Reichlich Lob für einen stolzen Jubilar Große Feier zum 75. Geburtstag der Fußballschiedsrichtergruppe Backnang in Spiegelberg.

Überhaupt bekam der Jubilar viel Positives über sich und seine Tätigkeit zu hören. Bezirksboss Künzer zum Beispiel bekundete „meinen absoluten Respekt“. Sportkreischef Erich Hägele berichtete, dass er wegen der Feierlichkeit erst das dritte Mal in insgesamt 58 Jahren „ein Heimspiel meines VfB“ versäumt hat. Gernot Gruber hatte gar Historisches ausgegraben. Er erzählte, dass in den Anfängen der Schiedsrichterei vor rund 150 Jahren der Referee mithilfe zweier sogenannter Unterschiedsrichter als Funktionär in schwarzem Anzug und mit schwarzer Krawatte ausgestattet vom Spielfeldrand aus das Treiben beobachtete.

Sechs Stunden lang ließen sich die Backnanger selbst hochleben und wurden gelobt, ehrten und wurden geehrt. So wurden Obmann Keller, der Vorsitzende des Fußballbezirks Rems-Murr Patrick Künzer, der Bezirksspielleiter Ralph Rolli und der Hausherr, Spiegelbergs Bürgermeister Uwe Bossert, ausgezeichnet. Der erhielt vom Sportkreispräsidenten Erich Hägele die Sportkreis-Ehrennadel in Diamant, für Künzer und Keller gab es Gold und für Rolli Silber.

So wie Lutz Wagner, einst Bundesliga-Schiri und heute Mitvordenker des deutschen Schiedsrichterwesens. Er hob die gute Arbeit der Gruppe aus dem Murr-, dem Rot- und dem Kochertal hervor. Zum Beispiel weil sie sowohl Amateure als auch Profis in ihren Reihen habe, so der 59-jährige Hesse, der dabei Fifa-Schiedsrichterin Karolien Wacker (SF Großerlach) herausstellte. Wagner vergaß aber auch Altgediente wie Umberto Guancialino oder den früheren Oberliga-Referee Gerhard Klaiber nicht. Der eine sei eine Legende, da er mit 81 Jahren noch pfeift, der andere, weil er schon mehr als 3000 Spiele geleitet hat.

Klaiber zählte auch zu denen, die von Obmann Keller und dessen Stellvertreter Uwe Oesterle geehrt wurden. Dabei erhielten Michael Bach (SG Sonnenhof Großaspach) und Jonathan Bauer (TSV Sulzbach-Laufen) die Schiedsrichter-Ehrennadel in Silber. Eine Ehrentafel für 40 Schirijahre bekamen Rolf Schmidt (FC Ottendorf), Karl Bader (FC Oberrot), Konrad Mandl (SK Fichtenberg), Manfred Rack, Bernd Disch (beide SKG Erbstetten) und Max Mauser (FV Sulzbach). Die Ehrentafel für 50 Jahre gab es für Gerhard Klaiber (SKG Erbstetten) und die für 60 Jahre für den bereits 85-jährigen Erich Traub (Spvgg Kirchenkirnberg). Zudem wurde Ex-Obmann Peter Röhrle (SV Steinbach) neu zum Ehrenmitglied der Backnanger Gruppe ernannt.

