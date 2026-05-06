Reichertshausen eilt davon – Fahlenbach lässt Federn

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Spektakel am Sonntag: Tore, Träume und Tränen!

Bereits am Samstag setzte der SV Niederlauterbach ein dickes Ausrufezeichen und schickte den SV Geroldshausen mit einer Packung nach Hause – ein Befreiungsschlag für das Punktekonto! Der Sonntagstand dann ganz im Zeichen der Verfolger: Der VfB Pörnbach zeigte gegen den FC Hettenshausen keine Nerven und feierte einen eminent wichtigen Heimsieg. Zur gleichen Zeit entwickelte sich in Wolnzach ein echter Krimi: Der TSV Wolnzach trotzte dem Favoriten SV Fahlenbach ein Unentschieden ab, was die Stimmung beim Tabellenzweiten sichtlich drückte. Auch der FC Schweitenkirchen biss sich an der Reserve des ST Scheyern die Zähne aus – am Ende mussten sich beide mit einer Punkteteilung begnügen.

Wer stoppt diesen Tabellenführer?

Die Machtdemonstration des Wochenendes stieg jedoch beim HSV Rottenegg! Der Tabellenführer TSV Reichertshausen fegte am Sonntag wie ein Wirbelsturm über den Platz und ließ den Hausherren nicht den Hauch einer Chance. Ein Klassenunterschied, der die Ambitionen auf den Thron untermauert. Magerkost gab es hingegen bei der DJK Winden: Im Kellerduell gegen den FC Unterpindhart fielen trotz leidenschaftlichem Kampf keine Tore – ein Remis, das keinem der beiden Teams so richtig aus dem Sumpf hilft.

Der Aufstiegs-Check: Rechnet Reichertshausen schon?

Mit Blick auf die nackten Zahlen wird die Luft für die Konkurrenz dünner. Der TSV Reichertshausen thront mit 47 Zählern ganz oben. Da der Dritte aus Pörnbach im Idealfall nur noch auf 55 Punkte kommen kann, fehlen dem Spitzenreiter rechnerisch nur noch drei Siege aus den letzten Partien, um die Sektkorken für die Kreisklasse knallen zu lassen. Der SV Fahlenbach (45 Punkte) zittert derweil: Da sie schon ein Spiel mehr auf dem Buckel haben als die Verfolger aus Pörnbach (40) und Schweitenkirchen (39), ist der Relegationsplatz zwei plötzlich wieder in Gefahr!

Abstiegs-Drama: Hoffnung oder tiefer Fall?

Ganz unten brennt die rote Laterne bei der DJK Winden (6 Punkte) lichterloh. Zwar sind theoretisch noch 21 Punkte drin, doch der Rückstand auf das rettende Ufer, das derzeit der ST Scheyern II (9 Punkte) besetzt, wiegt schwer. Auch der MTV 1862 Pfaffenhofen (13 Punkte) darf sich nicht ausruhen – der Atem des direkten Abstiegsplatzes ist im Nacken deutlich zu spüren.