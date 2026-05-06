Reichenberg verstärkt sich mit neuem Co-Spielertrainer

Die Abteilungsleitung mit Manuel Attenberger (Links), Reinhard Maier (Rechts) präsentieren den neuen Co-Spielertrainer Jonas Schiebelsberger (Mitte) – Foto: Horak

Für die Saison 2026/27 haben die Sportfreunde Reichenberg ihr Trainerteam neu aufgestellt und damit frühzeitig die Weichen für die sportliche Zukunft gestellt. Jonas Schiebelsberger komplettiert den Staff zur kommenden Saison als Co-Spielertrainer. Er wechselt vom SSV Wurmannsquick nach Reichenberg.

Der Klub freut sich über die Verpflichtung des 32-jährigen Mittelfeldmannes. "Jonas passt menschlich und sportlich perfekt zu unserem Team und Verein", lässt die Abteilungsleitung wissen.

Der B-Lizenz-Inhaber wird mit neuen Impulsen - sowohl als Co-Trainer als auch Spieler - zur positiven Entwicklung der Mannschaft beitragen. Mit dem neuen Cheftrainer Johann Michel setzt der Verein auf eine vereinsinterne Lösung. Dieser hat ebenfalls die B-Lizenz und war bereits im Jugendbereich erfolgreich tätig und tritt nun seine erste Station im Herrenbereich an. Die Verantwortlichen sehen in ihm einen fachlich kompetenten sowie motivierten Trainer, der die Mannschaft weiterentwickeln wird. Mit diesem Trainerduo setzen die Sportfreunde Reichenberg gezielt auf Kontinuität und Weiterentwicklung. Insbesondere den nachrückenden, starken Jugendjahrgängen soll eine langfristige Perspektive im Verein geboten werden. Die Nachwuchsarbeit der Rottaler ist top, der sportliche Erfolg bei den Herren muss sich allerdings erst wieder einstellen. Aktuell rangiert das Team in der A-Klasse Pfarrkirchen nämlich lediglich auf den neunten Tabellenplatz.



