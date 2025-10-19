Reichlich Tore in Moers - viele Kantersiege & spannender Alpen-Sieg

In der Kreisliga A Moers sorgte der 10. Spieltag für klare Ansagen und reichlich Gesprächsstoff: Der SV Budberg II zerlegte den Rumelner TV mit 5:0, während der FC Neukirchen-Vluyn II den VfL Rheinhausen gleich mit mit demselben Ergebnis überrollte. Auch der TV Asberg überzeugte beim 4:0 gegen den SV Menzelen, während der FC Moers-Meerfeld mit einem 4:1 über den Büdericher SV ein Ausrufezeichen setzte. Spannend blieb es in Schwafheim: Die Zweitvertretung gewann 3:1 gegen Millingen, die Erste teilte sich beim 1:1 gegen Sonsbeck II die Punkte. Zudem siegte Concordia Rheinberg mit 5:2 gegen den GSV Moers II, und die Viktoria Alpen drehte beim 4:3 in Rheurdt ein wildes Duell.
ESV Hohenbudberg – SSV Lüttingen 1:4
ESV Hohenbudberg: Rene Sefzig, Mohammed Essarhiri, Samet Cebe, Lukas Thieme, Oshipai von Schwartzenberg, Mikail van der Linden, Kujtim Smakolli (61. Ekrem Aksu), Boris Vertkin (14. Pascal Sikorska), Jawad Ali, Chris Exner, Samet Altun - Trainer: Ralf Röös - Co-Trainer: Ali Sentürk
SSV Lüttingen: Lasse Gunnar Manten, Fabian Wenten, Robin Sebastian Bömer, Viktor Brem (71. Thilo Hermsen), Max Stapelmann, Julian Rüttermann (91. Björn Hopmann), Paul Henrik Voß, Lars Neinhuis (67. Sebastian Kühn), Lars van Schyndel, Janik Schweers (46. Janne Henrik Manten), Malte Peters (87. Daniel Zarko) - Trainer: Mirko Poplawski
Schiedsrichter: Burak Öztürk - Zuschauer: 80
Tore: 0:1 Malte Peters (28. Foulelfmeter), 0:2 Fabian Wenten (54.), 1:2 Chris Exner (61.), 1:3 Malte Peters (80.), 1:4 Lars van Schyndel (90.+4)
11. Spieltag
Fr., 24.10.25 20:00 Uhr SV Menzelen - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II
Fr., 24.10.25 20:00 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - ESV Hohenbudberg
So., 26.10.25 13:00 Uhr SV Budberg II - Concordia Rheinberg
So., 26.10.25 15:00 Uhr VfL Rheinhausen - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen
So., 26.10.25 15:00 Uhr SSV Lüttingen - Rumelner TV
So., 26.10.25 15:15 Uhr SV Sonsbeck II - SV Millingen
So., 26.10.25 15:30 Uhr GSV Moers II - FC Moers-Meerfeld
So., 26.10.25 15:30 Uhr Büdericher SV - SV Schwafheim II
So., 26.10.25 15:30 Uhr SV Schwafheim - TV Asberg
12. Spieltag
Fr., 31.10.25 19:30 Uhr FC Moers-Meerfeld - SV Budberg II
So., 02.11.25 15:00 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - SV Menzelen
So., 02.11.25 15:00 Uhr SV Millingen - Büdericher SV
So., 02.11.25 15:00 Uhr Concordia Rheinberg - SSV Lüttingen
So., 02.11.25 15:00 Uhr ESV Hohenbudberg - VfL Rheinhausen
So., 02.11.25 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - SV Schwafheim
So., 02.11.25 15:30 Uhr TV Asberg - SV Sonsbeck II
So., 02.11.25 15:30 Uhr SV Schwafheim II - GSV Moers II
So., 02.11.25 15:30 Uhr Rumelner TV - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.
