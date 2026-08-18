Reichenbachs Coup in Unterzahl: 2:1 gegen Neugersdorf

– Foto: Tilo Schneider

Zum Auftakt der neuen Sachsenliga-Saison hat der Reichenbacher FC vor 158 Zuschauern am heimischen Wasserturm ein erstes Ausrufezeichen gesetzt. Gegen den ambitionierten FC Oberlausitz Neugersdorf drehte die Mannschaft von Trainer Carlo Kästner einen 0:1-Rückstand und behielt trotz gut dreißigminütiger Unterzahl mit 2:1 (1:1) die Oberhand.

Die Partie begann für die Hausherren unter schwierigen Vorzeichen. Neugersdorf übernahm von Beginn an das Heft des Handelns und unterband den Reichenbacher Spielaufbau früh. Kästner bestätigte nach der Partie seine Einschätzung aus der Vorbereitung: „Wie im Vorfeld schon erwähnt: Neugersdorf ist eine junge, spielstarke Truppe. In den ersten 20 bis 25 Minuten haben sie uns in unserer eigenen Hälfte unter Druck gesetzt und zu Fehlern gezwungen.“ Die Quittung folgte prompt: David Halbich brachte die Gäste in der 11. Spielminute folgerichtig in Führung. Nach der verpassten Chance der Oberlausitzer, auf 2:1 zu stellen, fand Reichenbach jedoch über den Kampf im Mittelfeld zurück in die Begegnung. Nachdem Ben-Daniel Schewski zunächst zwei verheißungsvolle Gelegenheiten ungenutzt gelassen hatte, glückte kurz vor dem Pausenpfiff des Schiedsrichters Philipp Schubert der Ausgleich: Nach einem schnellen Umschaltspiel vollendete Jona Baumann aus halblinker Position überlegt zum 1:1 (42.).

Nach dem Seitenwechsel präsentierte sich der RFC zunächst spielbestimmend und erarbeitete sich Gelegenheiten zur Führung, ehe die Partie erneut kippte. In der 63. Minute verwies der Unparteiische den Reichenbacher Emil Schneider mit der Gelb-Roten Karte des Feldes. In Unterzahl schien das Spiel nun vollends zugunsten der Gäste zu laufen, die das Geschehen kontrollierten und den Druck erhöhten. Die spielentscheidende Szene der 73. Minute entsprang schließlich einem Ballgewinn im Mittelfeld und der puren Übersicht von David Günnel. Kästner schilderte den vorentscheidenden Moment so: „David Günnel sah, dass der gegnerische Torhüter etwas zu weit vor dem Tor stand, probierte es aus 40 Metern – und der Ball senkte sich hinten ins Netz!“ Der Treffer zur 2:1-Führung trug, so der RFC-Coach erfreut, ohne Zweifel das Prädikat „Tor des Monats“.