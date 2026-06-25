Reichlich Grund zum Feiern für Viktoria Dieburg

Viel zu feiern hat in diesen Wochen der SV DJK Viktoria Dieburg. Vorne links: Hasan Salo, mit 18 Toren bester Schütze des Vereins in der abgelaufenen A-Liga-Saison. Hinten links: Vorsitzender Steffen Huchstedt. Foto: Jens Dörr

Dieburg. „Die DJK hat gerade einen Lauf“, sagt Steffen Huchstedt. Und der muss es wissen. Schließlich ist Huchstedt Vorsitzender des SV DJK Viktoria Dieburg – und erlebt derzeit in der Tat Wahnsinns-Wochen. Da war erst die Nachricht, dass der Mehrspartenverein (auch Tischtennis, Gymnastik, Darts, E-Sports) für sein Vorhaben, auf seinem Sportgelände am Schlossgarten ein Kunstrasen-Großfeld und ein Kunstrasen-Kleinfeld zu bauen, eine halbe Million Euro Fördergeld vom Bund erhält. Dann folgte der Aufstieg der zweiten Fußballmannschaft in die Kreisliga C und ob des Spielerbooms erstmals die Meldung eines dritten Männerteams für die Saison 2026/27.

Am vergangenen Mittwoch dann der finale Coup: Im Entscheidungsspiel besiegte der A-Liga-Vizemeister den SV Hummetroth II mit 3:2 und sicherte sich erstmals seit der Gründung dieser Spielklasse den Aufstieg in die Kreisoberliga Dieburg/Odenwald.

„Wir haben eine Chance genutzt, die vielleicht nicht mehr so schnell wiederkommt“, meint Huchstedt. Mit Blick auf den Erfolg der Erstvertretung geht sein Dank zunächst an Trainer Michael Motz: „Riesenrespekt, was Mike aus der Mannschaft geformt hat. Die Jungs verstehen sich so gut, sind auch neben dem Platz eine eingeschworene Gemeinschaft, und spielen alle unentgeltlich. Sie haben alles reingeworfen. Das macht mich stolz.“

Tatsächlich kann sich die Bilanz sehen lassen: Von 28 A-Liga-Spielen gewann die DJK 21, blieb auch in den drei Relegationsspielen unbezwungen und bewies gegen die namhaft besetzten Hummetröther den längeren Atem. Zwar half bei drei Alu-Treffern des Gegners auch das Glück mit; doch angesichts der Verletzung der beiden erfahrensten Abwehrspieler Steffen Enders und Denis Lysokon war speziell die Defensivleistung mit nur drei Gegentoren in drei Relegationsspielen aller Ehren wert.

Offensiv war besonders aufs „magische Dreieck“ aus Spielmacher David Lang und den stürmenden Vogt-Zwillingen Toni und Henri Verlass – wobei Toni Vogt erst zur Rückrunde wieder zum Team stieß und es dennoch auf zwölf Saisontore plus drei Treffer in der Relegation brachte.

David Lang und Henri Vogt sprengen das „magische Dreieck“

Womit in Hasan Salo (18 Tore) der beste Schütze noch nicht mal erwähnt wäre. Schade für den Aufsteiger, dass Lang (wechselt zu Hellas Darmstadt) und Henri Vogt (zieht studienbedingt nach Frankfurt) in der kommenden Kreisoberliga-Runde ihre Kickstiefel nicht mehr in Dieburg schnüren. Wobei aus dem A-Junioren-Gruppenliga-Team ein halbes Dutzend Talente den Sprung in die erste Mannschaft versuchen sollen und im 31-jährigen Sechser Emre Karaca ein Akteur mit Gruppenliga-Erfahrung als erster externer Zugang fix ist.

Die erste Saison in der KOL (2009 stieg die DJK in die B-Liga auf, 2023 in die A-Liga) wird definitiv noch auf natürlichem Grün gespielt. Frühestens im Sommer 2027 könnte der Bau der beiden Kunstrasenplätze über die Bühne gehen. Auch die Stadt Dieburg wird sich an dem Projekt, das mehr als 1,1 Millionen Euro kosten soll, beteiligen.

Bald ist sogar Platz für ein Schiedsrichter-Gespann

Soeben erst hat der Verein den Bau eines Behinderten-WCs für 50.000 Euro in die Wege geleitet und opfert dafür die bisherige Schiedsrichter-Kabine. Die Referees kriegen künftig Platz in einem größeren Raum, in den auch ein Gespann passen würde.

Dem nächsten Aufstieg in die Gruppenliga, ab der drei Unparteiische eine Partie leiten, würde zumindest diesbezüglich schon mal nichts im Wege stehen.





