Reichlich Tore am Sonntag: Uedem und Weeze liefern, Straelen verliert

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Kleve-Geldern

Nach der Halbzeit lief es für Grün-Weiß Vernum rund: Nach Rückstand bei der SGE Bedburg-Hau II drehte der Gast die Partie und traf durch Janning Fischer (24.), Tim Hegmans (68.) und Jannik Szentulat (73.) dreimal ins Glück. Damit bleibt Vernum mit nun fünf Punkten vor der Reserve.

Nicht nur die erste Mannschaft von Viktoria Goch hatte am Freitag was zu feiern: Die Reserve setzte sich trotz früher Unterzahl deutlich mit 4:1 gegen Viktoria Winnekendonk durch und verstärkt damit die eigenen Chancen auf einen möglichen Bezirksliga-Aufstieg. Miguel Wurring war mit seinem Doppelpack die entscheidende Figur der Hausherren, die nach dem Spieltag maximal vier Punkte Rückstand auf Platz zwei haben werden.

Nach der Winnekendonkener Pleite hatte der Uedemer SV die große Chance auf Platz zwei, lag aber gegen den SV Nütterden zunächst hinten. Am Ende einer raschen Hälfte führten die Gastgeber allerdings mit 3:2 und sicherten sich in der Gesamtrechnung einen 5:2-Erfolg. Tabellenführer bleibt allerdings ...

.. der TSV Weeze, der sich gegen den FC Aldekerk durchsetzte. Bitter für den FCA war, dass Fabian Münz, der auch das 1:1 markierte, nach etwas mehr als einer Stunde vom Platz flog. In der Folge traf Yannick Gorthmanns zum 3:1-Endstand.

Nichts zu holen war für den SV Straelen beim SV Walbeck. Die Partie war trotz 0:1 lange offen, dann wuselte Niklas Tebbe innerhalb von zwei Minuten den Ball zweimal ins Straelener Tor und sicherte ein klares 3:0. Damit bleibt der SVS auf dem vorletzten Platz.

Mann des Tages gegen Schlusslicht Arminia Kapellen/Hamb war Materborns Lukas Gervens mit einem Dreierpack. Dieser Pflichtsieg war auch wichtig, denn Siegfried hat jetzt klare neun Punkte Vorsprung auf den möglichen Abstiegsplatz 13. Die weiteren Ergebnisse

SGE Bedburg-Hau II – Grün-Weiß Vernum 1:3

SGE Bedburg-Hau II: Jan Rappers, Sven Bröcheler, Hendrik Peters (75. Jonathan Giesen), Jan Schoofs, Christoph Gorißen, Jan Elsmann, Kevin Schouten, Marvin-Noah Wilkes (81. Patrick Linden), Matthias Rausch (60. Martin Lindau), Stefan Klümpen, Pascal Puff - Trainer: Patrick Linden - Trainer: Matthias Rausch

Grün-Weiß Vernum: Simon Stüttelberg, Stefan Himmels, Andreas Duwe, Felix Claßen, Maik Regenhardt (12. Tobias Thomas), Justin Regenhardt, Martin Dönnebrink (71. Luca Strompen), Marian-Luca Schmidt (89. Lennard Löffler), Jannik Szentulat, Janning Fischer (76. Jonah Schmidt), Tim Hegmans (79. Joshua Ben Fischer) - Trainer: Simon Eckl - Trainer: Tobias Schmitz - Trainer: Sascha Heigl

Schiedsrichter: Robin Übach - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Christoph Gorißen (5.), 1:1 Janning Fischer (24.), 1:2 Tim Hegmans (68.), 1:3 Jannik Szentulat (73.)



Viktoria Goch II – Viktoria Winnekendonk 4:1

Viktoria Goch II: Lars Thielen, Jordi Barbara, Tim Müller, Kai Jaschek (80. Michael Pietersma), Marvin Gisberts, Robert Nafin, Nils Willi Konstanczak (73. Luca Maurice Sinatra), Louis Bruns, Konstantin Schütz (64. Lars Johnson), Miguel Wurring (63. Samouil Christos Schiefer), Anes Tiganj (57. Marvin Kürbs) - Trainer: Ali Baghi - Trainer: Ernes Tiganj

Viktoria Winnekendonk: Tim Verfürth, Jan Roosen, Luca Luyven, Dennis Belzek, Almir Pasalic, Mike Oliver Berns, Luca Janssen, Philipp Joseph Brock, Lion Janssen, Igor Puschenkow, Oliver Berns - Trainer: Johannes Rankers - Trainer: Niels Honnen - Trainer: Sven Kleuskens

Schiedsrichter: Mats Gaerber - Zuschauer: 200

Tore: 1:0 Anes Tiganj (21.), 2:0 Miguel Wurring (41.), 3:0 Miguel Wurring (58.), 4:0 Marvin Gisberts (65.), 4:1 Igor Puschenkow (90.)

Rot: Louis Bruns (39./Viktoria Goch II/)



SV Walbeck – SV Straelen 3:0

SV Walbeck: Steffen Linßen, Henrik Pastoors, Jonas Gerke, Luca Matz Wienhofen (75. Max Armbrüster), Joel Zweigle, Jens Willemsen, Lukas Wistuba, Manuel Waerder, Stephan Gorthmanns (74. Nick Holla), Niklas Tebbe (80. Markus van Leuven) - Trainer: Jonas Gerke - Trainer: Lucas Holla - Trainer: Sven Janßen

SV Straelen: Martia Tabei, Farhad Mohammadi, Mert Aközbek, Leon Otten, Mohamed Mekrani, Daan Dousen, Imad Oulad Haddou, Rudolf Haksteter, Umit Ezer, Amine Bachiri, Cristian Voicu - Trainer: Michael Janßen - Trainer: Frank Goldau

Schiedsrichter: Sören Rudolph - Zuschauer: 130

Tore: 1:0 Lukas Wistuba (41.), 2:0 Niklas Tebbe (71.), 3:0 Niklas Tebbe (72.)



SC Auwel-Holt – TSV Nieukerk 2:2

SC Auwel-Holt: Christian Holzappel, Charalabos Michos, Chris Beterams, Julian Behnke, Christian Hüpen (73. Max van Treeck), Max Endemann, Lukas Rattmann, Thore Delbeck (63. Steffen Peters), Julian Treffurth, Tom Beterams (63. Michael Brimmers), Daniel Bauer (82. Luca Anton Grootens) - Trainer: Patrick Heyer

TSV Nieukerk: Ben Onkels, Stefan Onkels, Maurice Zobel, Mathis Kaufels (45. Theodor Peschers), Lukas Rennemann (77. Fabian Mertens), Felix Brusius, Niklas Harnischmacher, Peter-Paul Roeland Christiaan Willems (43. Skerdilaid Haxhimusa), Daniel Kleinmanns, Mirco Van Bergen, Andrei Dinita - Trainer: Jan Büskens - Trainer: Lars Allofs

Schiedsrichter: Dietmar Bordin (Geldern) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Maurice Zobel (74.), 0:2 Felix Brusius (78.), 1:2 Max Endemann (90.+3), 2:2 Luca Anton Grootens (90.+4)



TSV Weeze – FC Aldekerk 3:1

TSV Weeze: Lukas Janssen, Florian Thomas, Nick Aengenvoort, Lukas Kassler, Max Büren, Christian Feegers (83. Hakan Erkis), Jonas Gorthmanns, Henning Mülders (46. Nils Giltjes), Nderim Cerkinaj (60. Klaus Winters), Nick Schwarma (75. Yannick Gorthmanns), Julian Kühn (85. Louis Genego) - Trainer: Ferhat Ökce

FC Aldekerk: Andre Holtmanns, Niklas Petkens, Ali Irgat (71. Marc Kersjes), Paul Pütz, Lennart Nagel, Kevin Rombs, Stefan Herrschaft, Matthias Diepers (78. Jonathan Herting-Lopez), Fabian Ampütz, Nick Hertelt (71. Alessandro Vaccaro- Notte), Fabian Maximilian Münz - Trainer: Marc Kersjes

Schiedsrichter: Daniel Nowotnick (Sonsbeck) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Nick Schwarma (11.), 1:1 Fabian Maximilian Münz (21.), 2:1 Julian Kühn (49.), 3:1 Yannick Gorthmanns (86.)

Gelb-Rot: Fabian Maximilian Münz (65./FC Aldekerk/)



Uedemer SV – SV Nütterden 5:2

Uedemer SV: Dominic Schultz, Peter Janßen, Tom Ebbing (80. Thomas Panke), Lukas Rix (75. David Pouwels), Benjamin Alic, Lukas Broeckmann, Nils Oliver Krey, Matti Kuypers (65. Jonas van den Heuvel), Maik Hemmers, Tim Kerkmann (65. Philipp Starbatty), Till Lennart Bienemann (57. Leon Knak) - Trainer: Peter Janßen - Trainer: Martin Würzler

SV Nütterden: Sascha Westerhoff, Youri Been, Fabian Janik Tönisen, Alexander Reinders, Cedric Dinnessen (75. Abdulkadir El Asfur), Frederik Janssen, Sedat Sacan, Christoph Jansen (65. Ryad Kadri), Aref Harb, Sven Jaroniak, Fabian Lemm - Trainer: Michael Umbach

Schiedsrichter: Peter Fehlemann - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Sven Jaroniak (3.), 1:1 Tom Ebbing (5.), 2:1 Maik Hemmers (10. Foulelfmeter), 2:2 Cedric Dinnessen (26.), 3:2 Tim Kerkmann (27.), 4:2 Maik Hemmers (61.), 5:2 Lukas Broeckmann (72.)

Besondere Vorkommnisse: Maik Hemmers (Uedemer SV) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Sascha Westerhoff (88.).



Siegfried Materborn – Arminia Kapellen/Hamb 5:1

Siegfried Materborn: Tim Schwarz, Marvin Lousee (60. Mirko Verheyen), Viktor Mast, Lars Buunk (80. Henning Klösters), Jonas Göknur (60. Carsten Michels), Fabian Richter, Roman Lamers, Julian Tenhaft, Lukas Gervens, Ibrahima Diogo Barry, Robin Tönnißen - Trainer: Sebastian Eul

Arminia Kapellen/Hamb: Noel Reudenbach, Jörn Kaminski, Henrik Lackmann, Johannes Billen, Hendrik Tünnißen (46. Julius Sachse), Paul Oymanns, Martin Ingenbleek (69. Dominik Hansen), Florian Aengenheister, Serkan Külcür, Linus Oerding (72. Dominik Bollen), Sven Schuster (75. Tobias Bolz) - Trainer: Johannes Bothen - Trainer: Florian Aengenheister - Trainer: Marvin Domagalla

Schiedsrichter: Sebastian Kelm (Kerken) - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Lukas Gervens (25.), 2:0 Lukas Gervens (35.), 3:0 Ibrahima Diogo Barry (38.), 4:1 Lukas Gervens (82.), 3:1 Tobias Bolz (84.), 5:1 Fabian Richter (90.)

Rot: Serkan Külcür (20./Arminia Kapellen/Hamb/Grobes Foulspiel)



SV Issum – SV Sevelen 2:5

SV Issum: Luca Becker, Steffen Teloo, Simon Boeck (87. Mark Holsteg), Tim Kabasch, Fabian Kok, Rojhat Kilic (62. Luca Elsnic), Andreas Bongartz (80. Janus Jonkmans), Martin Weiser, Justin-Noel Schmidt (73. Tim Worschischek), Ben Bongartz, Nils Kabasch - Trainer: Christian Oymann - Trainer: Björn Beyers - Trainer: Thorsten Fronhoffs

SV Sevelen: Matthias Deckers, Markus Esters (46. Nico Kolmans), Dustin Ronnes, Yannick Nellen, Andreas Terhoeven, Dustin Lingen, Max Ruhnau (86. Hendrik Vester), Julian Maas, Adriano Fröse (87. Simon Kuba Bledzki), Philipp Langer (56. Jan-Luis Ruhnau), Lukas Garic - Trainer: Fabian-Andreas Maas - Trainer: Sascha Katzke - Trainer: Heiko Kuhlmann

Schiedsrichter: Leonard Dams - Zuschauer: 870

Tore: 1:0 Andreas Bongartz (8.), 1:1 Lukas Garic (17.), 1:2 Philipp Langer (23.), 2:2 Nils Kabasch (30.), 2:3 Nico Kolmans (57.), 2:4 Max Ruhnau (60.), 2:5 Max Ruhnau (81.)

Das sind die nächsten Spieltage

19. Spieltag

Fr., 14.03.25 20:00 Uhr FC Aldekerk - SGE Bedburg-Hau II

So., 16.03.25 15:00 Uhr Arminia Kapellen/Hamb - SV Walbeck

So., 16.03.25 15:00 Uhr Viktoria Winnekendonk - Siegfried Materborn

So., 16.03.25 15:00 Uhr SV Nütterden - SV Issum

So., 16.03.25 15:00 Uhr SC Auwel-Holt - Uedemer SV

So., 16.03.25 15:00 Uhr SV Straelen - TSV Nieukerk

So., 16.03.25 15:30 Uhr Grün-Weiß Vernum - Viktoria Goch II

So., 16.03.25 15:30 Uhr SV Sevelen - TSV Weeze



20. Spieltag

Fr., 21.03.25 20:00 Uhr Siegfried Materborn - Grün-Weiß Vernum

Fr., 21.03.25 20:00 Uhr Viktoria Goch II - FC Aldekerk

So., 23.03.25 15:00 Uhr SC Auwel-Holt - SV Nütterden

So., 23.03.25 15:00 Uhr SV Walbeck - Viktoria Winnekendonk

So., 23.03.25 15:00 Uhr TSV Nieukerk - Arminia Kapellen/Hamb

So., 23.03.25 15:00 Uhr TSV Weeze - SV Issum

So., 23.03.25 15:15 Uhr Uedemer SV - SV Straelen

So., 23.03.25 15:30 Uhr SGE Bedburg-Hau II - SV Sevelen

