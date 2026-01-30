Reichel: „Für alle Seiten wichtig, dass nun Klarheit herrscht“ U23-Cheftrainer im Interview von red · Heute, 12:07 Uhr · 0 Leser

– Foto: Horst Vogler

Seit dieser Woche steht fest, dass Ken Reichel die U23 von Eintracht Braunschweig auch über die Winterpause hinaus bis zum Sommer betreuen wird. Der frühere Profi hatte die Mannschaft im Herbst in schwieriger sportlicher Lage übernommen und sie binnen weniger Wochen stabilisiert. Im Gespräch spricht Reichel über die Bedeutung der nun geschaffenen Klarheit, die Vorbereitung auf die Rückrunde und die nächsten Schritte im Kampf um den Klassenerhalt.

Die Entscheidung, mit Reichel weiterzuarbeiten, bringt vor allem Ruhe in den Alltag der Mannschaft. Der Trainer betont, wie wichtig diese Planungssicherheit für Spieler und Trainerteam ist. Zwischen dem letzten Pflichtspiel des Jahres und dem Trainingsauftakt habe eine Phase gelegen, in der naturgemäß viele Fragen im Raum standen. Dass diese nun beantwortet seien, helfe allen Beteiligten, den Blick konsequent auf die Rückrunde zu richten. Das klare Ziel bleibe der frühzeitige Klassenerhalt. Reichel hatte das Team in einer schwierigen Situation übernommen, der Trainerwechsel wirkte jedoch als spürbarer Impuls. Die Mannschaft habe schnell erkannt, dass es mehr brauche als bisher, um in der Oberliga zu bestehen. Gemeinsam mit dem Mannschaftsrat wurden grundlegende Prinzipien festgelegt, insbesondere in Bezug auf Intensität, Haltung und Spielidee. Entscheidend sei zudem der erfolgreiche Start gewesen, der das Selbstvertrauen der Mannschaft gestärkt habe. Die Spieler hätten erkannt, dass sie über die nötige Qualität für die Liga verfügen.

Der Blick richtet sich nun auf die Vorbereitung. Die Winterpause sei ungewöhnlich lang ausgefallen, entsprechend groß sei der Fokus auf die körperliche Verfassung. In den ersten Wochen stehe vor allem die Fitness im Vordergrund, um eine stabile Grundlage für die Rückrunde zu schaffen. Erschwert werde die Arbeit derzeit durch die Witterung, da die Trainingsmöglichkeiten im Nachwuchsleistungszentrum eingeschränkt seien. Reichel macht jedoch deutlich, dass das Team versucht, aus den Gegebenheiten das Maximum herauszuholen, um zeitnah auch wieder an inhaltlichen Schwerpunkten arbeiten zu können. Auch bei der Auswahl der Testspielgegner wurde bewusst geplant. Ziel sei es gewesen, eine Mischung aus unterschiedlichen Leistungsniveaus zu finden, um die Mannschaft zu fordern. Neben geplanten Spielen gegen gleichklassige Gegner sollte der Vergleich mit höherklassigen Teams zusätzliche Erkenntnisse liefern. Entscheidend sei, dass sich die Spieler messen und weiterentwickeln können, unabhängig davon, ob einzelne Testspiele witterungsbedingt stattfinden können.