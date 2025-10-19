Reichlich Tore in Moers - viele Kantersiege & spannender Alpen-Sieg

In der Kreisliga A Moers sorgte der 10. Spieltag für klare Ansagen und reichlich Gesprächsstoff: Der SV Budberg II zerlegte den Rumelner TV mit 5:0, während der FC Neukirchen-Vluyn II den VfL Rheinhausen gleich mit mit demselben Ergebnis überrollte. Auch der TV Asberg überzeugte beim 4:0 gegen den SV Menzelen, während der FC Moers-Meerfeld mit einem 4:1 über den Büdericher SV ein Ausrufezeichen setzte. Spannend blieb es in Schwafheim: Die Zweitvertretung gewann 3:1 gegen Millingen, die Erste teilte sich beim 1:1 gegen Sonsbeck II die Punkte. Zudem siegte Concordia Rheinberg mit 5:2 gegen den GSV Moers II, und die Viktoria Alpen drehte beim 4:3 in Rheurdt ein wildes Duell.

Der SSV Lüttingen setzte sich im Auftaktspiel am Mittwochabend beim ESV Hohenbudberg schlussendlich klar mit 4:1 durch, weil Malte Peters auch wieder doppelt traf. Die Entscheidung brachte der ehemalige Oberliga-Spieler Lars van Schyndel in der Nachspielzeit. Damit zieht Lüttingen wegen des besseren Torverhältnisses am ESV Hohenbudberg vorbei, allerdings bleiben beide Klubs im Mittelfeld der Liga.

Ein Torfestival lieferten sich die SpVgg Rheurdt-Schaephuysen und die Viktoria Alpen. Nach der frühen 2:0-Führung durch Kai Hense und Marian Nederkorn kämpften sich die Gastgeber zurück – Philipp Hasse und Florian Witte stellten auf 2:2. Es folgten Treffer im Minutentakt: Wieder Hense, dann Ferit Acar per Elfmeter, ehe Niels Kuhlmann das 4:3 markierte. Nach einer Roten Karte für Shawn Rume und Gelb-Rot für Christopher Schmidt blieb es beim Auswärtssieg der Viktoria.

Ein deutlicher 5:0-Sieg gelang dem FC Neukirchen-Vluyn II gegen den VfL Rheinhausen. Schon vor der Pause sorgten Dzejlan Bisevac und ein Eigentor für eine komfortable Führung. Nach dem Seitenwechsel trafen Musa Can Celik und Aldin Mahmutovic per Strafstoß, ehe ein weiterer Treffer das Ergebnis abrundete.

Der TV Asberg präsentierte sich gegen den SV Menzelen in Torlaune. Binnen 18 Minuten stellten Serhat Karabulut, Justin Gellert und Alend Said-Ali auf 3:0, letzterer legte noch vor der Pause das 4:0 nach. Damit bleibt der TVA das Maß aller Dinge.

Das 1:1 zwischen dem SV Sonsbeck II und dem SV Schwafheim hält beide Teams in der Top sieben.

Die Zweitvertretung des SV Schwafheim sicherte sich mit einem 3:1 gegen den SV Millingen einen wichtigen Heimsieg. Niklas Klaffki traf früh zur Führung, Leon Sanocki legte nach. Zwar verkürzte Ricardo Schiff kurz vor der Pause, doch Maximilian Schricks entschied die Partie in der 85. Minute. Die Gäste vergaben zuvor durch Domenique Cremers einen Foulelfmeter, was sich rächte - Millingen ist Vorletzter. In der Schlussminute sah Tom Parthum noch Gelb-Rot.

Mit einem 5:2-Erfolg behauptete sich Concordia Rheinberg gegen den GSV Moers II. Die Gäste gingen durch Aza Kader in Führung, doch Concordia antwortete prompt und drehte die Partie noch vor der Pause. Nach dem Ausgleich von Naim Aziz Hajjaoui per Foulelfmeter stellten die Gastgeber ihre Offensivstärke erneut unter Beweis: drei weitere Treffer entschieden das Spiel. Concordia Rheinberg hat nun fünf Punkte Vorsprung auf den Keller.

Eine herbe Niederlage musste der Rumelner TV gegen den SV Budberg II einstecken. Bereits zur Pause stand es 0:3, nachdem Deniz Ucan, Finn Berg und Yannik Kehrmann trafen. Im zweiten Durchgang legten Kai-Niklas Jahn und Felix Engeln nach. Rumeln agierte nach der Gelb-Roten Karte für Francesco Aleccia fast eine Stunde in Unterzahl, Budberg II hat vier Punkte weniger als Tabellenführer Asberg.

Das sind die nächsten Spieltage

Mit einer geschlossenen Leistung hat der FC Moers-Meerfeld nach dem Trainerwechsel (siehe oben) den Büdericher SV mit 4:1 geschlagen. Die Partie begann turbulent: Bereits nach zwei Minuten brachte Sascha Ströter die Gäste in Führung, doch nur wenig später glich Noel-Djamel Pukallus aus. Anschließend übernahmen die Gastgeber das Kommando – Nadim Hajroussi drehte das Spiel nach 19 Minuten. Nach dem Seitenwechsel kontrollierte die Mannschaft von spielendem Co-Trainer Dustin Eichholz das Geschehen, ehe dieser selbst per Strafstoß auf 3:1 erhöhte. In der Nachspielzeit sorgte erneut Pukallus für den Endstand - und Erleichterung beim FCM, der seinen ersten Saisonsieg gefeiert hat.

11. Spieltag

Fr., 24.10.25 20:00 Uhr SV Menzelen - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II

Fr., 24.10.25 20:00 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - ESV Hohenbudberg

So., 26.10.25 13:00 Uhr SV Budberg II - Concordia Rheinberg

So., 26.10.25 15:00 Uhr VfL Rheinhausen - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen

So., 26.10.25 15:00 Uhr SSV Lüttingen - Rumelner TV

So., 26.10.25 15:15 Uhr SV Sonsbeck II - SV Millingen

So., 26.10.25 15:30 Uhr GSV Moers II - FC Moers-Meerfeld

So., 26.10.25 15:30 Uhr Büdericher SV - SV Schwafheim II

So., 26.10.25 15:30 Uhr SV Schwafheim - TV Asberg



12. Spieltag

Fr., 31.10.25 19:30 Uhr FC Moers-Meerfeld - SV Budberg II

So., 02.11.25 15:00 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - SV Menzelen

So., 02.11.25 15:00 Uhr SV Millingen - Büdericher SV

So., 02.11.25 15:00 Uhr Concordia Rheinberg - SSV Lüttingen

So., 02.11.25 15:00 Uhr ESV Hohenbudberg - VfL Rheinhausen

So., 02.11.25 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - SV Schwafheim

So., 02.11.25 15:30 Uhr TV Asberg - SV Sonsbeck II

So., 02.11.25 15:30 Uhr SV Schwafheim II - GSV Moers II

So., 02.11.25 15:30 Uhr Rumelner TV - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.

