 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
Viktoria Alpen siegt.
Viktoria Alpen siegt. – Foto: Steffen Schmitz

Reichlich Tore in Moers - viele Kantersiege & spannender Alpen-Sieg

Kreisliga A Moers: Klare Siege für Budberg II, Asberg, Neukirchen-Vluyn II und Moers-Meerfeld – während Alpen in Rheurdt ein Spektakel gewinnt.

Kreisliga A Moers
SV Budberg II
FC Meerfeld
SV Millingen
VfL R´hausen

In der Kreisliga A Moers sorgte der 10. Spieltag für klare Ansagen und reichlich Gesprächsstoff: Der SV Budberg II zerlegte den Rumelner TV mit 5:0, während der FC Neukirchen-Vluyn II den VfL Rheinhausen gleich mit mit demselben Ergebnis überrollte. Auch der TV Asberg überzeugte beim 4:0 gegen den SV Menzelen, während der FC Moers-Meerfeld mit einem 4:1 über den Büdericher SV ein Ausrufezeichen setzte. Spannend blieb es in Schwafheim: Die Zweitvertretung gewann 3:1 gegen Millingen, die Erste teilte sich beim 1:1 gegen Sonsbeck II die Punkte. Zudem siegte Concordia Rheinberg mit 5:2 gegen den GSV Moers II, und die Viktoria Alpen drehte beim 4:3 in Rheurdt ein wildes Duell.

________________

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Moers

Mi., 15.10.2025, 20:00 Uhr
ESV Hohenbudberg
ESV HohenbudbergHohenbudb.
SSV Lüttingen
SSV LüttingenLüttingen
1
4
Abpfiff
Der SSV Lüttingen setzte sich im Auftaktspiel am Mittwochabend beim ESV Hohenbudberg schlussendlich klar mit 4:1 durch, weil Malte Peters auch wieder doppelt traf. Die Entscheidung brachte der ehemalige Oberliga-Spieler Lars van Schyndel in der Nachspielzeit. Damit zieht Lüttingen wegen des besseren Torverhältnisses am ESV Hohenbudberg vorbei, allerdings bleiben beide Klubs im Mittelfeld der Liga.

ESV Hohenbudberg – SSV Lüttingen 1:4
ESV Hohenbudberg: Rene Sefzig, Mohammed Essarhiri, Samet Cebe, Lukas Thieme, Oshipai von Schwartzenberg, Mikail van der Linden, Kujtim Smakolli (61. Ekrem Aksu), Boris Vertkin (14. Pascal Sikorska), Jawad Ali, Chris Exner, Samet Altun - Trainer: Ralf Röös - Co-Trainer: Ali Sentürk
SSV Lüttingen: Lasse Gunnar Manten, Fabian Wenten, Robin Sebastian Bömer, Viktor Brem (71. Thilo Hermsen), Max Stapelmann, Julian Rüttermann (91. Björn Hopmann), Paul Henrik Voß, Lars Neinhuis (67. Sebastian Kühn), Lars van Schyndel, Janik Schweers (46. Janne Henrik Manten), Malte Peters (87. Daniel Zarko) - Trainer: Mirko Poplawski
Schiedsrichter: Burak Öztürk - Zuschauer: 80
Tore: 0:1 Malte Peters (28. Foulelfmeter), 0:2 Fabian Wenten (54.), 1:2 Chris Exner (61.), 1:3 Malte Peters (80.), 1:4 Lars van Schyndel (90.+4)

Fr., 17.10.2025, 19:30 Uhr
FC Moers-Meerfeld
FC Moers-MeerfeldFC Meerfeld
Büdericher SV
Büdericher SVBüdericherSV
4
1
Abpfiff
Mit einer geschlossenen Leistung hat der FC Moers-Meerfeld nach dem Trainerwechsel (siehe oben) den Büdericher SV mit 4:1 geschlagen. Die Partie begann turbulent: Bereits nach zwei Minuten brachte Sascha Ströter die Gäste in Führung, doch nur wenig später glich Noel-Djamel Pukallus aus. Anschließend übernahmen die Gastgeber das Kommando – Nadim Hajroussi drehte das Spiel nach 19 Minuten. Nach dem Seitenwechsel kontrollierte die Mannschaft von spielendem Co-Trainer Dustin Eichholz das Geschehen, ehe dieser selbst per Strafstoß auf 3:1 erhöhte. In der Nachspielzeit sorgte erneut Pukallus für den Endstand - und Erleichterung beim FCM, der seinen ersten Saisonsieg gefeiert hat.

Heute, 15:00 Uhr
SpVgg Rheurdt-Schaephuysen
SpVgg Rheurdt-SchaephuysenRheurdt-Sch.
FC Viktoria Alpen 1911 e.V.
FC Viktoria Alpen 1911 e.V.FC Alpen
3
4
Abpfiff
Ein Torfestival lieferten sich die SpVgg Rheurdt-Schaephuysen und die Viktoria Alpen. Nach der frühen 2:0-Führung durch Kai Hense und Marian Nederkorn kämpften sich die Gastgeber zurück – Philipp Hasse und Florian Witte stellten auf 2:2. Es folgten Treffer im Minutentakt: Wieder Hense, dann Ferit Acar per Elfmeter, ehe Niels Kuhlmann das 4:3 markierte. Nach einer Roten Karte für Shawn Rume und Gelb-Rot für Christopher Schmidt blieb es beim Auswärtssieg der Viktoria.

Heute, 15:30 Uhr
FC Neukirchen-Vluyn 09/21
FC Neukirchen-Vluyn 09/21FC Neuk.-Vlu II
VfL Rheinhausen
VfL RheinhausenVfL R´hausen
5
0
Abpfiff
+Video
Ein deutlicher 5:0-Sieg gelang dem FC Neukirchen-Vluyn II gegen den VfL Rheinhausen. Schon vor der Pause sorgten Dzejlan Bisevac und ein Eigentor für eine komfortable Führung. Nach dem Seitenwechsel trafen Musa Can Celik und Aldin Mahmutovic per Strafstoß, ehe ein weiterer Treffer das Ergebnis abrundete.

Heute, 15:00 Uhr
TV Asberg
TV AsbergTV Asberg
SV Menzelen
SV MenzelenSV Menzelen
4
0
Abpfiff
Der TV Asberg präsentierte sich gegen den SV Menzelen in Torlaune. Binnen 18 Minuten stellten Serhat Karabulut, Justin Gellert und Alend Said-Ali auf 3:0, letzterer legte noch vor der Pause das 4:0 nach. Damit bleibt der TVA das Maß aller Dinge.

Heute, 15:30 Uhr
SV Schwafheim
SV SchwafheimSchwafheim
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck II
1
1
Abpfiff
Das 1:1 zwischen dem SV Sonsbeck II und dem SV Schwafheim hält beide Teams in der Top sieben.

Heute, 13:00 Uhr
SV Schwafheim
SV SchwafheimSchwafheim II
SV Millingen
SV MillingenSV Millingen
3
1
Abpfiff
Die Zweitvertretung des SV Schwafheim sicherte sich mit einem 3:1 gegen den SV Millingen einen wichtigen Heimsieg. Niklas Klaffki traf früh zur Führung, Leon Sanocki legte nach. Zwar verkürzte Ricardo Schiff kurz vor der Pause, doch Maximilian Schricks entschied die Partie in der 85. Minute. Die Gäste vergaben zuvor durch Domenique Cremers einen Foulelfmeter, was sich rächte - Millingen ist Vorletzter. In der Schlussminute sah Tom Parthum noch Gelb-Rot.

Heute, 15:00 Uhr
Concordia Rheinberg
Concordia RheinbergC. Rheinberg
GSV Moers
GSV MoersGSV Moers II
5
2
Abpfiff
Mit einem 5:2-Erfolg behauptete sich Concordia Rheinberg gegen den GSV Moers II. Die Gäste gingen durch Aza Kader in Führung, doch Concordia antwortete prompt und drehte die Partie noch vor der Pause. Nach dem Ausgleich von Naim Aziz Hajjaoui per Foulelfmeter stellten die Gastgeber ihre Offensivstärke erneut unter Beweis: drei weitere Treffer entschieden das Spiel. Concordia Rheinberg hat nun fünf Punkte Vorsprung auf den Keller.

Heute, 15:30 Uhr
Rumelner TV
Rumelner TVRumelner TV
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg II
0
5
Abpfiff
Eine herbe Niederlage musste der Rumelner TV gegen den SV Budberg II einstecken. Bereits zur Pause stand es 0:3, nachdem Deniz Ucan, Finn Berg und Yannik Kehrmann trafen. Im zweiten Durchgang legten Kai-Niklas Jahn und Felix Engeln nach. Rumeln agierte nach der Gelb-Roten Karte für Francesco Aleccia fast eine Stunde in Unterzahl, Budberg II hat vier Punkte weniger als Tabellenführer Asberg.

Das sind die nächsten Spieltage

11. Spieltag
Fr., 24.10.25 20:00 Uhr SV Menzelen - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II
Fr., 24.10.25 20:00 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - ESV Hohenbudberg
So., 26.10.25 13:00 Uhr SV Budberg II - Concordia Rheinberg
So., 26.10.25 15:00 Uhr VfL Rheinhausen - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen
So., 26.10.25 15:00 Uhr SSV Lüttingen - Rumelner TV
So., 26.10.25 15:15 Uhr SV Sonsbeck II - SV Millingen
So., 26.10.25 15:30 Uhr GSV Moers II - FC Moers-Meerfeld
So., 26.10.25 15:30 Uhr Büdericher SV - SV Schwafheim II
So., 26.10.25 15:30 Uhr SV Schwafheim - TV Asberg

12. Spieltag
Fr., 31.10.25 19:30 Uhr FC Moers-Meerfeld - SV Budberg II
So., 02.11.25 15:00 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - SV Menzelen
So., 02.11.25 15:00 Uhr SV Millingen - Büdericher SV
So., 02.11.25 15:00 Uhr Concordia Rheinberg - SSV Lüttingen
So., 02.11.25 15:00 Uhr ESV Hohenbudberg - VfL Rheinhausen
So., 02.11.25 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - SV Schwafheim
So., 02.11.25 15:30 Uhr TV Asberg - SV Sonsbeck II
So., 02.11.25 15:30 Uhr SV Schwafheim II - GSV Moers II
So., 02.11.25 15:30 Uhr Rumelner TV - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.

