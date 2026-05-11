Reichenbacher Einbruch: Neugersdorf triumphiert trotz Unterzahl

– Foto: Frau Pospischil

Als der Reichenbacher FC am Samstagnachmittag nach 45 Minuten mit einer 1:0-Führung in die Kabinen der Sparkassen Arena ging, deutete wenig auf die spätere Demontage hin. Doch was folgte, war eine zweite Halbzeit, die Trainer Carlo Kästner ratlos und die mitgereisten Anhänger ernüchtert zurückließ. Am Ende stand eine 1:5-Niederlage, die in ihrer Deutlichkeit kaum Fragen offen ließ.

Dabei hatte die Partie für die Vogtländer taktisch nach Plan begonnen. Die Gastgeber aus Neugersdorf agierten zwar von Beginn an spielbestimmend, doch der RFC blieb seiner disziplinierten Linie treu. In der 16. Minute nutzte Ben-Daniel Schewski eine „Unachtsamkeit im Spielaufbau“, wie es Neugersdorfs Kapitän Karl Petrick später formulierte, eiskalt zur Führung. Kästner bilanzierte nüchtern: „In den ersten 45 Minuten konnten wir das Geschehen noch etwas offen halten, gingen dort durch einen individuellen Fehler in Führung.“

Doch die Statik des Spiels änderte sich mit dem Wiederanpfiff fundamental. Neugersdorf kam mit einer Vehemenz aus der Kabine, der Reichenbach nichts mehr entgegenzusetzen hatte. Matteo Uhlig glich bereits in der 46. Minute aus, womit das Momentum endgültig kippte. Rostislav Senft (57.) und Gabor Zirkel (63.) schraubten das Ergebnis binnen kurzer Zeit auf 3:1. „Was sich im ersten Abschnitt schon angedeutet hat, das kam dann auch in der zweiten Halbzeit zum Tragen“, analysierte Kästner die Überlegenheit des Gegners. „Neugersdorf unterm Schlusstrich mit mehr Wille, mit einer besseren Spielanlage.“ Selbst ein Platzverweis für die Hausherren – Ivo Marzok sah in der 65. Minute die Gelb-Rote Karte – brachte keine Wende zugunsten des RFC. Im Gegenteil: Neugersdorf, das laut Petrick mit gleich vier A-Jugend-Spielern die Partie beendete, blieb auch in Unterzahl die gefährlichere Mannschaft. Reichenbach wirkte in dieser Phase seltsam passiv. Erneut Senft (82.) und Paul Körner (87.) besiegelten den Endstand gegen eine Mannschaft, die in der zweiten Hälfte völlig den Faden verloren hatte.