Reichertshausen schießt Pfaffenhofen ab – Scheyern siegt

– Foto: Christian Mueller

Ein echtes Geduldsspiel sahen die Zuschauer in Rottenegg. Beide Mannschaften begegneten sich auf Augenhöhe und neutralisierten sich über weite Strecken im umkämpften Mittelfeld. Klare Torchancen blieben auf beiden Seiten absolute Mangelware, da beide Defensivreihen extrem sicher und diszipliniert standen. Das Tor des Tages fiel schließlich erst in der allerletzten Minute der regulären Spielzeit: In der 90. Spielminute nutzte Emanuel Zauner eine letzte Unachtsamkeit in der Gäste-Abwehr und traf zum viel umjubelten 1:0-Siegtreffer für den HSV Rottenegg. Im Anschluss warfen die Gäste aus Hettenshausen in der kurzen Nachspielzeit noch einmal alles nach vorne, bissen sich an der kompakten Abwehr der Heimelf jedoch endgültig die Zähne aus.

Ein echtes Offensivspektakel sahen die 85 Zuschauer in Unterpindhart. Die Gäste aus Pörnbach agierten im ersten Durchgang eiskalt vor dem Gehäuse: In der 9. Spielminute traf Matthias Köchl zur frühen Führung, ehe Jakob Kollmannsberger in der 37. Minute auf 0:2 erhöhte. Unterpindhart zeigte sich unbeeindruckt und Alexei Gerdt verkürzte nur zwei Minuten später auf 1:2. Im zweiten Durchgang erhöhten die Gäste den Druck und bauten den Vorsprung durch Arkadius Baraniewicz (65.) und Matthias Harnos (68.) vorentscheidend auf 1:4 aus. Die Hausherren warfen in der Schlussphase noch einmal alles nach vorne, mehr als der 2:4-Anschlusstreffer durch Fabian Zauner in der 76. Spielminute sprang für Unterpindhart jedoch nicht mehr heraus.

Ein echtes Derby-Kampfspiel sahen die 100 Zuschauer in Geroldshausen. Beide Mannschaften begegneten sich auf Augenhöhe, doch die Gäste aus Wolnzach präsentierten sich vor dem Tor kaltschnäuziger. Kurz vor dem Seitenwechsel nutzte Valentin Rebl eine Lücke in der Heim-Abwehr und traf zum 0:1 (44.). Direkt nach dem Wiederanpfiff schockte Andreas Solleder die Hausherren mit dem schnellen 0:2 (48.). Geroldshausen steckte nicht auf und warf in der Folge alles nach vorne. In der 70. Spielminute keimte wieder Hoffnung auf, als Marcel Gump zum 1:2-Anschlusstreffer traf. In der hitzigen Schlussphase verteidigte Wolnzach den knappen Vorsprung jedoch leidenschaftlich und brachte den Auswärtssieg ins Ziel.

Eine echte Machtdemonstration sahen die 150 Zuschauer in Reichertshausen. Von Beginn an rollte ein Angriff nach dem anderen auf das Tor der Gäste. Serhat Akdogan eröffnete den Torreigen in der 13. Minute und legte in der 32. Minute das 2:0 nach. Wilson Camutepa (35.) und Florian Knadler (39.) sorgten noch vor dem Pausenpfiff für eine komfortable 4:0-Führung. Auch nach dem Seitenwechsel kannte das Spiel nur eine Richtung: Manuel Bednarik (54.) und Oliviu Marc (60.) schraubten das Ergebnis schnell in die Höhe. Nach dem dritten Streich von Akdogan (74.) und dem Treffer von Marian Savin (78.) gelang Edin Ajdinovic der Ehrentreffer zum 8:1 (79.). Den Schlusspunkt setzte Camutepa mit dem 9:1 in der 88. Spielminute.

Ein echtes Torspektakel sahen die 70 Zuschauer auf dem Sportplatz in Scheyern. Die Gäste schockten die Heimelf früh: In der 3. Spielminute traf Jonathan Habicht zum 0:1 für Winden. Scheyern schüttelte sich kurz und Christian Trox glich in der 16. Minute aus. Ein unglückliches Eigentor von Stefan Weber brachte Scheyern in der 23. Minute erstmals in Führung, doch erneut Habicht besorgte das 2:2 (40.). Kurz vor der Pause markierte Simon Schneider das psychologisch wichtige 3:2 für die Hausherren (43.). Nach dem Seitenwechsel spielte nur noch die Bezirksliga-Reserve: Lukas Ostermeier (48.) und Tobias Poppe (50.) schraubten das Ergebnis per Doppelschlag auf 5:2 hoch. Den Schlusspunkt einer einseitigen zweiten Halbzeit setzte Simon-Georg Leinthaler in der 81. Minute zum hochverdienten 6:2-Heimsieg.

Ein echtes Kampfspiel sahen die 40 Zuschauer in Schweitenkirchen. Beide Mannschaften begegneten sich auf Augenhöhe und schenkten sich in den Zweikämpfen keinen Zentimeter Boden. Die Gäste erwischten den Traumstart: In der 7. Spielminute nutzte Johannes Forsthofer eine Unachtsamkeit in der Heim-Abwehr und traf zum 0:1. Nur drei Minuten später legte Florian Ehrl nach und erhöhte auf 0:2 für den SV Niederlauterbach. Im Anschluss warfen die Hausherren alles nach vorne. Noch vor dem Seitenwechsel belohnte Dennis Bauer das Aufbäumen mit dem 1:2-Anschlusstreffer (37.). Im zweiten Durchgang bissen sich die Gäste an der kompakt stehenden Abwehr der Heimelf fest. In der 69. Minute belohnte Stephan Detering die Schlussoffensive des FC Schweitenkirchen mit dem verdienten Ausgleich zum 2:2-Endstand.