchen in jedem Spiel das Maximum von jedem.“ Besonders bitter aus Sicht der Gastgeber: Die vergangenen Duelle mit Saalfeld gingen allesamt verloren. Entsprechend groß ist der Wunsch, diesmal ein anderes Gesicht zu zeigen. Bradsch gibt die Marschroute klar vor: „Wir spielen zuhause, wir wollen alles investieren und reinhauen, was wir haben – dann sehen wir, was dabei rauskommt.“ Hoffnung macht ihm dabei, dass im Laufe der Woche womöglich einige angeschlagene Spieler zurückkehren könnten.