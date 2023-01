Reichstorf: Christian Loidl übernimmt zur neuen Saison Der Noch-Coach der SpVgg Loiching wechselt zum abstiegsgefährdeten Kreisklassisten

Die Reichstorfer Kicker überwintern auf einen Relegationsplatz und müssen sich gehörig strecken, um die Kreisklasse noch auf direktem Weg zu halten. "Die aktuelle Saison läuft bislang nicht gerade optimal für uns. Abgerechnet wird aber immer zum Schluss. Nach der Winterpause stehen uns hoffentlich wieder einige Leistungsträger zur Verfügung. Ich habe mit Christian immer schon einen guten Kontakt gehabt. Es macht mich sehr glücklich, dass wir das hinbekommen haben. Wir sind uns sicher, mit ihm einen Fachmann geholt zu haben, der mit seiner Erfahrung die Truppe wieder zu Erfolgen führen kann. Natürlich müssen wir für den Sommer noch ein bisschen was machen, um neuen Schwung reinzubringen und wieder einen schlagkräftigen Kader zu haben. Optimal wäre das natürlich mit einer weiteren Kreisklassen-Saison. Von Abstieg wird bei uns aber ohnehin nicht geredet. Der aktuelle Kader sollte gut genug sein, um die Klasse zu halten", sagt Reichstorfs Vorstand Andreas Haunfellner, der zwei Winter-Neuzugänge vermelden kann. Nurudeen Adeboyejo (ASCK Simbach) und Abdülkerim Soydan (TuS Walburgskirchen) verstärken den Kader des Tabellenelften der Kreisklasse Dingolfing. "Das sind zwei erfahrene Spieler, die schon höherklassiger unterwegs waren, und uns weiterhelfen werden", ist Haunfellner überzeugt.







“Nach fünf schönen und intensiven Jahren bei der Spvgg Loiching, die sogar mit dem Aufstieg in die Kreisklasse gekrönt wurden, möchte ich mich bei allen Verantwortlichen des Vereins bedanken und wünsche der SpVgg alles Gute für die Zukunft. Nun ist die Zeit gekommen, im Sommer ein neues Kapitel beim FC Reichstorf aufzuschlagen. Ich freue mich sehr darauf, da es sich um eine sportlich äußerst interessante Aufgabe handelt und möchte meinen Beitrag leisten, um mit dem Verein Erfolg zu haben. Ich hatte sehr gute Gespräche mit dem Vorstand, den ich schon lange kenne. Wir waren von Anfang an auf einer Wellenlänge und haben uns für die nächsten beiden Spielzeiten Vorgaben gesteckt. Das Ziel ist es, im ersten Jahr Stabilität reinzubringen, um im darauffolgenden Jahr im vorderen Tabellendrittel anzugreifen. Der Kader hat definitiv das Potenzial dazu und wenn wir uns punktuell verstärken können, bin ich überzeugt, mit dem FC Reichstorf erfolgreich zu sein”, lässt Christian Loidl verlauten.







Als Aktiver war 39-Jährige unter anderem bei der SpVgg Plattling und der SpVgg GW Deggendorf aktiv. Als Chefanweiser stehen in der Loidl-Vita Stationen beim TSV Oberschneiding, FC Moos und der SpVgg Loiching. Auch den ersten Neuzugang für die nächste Saison kann der FCR schon vermelden. Defensiv-Allrounder Anil Erdal folgt Loidl und wechselt ebenfalls von der SpVgg Loiching zum FC Reichstorf.