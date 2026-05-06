Reichertshausen eilt davon – Fahlenbach lässt Federn

Spektakel am Sonntag: Tore, Träume und Tränen!
Bereits am Samstag setzte der SV Niederlauterbach ein dickes Ausrufezeichen und schickte den SV Geroldshausen mit einer Packung nach Hause – ein Befreiungsschlag für das Punktekonto! Der Sonntagstand dann ganz im Zeichen der Verfolger: Der VfB Pörnbach zeigte gegen den FC Hettenshausen keine Nerven und feierte einen eminent wichtigen Heimsieg. Zur gleichen Zeit entwickelte sich in Wolnzach ein echter Krimi: Der TSV Wolnzach trotzte dem Favoriten SV Fahlenbach ein Unentschieden ab, was die Stimmung beim Tabellenzweiten sichtlich drückte. Auch der FC Schweitenkirchen biss sich an der Reserve des ST Scheyern die Zähne aus – am Ende mussten sich beide mit einer Punkteteilung begnügen.
Wer stoppt diesen Tabellenführer?
Die Machtdemonstration des Wochenendes stieg jedoch beim HSV Rottenegg! Der Tabellenführer TSV Reichertshausen fegte am Sonntag wie ein Wirbelsturm über den Platz und ließ den Hausherren nicht den Hauch einer Chance. Ein Klassenunterschied, der die Ambitionen auf den Thron untermauert. Magerkost gab es hingegen bei der DJK Winden: Im Kellerduell gegen den FC Unterpindhart fielen trotz leidenschaftlichem Kampf keine Tore – ein Remis, das keinem der beiden Teams so richtig aus dem Sumpf hilft.
Der Aufstiegs-Check: Rechnet Reichertshausen schon?
Mit Blick auf die nackten Zahlen wird die Luft für die Konkurrenz dünner. Der TSV Reichertshausen thront mit 47 Zählern ganz oben. Da der Dritte aus Pörnbach im Idealfall nur noch auf 55 Punkte kommen kann, fehlen dem Spitzenreiter rechnerisch nur noch drei Siege aus den letzten Partien, um die Sektkorken für die Kreisklasse knallen zu lassen. Der SV Fahlenbach (45 Punkte) zittert derweil: Da sie schon ein Spiel mehr auf dem Buckel haben als die Verfolger aus Pörnbach (40) und Schweitenkirchen (39), ist der Relegationsplatz zwei plötzlich wieder in Gefahr!
Abstiegs-Drama: Hoffnung oder tiefer Fall?
Ganz unten brennt die rote Laterne bei der DJK Winden (6 Punkte) lichterloh. Zwar sind theoretisch noch 21 Punkte drin, doch der Rückstand auf das rettende Ufer, das derzeit der ST Scheyern II (9 Punkte) besetzt, wiegt schwer. Auch der MTV 1862 Pfaffenhofen (13 Punkte) darf sich nicht ausruhen – der Atem des direkten Abstiegsplatzes ist im Nacken deutlich zu spüren.
So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
VfB Pörnbach – FC Hettenshausen
Pörnbach dreht Spiel nach frühem Schock
Der Tabellendritte aus Pörnbach musste gegen den FC Hettenshausen zunächst einem Rückstand hinterherlaufen, nachdem Erdogan Nasufaj die Gäste bereits in der dritten Minute in Führung gebracht hatte. Nach über einer Stunde Spielzeit glich Matthias Köchl per Foulelfmeter für die Hausherren aus. In der Schlussphase drehten Matthias Harnos und Johannes Eules die Begegnung endgültig zugunsten des VfB. Pörnbach bleibt damit dem Spitzenduo auf Rang drei auf den Fersen, während Hettenshausen auf dem sechsten Platz stagniert.
So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
TSV Wolnzach – SV Fahlenbach
Verfolger lässt Federn im Aufstiegskampf
In einem packenden Duell vor großer Kulisse musste sich der Tabellenzweite aus Fahlenbach mit einem Remis begnügen. Wolnzach startete furios und ging durch Valentin Rebl sowie Aris Trouboukis mit 2:0 in Führung. Kurz vor der Halbzeit verkürzte Nico Amann für die Gäste, ehe Julian Hoppe im zweiten Durchgang den Ausgleich markierte. Der SV Fahlenbach bleibt trotz des Punktverlustes auf dem zweiten Rang, während der TSV Wolnzach den siebten Tabellenplatz verteidigt.
So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
FC Schweitenkirchen – ST Scheyern II
Scheyern II erkämpft Punkt beim Tabellenvierten
Der FC Schweitenkirchen verpasste es, den Anschluss an die Aufstiegsrelegationsplätze zu verkürzen. Stephan Detering brachte die Heimelf zunächst in Front, doch Tobias Poppe glich noch vor der Pause aus. In der Schlussphase schien Dennis Bauer mit seinem Treffer zum 2:1 den Sieg für Schweitenkirchen gesichert zu haben, doch Maximilian Kunth schlug nur drei Minuten später für die Reserve aus Scheyern zurück. Schweitenkirchen verbleibt auf Rang vier, während die Gäste als Tabellenzwölfter einen wichtigen Zähler im Abstiegskampf sammeln.
So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
HSV Rottenegg – TSV Reichertshausen
Spitzenreiter untermauert Dominanz
Der Tabellenführer aus Reichertshausen gab sich beim HSV Rottenegg keine Blöße. Ein Doppelpack von Helmut Karlsorgte für eine komfortable Pausenführung. Zwar konnte Sandor Vojtovics für die Hausherren zwischenzeitlich verkürzen, doch Serhat Akdogan, Impero Occhiuzzi und Dominik Platzer schraubten das Ergebnis in der Folge deutlich in die Höhe. Während der TSV Reichertshausen einsam an der Tabellenspitze thront, belegt Rottenegg weiterhin den zehnten Platz.
Sa., 02.05.2026, 15:00 Uhr
SV Niederlauterbach – SV Geroldshausen
Niederlauterbach entscheidet Derby für sich
In einer richtungsweisenden Partie im Tabellenmittelfeld behielt der SV Niederlauterbach die Oberhand. Den Grundstein legte Johannes Forsthofer mit seinem Treffer in der 30. Minute. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Stefan Hartl per Handelfmeter auf 2:0. Direkt nach dem Seitenwechsel war es erneut Johannes Forsthofer, der mit dem 3:0 für die Vorentscheidung sorgte. Den Gästen gelang durch Christian Drexler lediglich noch der Anschlusstreffer zum Endstand. Durch den Heimsieg festigt Niederlauterbach den achten Tabellenplatz, während Geroldshausen weiterhin auf Rang neun verweilt.
So., 03.05.2026, 15:00 Uhr DJK Winden – FC UnterpindhartNullnummer im Tabellenkeller
In einer torarmen Begegnung trennten sich die DJK Winden und der FC Unterpindhart ohne Sieger. Trotz einer späten Roten Karte für die Gastgeber blieb es beim torlosen Unentschieden. Der FC Unterpindhart behält damit den fünften Tabellenplatz bei, während das Schlusslicht aus Winden trotz des Punktgewinns auf dem 13. Rang verharrt.
Vorschau: Showdown am 22. Spieltag
Kommenden Sonntag, den 10.05.26, richten sich alle Augen auf das Verfolgerduell, wenn der SV Fahlenbach beim erstarkten VfB Pörnbach gastiert – verlieren verboten! Der Spitzenreiter aus Reichertshausen reist zum SV Niederlauterbach, während im Tabellenkeller der MTV 1862 Pfaffenhofen beim FC Unterpindhart um sein Überleben kämpft.