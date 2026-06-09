Reichenbach dreht die Partie gegen abstiegsbedrohte Thalheimer

Der Schlüssel zum späteren Heimerfolg lag in der Halbzeitpause. Kästner reagierte auf die spielerischen Defizite des ersten Durchgangs mit einer taktischen Anpassung, um den Druck auf die gegnerische Defensive signifikant zu erhöhen. „In der Halbzeitpause hatten wir in der Spieleröffnung eine Systemumstellung vorgenommen, so wollten wir noch mehr Druck ausüben auf die gegnerische Abwehr“, erklärte der Übungsleiter.

In der Folge benötigten die Hausherren einige Minuten, um die Schockstarre zu lösen. Erst Mitte der ersten Halbzeit übernahm Reichenbach die Initiative und erarbeitete sich eine Reihe hochkarätiger Möglichkeiten. Das Manko blieb jedoch – wie so oft in den vergangenen Wochen – die mangelnde Effizienz im Abschluss. Drei bis vier erstklassige Gelegenheiten blieben ungenutzt, was Kästner zu einer bekannten Mängelanalyse veranlasste: „Wie in den letzten Wochen brauchen wir zu viele Gelegenheiten, um etwas Zählbares zu erzielen.“ Mit dem knappen Rückstand ging es in die Kabinen.

Die Maßnahme zeigte rasch Wirkung. Reichenbach agierte im letzten Drittel fortan wesentlich zwingender. In der 63. Minute belohnte Paolo Süß die Bemühungen der Hausherren mit dem Ausgleichstreffer zum 1:1, perfekt in Szene gesetzt von Maurice Lange. Nur acht Minuten später avancierte der Vorlagengeber selbst zum Matchwinner. Mit einer „feinen Einzelleistung und einem Schuss ins lange Eck“ drehte Lange in der 71. Minute die Partie endgültig zugunsten des RFC.

Thalheimer Schlussoffensive bleibt belohnungslos

Nach der Führung versäumten es die Vogtländer, die Begegnung vorzeitig zu entscheiden und den sprichwörtlichen „Deckel praktisch draufzumachen“. So blieb die Schlussphase eine Zitterpartie. Thalheim warf in den letzten Minuten alles nach vorne und operierte fast ausschließlich mit langen Bällen in den Reichenbacher Strafraum. Die Defensive des RFC hielt dem physischen Druck jedoch stand, und was dennoch auf das Tor kam, wurde vom sicheren Rückhalt Patrick Hettwer entschärft. „Insgesamt konnten wir es wegverteidigen oder alles was durchkam, hielt der unser Torhüter, aber nichtsdestotrotz kann man von einem verdienten Heimsieg sprechen“, resümierte Kästner schlussendlich erleichtert.

Thalheims Trainer René Wendler zog nach dem Schlusspfiff eine ernüchterte Bilanz: „Wir haben es wieder mal nicht geschafft auswärts zu punkten. Selbst nach der Führung haben wir keine Sicherheit in unser Spiel bekommen.“ Durch die ungenauen Zuspiele im letzten Pass vergab die Tanne die Chance auf einen Punktgewinn. Wendler nahm seine Mannschaft dennoch in Schutz: „Somit spitzt sich die Lage immer mehr zu. Ich kann meiner Mannschaft aber keinen Vorwurf machen. Sie hat alles rausgehauen, was unser Kader im Moment hergibt.“

Mit diesem Erfolg klettert der Reichenbacher FC auf 51 Zähler und festigt den siebten Tabellenplatz im gesicherten oberen Mittelfeld der Sachsenliga. Für den SV Tanne Thalheim hingegen wird die Situation im Tabellenkeller immer prekärer: Der Aufsteiger rutscht mit 23 Punkten auf den 14. Tabellenplatz ab und befindet sich nun mitten in der Abstiegszone, da die direkte Konkurrenz aus Leipzig und Eutritzsch vorbeiziehen konnte.