Reichenbacher FC in Neugersdorf: „Minimalziel ist ein Punkt“

Kästners Marschroute für das Gastspiel ist klar definiert. Er sieht den Schlüssel zum Erfolg in der Fortführung der Tugenden, die die letzten beiden siegreichen Partien prägten: „Was für mich als Trainer extrem wichtig war, war, dass wir als Mannschaft geschlossen aufgetreten sind und gut gegen den Ball gearbeitet haben.“ Diese defensive Disziplin soll auch in der Fremde die Basis für einen Punktgewinn bilden. „Wenn wir das auf den Platz bekommen in Neugersdorf, dann sollte dem Minimalziel, einen Punkt mit auf die Heimreise zu nehmen, nichts im Wege stehen“, gibt sich Kästner kämpferisch. Personell kann er dabei aus dem Vollen schöpfen; Verletzungssorgen plagen den RFC aktuell nicht.

Auf der Gegenseite herrscht Respekt vor der robusten Spielweise der Vogtländer. Neugersdorfs Kapitän Karl Petrick erinnert sich an die Schwierigkeiten in der Vergangenheit und verweist insbesondere auf die 0:2-Niederlage im Hinspiel. „Mit Reichenbach erwartet uns eine robuste und disziplinierte Mannschaft, gegen die wir uns in der Vergangenheit immer schwergetan haben und mit der wir noch einige Rechnungen offen haben“, erklärt Petrick. Er geht davon aus, dass die Gäste nach dem Sieg gegen Taucha „mit breiter Brust“ auflaufen werden.