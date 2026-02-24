Reichel-Elf dreht Rückstand – Rajkovacic sieht spät Rot

– Foto: Reinhard Rehkamp

Die U23 von Eintracht Braunschweig hat beim TuS Bersenbrück ein deutliches Ausrufezeichen im Abstiegskampf gesetzt. Beim Aufstiegskandidaten gewann die Mannschaft von Cheftrainer Ken Reichel mit 3:1 (2:1) und feierte damit den ersten Pflichtspielsieg im Jahr 2026.

Mazzone glich in der 25. Minute aus, ehe Ken Izekor die Partie noch vor der Pause drehte (35.). Die Löwen agierten mutig, pressten hoch und ließen aus dem Spiel heraus kaum Chancen zu. „Wir hatten Mut, waren intensiv und haben hoch gepresst. Bersenbrück hatte aus dem Spiel kaum eine Chance, wir haben verdient zur Pause geführt“, so Reichel.

Dabei gerieten die Gäste früh in Rückstand. Wellmann traf nach einem Standard zur Führung für Bersenbrück (11.). Die Eintracht reagierte jedoch entschlossen. „Der Sieg war über die 90 Minuten gesehen hochverdient. Im ersten Durchgang waren wir die klar bessere Mannschaft, geraten durch einen Standard jedoch in Rückstand. Darauf haben die Jungs eine gute Reaktion gezeigt und die Qualität auf den Platz gebracht, die uns auszeichnet“, sagte Reichel.

Nach dem Seitenwechsel stellte der Gastgeber um und erhöhte den Druck. Die Eintracht verteidigte kompakt, ohne das Pressing wie im ersten Durchgang durchziehen zu können. In der 81. Minute sorgte Adem Sipic mit dem 3:1 für die Entscheidung. „Adem Sipic hat mit dem 3:1 den Deckel draufgemacht“, erklärte Reichel.

Auch die Unterstützung aus dem Profikader zahlte sich aus. Innenverteidiger Louis Breunig und Offensivspieler Ken Izekor, der am Vortag noch sein Zweitligadebüt gefeiert hatte, überzeugten. „Sie haben beide ein sehr gutes Spiel gemacht. Ken war im Angriff überhaupt nicht zu fassen, Louis hat die Abwehr zusammengehalten. Das war schon stark“, lobte Reichel.

Kurz vor Schluss musste die Eintracht jedoch noch einen Rückschlag hinnehmen. Torhüter Marko Rajkovacic sah nach einer Notbremse die Rote Karte. „Es war ein individueller Fehler, er hat eine falsche Entscheidung getroffen und musste dann eine Notbremse ziehen. Das ist kein Vorwurf an ihn, so ist der Fußball“, ordnete der Trainer ein.

Mit nun 19 absolvierten Spielen hat die U23 die meisten Partien der Liga bestritten, schiebt sich vorerst auf Rang zehn vor und liegt sechs Punkte vor dem ersten Abstiegsplatz. Das Tabellenbild bleibt aufgrund zahlreicher Nachholspiele verzerrt, die Formkurve der Braunschweiger zeigt jedoch nach oben.

TuS Bersenbrück – Eintracht Braunschweig II 1:3

TuS Bersenbrück: Nils Böhmann, Nicolas Eiter, Philipp Schmidt, Fyn Luca Ebeling (66. Maik Emmrich), Connor Rohra, Hakim Traoré, Moritz Waldow, Elia Zucht (66. Marcos Alvarez), Mathis Wellmann, Michel Eickschläger, Markus Lührmann - Trainer: Andy Steinmann

Eintracht Braunschweig II: Marko Rajkovacic, Andrej Schlothauer, Raffael Ziegele (87. Maxim Root), Ömer Sever, Louis Breunig, Robin Placinta (68. Adem Sipic), Leonard Laatsch (90. Ole Matthias), Matteo Mazzone (82. Jakob Benstead), Hugo Luis Afonso, Ricardo Wagner (62. Marvin Awuah), Ken Izekor - Trainer: Ken Reichel

Schiedsrichter: Florian Buß - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Mathis Wellmann (11.), 1:1 Matteo Mazzone (25.), 1:2 Ken Izekor (35.), 1:3 Adem Sipic (81.)

Gelb-Rot: Connor Rohra (90./TuS Bersenbrück/Wiederholtes Foulspiel)

Rot: Marko Rajkovacic (90./Eintracht Braunschweig II/Notbremse)