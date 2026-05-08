Reichenbacher FC in Neugersdorf: „Minimalziel ist ein Punkt“

Wenn am Samstagnachmittag (14:00 Uhr) der FC Oberlausitz Neugersdorf auf den Reichenbacher FC trifft, begegnen sich zwei der formstärksten Mannschaften der Sachsenliga. Es ist das Duell des Tabellenvierten gegen den Siebten, eine Partie, die nicht nur aufgrund der tabellarischen Konstellation, sondern auch aufgrund der jüngsten Ergebnisse beider Teams eine hohe Intensität verspricht.
Der Reichenbacher FC reist mit einer gehörigen Portion Selbstvertrauen in die Oberlausitz. Der beeindruckende 3:0-Heimsieg gegen den Aufstiegsaspiranten SG Taucha 99 am vergangenen Spieltag hat im Vogtland für Euphorie gesorgt. Trainer Carlo Kästner warnt jedoch davor, den kommenden Gegner zu unterschätzen, und stellt sich auf eine „extrem schwere Auswärtspartie bei formstarken Neugersdorfern“ ein. Neugersdorf selbst festigte seinen vierten Platz zuletzt durch einen 2:1-Erfolg beim SSV Markranstädt.
Kästners Marschroute für das Gastspiel ist klar definiert. Er sieht den Schlüssel zum Erfolg in der Fortführung der Tugenden, die die letzten beiden siegreichen Partien prägten: „Was für mich als Trainer extrem wichtig war, war, dass wir als Mannschaft geschlossen aufgetreten sind und gut gegen den Ball gearbeitet haben.“ Diese defensive Disziplin soll auch in der Fremde die Basis für einen Punktgewinn bilden. „Wenn wir das auf den Platz bekommen in Neugersdorf, dann sollte dem Minimalziel, einen Punkt mit auf die Heimreise zu nehmen, nichts im Wege stehen“, gibt sich Kästner kämpferisch. Personell kann er dabei aus dem Vollen schöpfen; Verletzungssorgen plagen den RFC aktuell nicht.
Auf der Gegenseite herrscht Respekt vor der robusten Spielweise der Vogtländer. Neugersdorfs Kapitän Karl Petrick erinnert sich an die Schwierigkeiten in der Vergangenheit und verweist insbesondere auf die 0:2-Niederlage im Hinspiel. „Mit Reichenbach erwartet uns eine robuste und disziplinierte Mannschaft, gegen die wir uns in der Vergangenheit immer schwergetan haben und mit der wir noch einige Rechnungen offen haben“, erklärt Petrick. Er geht davon aus, dass die Gäste nach dem Sieg gegen Taucha „mit breiter Brust“ auflaufen werden.
Interessanterweise steht der FC Oberlausitz trotz seiner Erfolgsserie vor personellen Herausforderungen, besonders in der Offensive fehlen wichtige Schlüsselspieler. Petrick betont jedoch, dass man am eigenen Spielstil festhalten wolle: „Wenn wir sowohl geduldig bei uns, als auch ‚hungrig‘ bleiben, die einfachen Dinge und unsere Stärken auf den Platz bringen, können wir auch dieses Heimspiel für uns entscheiden.“
Die statistischen Vorzeichen versprechen eine enge Partie. Während Neugersdorf mit 49 Punkten den Anschluss an das Spitzentrio hält, hat sich der Reichenbacher FC mit 42 Zählern fest im oberen Mittelfeld etabliert. Sollte der RFC erneut jene „brutale Effizienz“ an den Tag legen, die bereits Taucha zur Verzweiflung brachte, könnte das Minimalziel von Carlo Kästner am Ende sogar übertroffen werden. Doch Neugersdorf, getrieben vom Wunsch nach Wiedergutmachung für das Hinspiel, wird dem RFC alles abverlangen. Es ist ein gutes Sachsenliga-Duell zu erwarten: Taktische Geduld trifft auf physische Robustheit.