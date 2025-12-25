Reichlich Zuwachs Fußball-Schiedsrichter Sinsheim +++ 2026 warten 25 Neulinge und gleichzeitig zahlreiche Ehrungen auf die Sinsheimer Schiedsrichter

So viel gab es gar nicht zu verändern. "Olaf Hautzinger hat in seiner Amtszeit so viele gute und wichtige Dinge angestoßen, dass wir daran perfekt aufbauen durften", sagt Bernd Simmel. Der stellvertretende Vorsitzende der Sinsheimer Schiedsrichtervereinigung ist seit Anfang dieses Jahres ebenso neu im Amt wie der neue erste Vorsitzende Stefan Werner und der Schriftführer Marcel Lampert.

Gegen Ende der Vorsaison gab es allerdings sogar ein paar schlaflose Nächte. "Leider musste Ronald Höck als unser Schiedsrichter-Ansetzer aus gesundheitlichen Gründen aufhören und gerade diese Position macht einen großen Teil des Tagesgeschäfts aus", erzählt der stellvertretende Vorsitzende, der dieses Amt in Folge kommissarisch übernommen hat.

Alle sind sie Schiris aus Leidenschaft. Der Verweis auf den Vorgänger, der über neun Jahre vieles bewegt und stets mit Feuereifer für seine Schirikollegen dagewesen ist, liegt auf der Hand. "Wir befinden uns immer noch im regen Austausch", verrät Simmel, der aber mit seinen Mitstreitern aber keine Probleme hatte und hat, die umfangreichen Aufgaben, die über das Jahr verteilt anstanden, zu erledigen.

Das heißt im Umkehrschluss aber nicht, dass die Sinsheimer Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter immer älter werden. 2026 verspricht einen Zulauf wie schon lange nicht mehr. "Das haben wir sicherlich auch dem Jahr des Schiedsrichters des DFB zu verdanken", sagt Simmel angesichts von 25 Anmeldungen für den Neulingslehrgang Mitte Januar in Hoffenheim.

Zur Saison 2025/26 begann mit Ralf Röttgen ein alter Hase als Ansetzer und setzt somit eine Tradition der Sinsheimer Schiedsrichter fort. Von den 115 Aktiven, darunter vier Frauen, ist mehr als die Hälfte über zehn Jahre an der Pfeife. Das bedeutet große Kontinuität, 2026 wird sich das in Form zahlreicher Ehrungen bestätigen. Zehn, 20 und 30 Jahre treue Mitgliedschaften in der Schiri-Vereinigung werden dann im würdigen Rahmen ausgezeichnet.

Zum Vergleich: In den vergangenen Jahren lag die Zahl der Schiri-Neuzugänge durchschnittlich bei zehn. Weitere Anmeldungen sind immer noch möglich, Lehrwart Marc Heiker freut sich über jeden Kurzentschlossenen, der es versuchen möchte.

Was Simmel und seine Mitstreiter besonders gefällt, ist die exzellente Zusammenarbeit mit der TSG Hoffenheim, wie er betont: "Wir bekommen dort einmal mehr tolle Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt, es passt einfach rundum."

Neuzugänge müssen aber nicht zwangsläufig im Juniorenalter sein. "Ein super Beispiel ist Manuel Maier aus Eschelbach", berichtet Simmel, "er kam als ehemaliger Fußballer zu uns und hat gesagt, er probiert es einfach mal aus. Mittlerweile pfeift er in der Jugend bis zur Verbandsliga und bei den Herren bis zur Kreisliga quasi alles runter. Leute wie ihn suchen wir händeringend."

Wege zur Schiedsrichterei gibt es also viele, wie Simmel zusätzlich anhand seiner eigenen Geschichte unterhaltsam erzählt: "Ich wurde samstags auf einer Hochzeit gefragt, ob ich sonntags nicht pfeifen möchte und das habe ich dann einfach getan." Das hat den heute 41-Jährigen aber nicht dazu verleitet, früher vom Feiern nach Hause zu gehen, wie er schmunzelnd hinzufügt: "Also habe ich am nächsten Tag in der Reserverunde ein Spiel gepfiffen und das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich mich für den folgenden Neulingslehrgang angemeldet habe."

Das ist mittlerweile 18 Jahre her und genauso lange pfeift er schon für seinen Heimatverein TSV Kürnbach. Seine Vorstandskollegen Werner vom VfL Mühlbach sowie Lampert sind ebenfalls an die, oder über zwei Jahrzehnte mit dabei. Lampert kommt sogar aus einer waschechten Schiri-Familie, sein Vater Roland Lampert ist seit weit über 30 Jahren als Schiri für den FC Rohrbach a.G. aktiv.

Zum Jahresabschluss, beziehungsweise Startschuss für 2026 treffen sich die Sinsheimer Schiris am 10. Januar beim FC Berwangen zur Winterfeier. Neben dem Rückblick gilt es die Weichen für das kommende Kalenderjahr zu stellen. An Arbeit wird es auch dann nicht mangeln. Ein paar Zahlen der Hinrunde von Juli bis Dezember veranschaulichen, wie viel Arbeit auf die Vereinigung in Sinsheim zugekommen ist. Insgesamt gab es 1 900 Spielansetzungen, davon rund 725 im Männer- und 600 im Jugendbereich. Der Rest teilt sich in Assistenten-Einteilungen sowie die Frauen-Verbandsliga und Frauen-Landesligen auf.

Nun startet das zweite Jahr für die neue, aber erfahrene Vorstandschaft der Sinsheimer Schiedsrichtervereinigung. Mit Herzblut und großer Freude an der Arbeit machen sie sich daran, viele neue Gesichter dank des Neulingslehrgangs zu integrieren. "Genau dafür machen wir das alles", sagt Simmel zum Abschluss.

Die aktuelle Besetzung im Ausschuss der SRVgg Sinsheim:

Vorsitzender Stefan Werner (37 Jahre/VfL Mühlbach); 2. Vorsitzender/SR-Ansetzer II Bernd Simmel (41/TSV Kürnbach); Schriftführer Marcel Lampert (43/FC B. Rohrbach a.G.); Lehrwart Marc Heiker (28/TSV Kürnbach), SR-Ansetzer I Ralf Röttgen (59/FVS Sulzfeld); Beisitzer Sebastian Stadler (41/TSV Helmstadt).

