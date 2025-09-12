Odenkirchen zieht mit einem Kantersieg in die nächste Runde ein. – Foto: Martina Krämer-Lichtschla

Reichlich Tore und eine Überraschung Durch Spielabsagen war der Terminplan im Kreispokal etwas ausgedünnt. Da, wo gespielt wurde, fielen zahlreiche Tore. Zumeist setzte sich der Favorit durch – mit einer Ausnahme. Verlinkte Inhalte Kreispokal MG/V FC Viersen Odenkirchen Rheydter SV SV Lürrip + 8 weitere

Das Achtelfinale im REWOVE-Kreispokal Mönchengladbach-Viersen war in vielerlei Hinsicht außergewöhnlich: Eine Absage wegen Nichtantritts, ein Derby-Ausfall durch Regen, der Einstand eines Interimstrainers – und ein B-Ligist, der einen ambitionierten A-Ligisten aus dem Wettbewerb warf. So sie Kurz-Zusammenfassung. Reichlich Tore gab es ebenfalls.

Di., 09.09.2025, 19:30 Uhr Sportfreunde Neersbroich Neersbroich Polizei SV Mönchengladbach Polizei SV 6 3 Abpfiff Am Dienstag setzten sich bereits die Sportfreunde Neersbroich mit 6:3 nach Verlängerung gegen den Polizei SV durch. Faisal Mirzada brachte den PSV in Führung, ehe Nicolas Puhe mit zwei Treffern auf 2:1 für Neersbroich stellte. Der PSV drehte das Spiel durch Jason Krüer und Tahsin Kalaf (3:2), bevor Tim Glogau die Verlängerung erzwang. Dort trafen Marco Glogau und Routinier Dennis Kylau per Doppelpack zum 6:3-Endstand.

Beim SV Lürrip stand zur Partie beim SV Schelsen ein neuer Mann an der Seitenlinie: Für Dario Cancian übernahm Timo Mungan interimsweise die Leitung der Mannschaft. Cancian hatte am Montag seinen Rücktritt erklärt. Lürrip drehte einen zweimaligen Rückstand noch zum 3:2-Sieg. Luka Tanaskovic und Tayler Helm trafen für Schelsen, während Saher Kalaf, Harith Jargavani und Silvio Cancian den Bezirksligisten jubeln ließen.

Für die Überraschung sorgte B-Ligist Concordia Viersen, der den favorisierten SC Rheindahlen aus der Kreisliga A ausschaltete. Moritz Kester Maas brachte Concordia mit einem Doppelpack 2:0 in Front, Tim Kiak verkürzte für den SCR. In der Nachspielzeit machte Lukas Wojtek mit dem 3:1 alles klar.

Torreich verlief auch das Bezirksliga-Duell zwischen Türkiyemspor und dem 1. FC Viersen. Nathan Dibazingila glänzte mit drei Toren, Ehsan Amani traf doppelt, dazu trafen Benjamin Hilgers und Thomas Tümmers – 7:2 hieß es am Ende für Türkiyemspor. Für Viersen traf Ivan Jajetic zweimal. „In der ersten Halbzeit waren wir zu ineffektiv, das haben die Jungs nach der Pause deutlich besser gemacht“, sagte Türkiyemspor-Coach Cafer Kapkara.

Noch spektakulärer war das 9:3 von Odenkirchen bei GW Holt. Schon nach 30 Minuten führte das Team von Simon Sommer mit 4:0. Holt kämpfte sich auf 3:4 heran, ehe der Bezirksligist wieder davonzog. „Nach dem 4:0 war die Messe eigentlich gelesen, doch dann haben wir Holt nochmals ins Spiel gelassen, ehe wir das Ergebnis klarstellten“, sagt Sommer.