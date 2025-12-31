Reichartshausen zu souverän

Zur Saisonhalbzeit ist die Lage an der Spitze eindeutig. Der TSV Reichartshausen marschiert mit Siebenmeilenstiefeln Richtung Meisterschaft samt direktem Wiederaufstieg in die Kreisklasse A. Dahinter geht es spannend zur Sache. Der Kampf um die Vizemeisterschaft verspricht Dramatik bis zum Schluss. Nicht minder interessant ist der Abstiegskampf. In unserer Halbzeitbilanz sprechen wir verschiedene Punkte an und wagen einen Ausblick auf 2026.

Das sieht souverän aus. Der TSV Reichartshausen wird seiner Favoritenrolle bislang vollauf gerecht. Unter der Leitung von Neu-Trainer David Bechtel, der im Sommer vom Verbandsliga-Absteiger FC Bammental nach Reichartshausen kam, hat sich der TSV von Spieltag eins an prächtig verkauft. Lediglich zwei Remis stehen in der Statistik. Ansonsten gab es ausschließlich Siege – die Meisterschaft kann und wird ausschließlich über Reichartshausen gehen.

Nach dem 6:3-Sieg gegen Siegelsbach kurz vor der Winterpause gab es von der direkten Konkurrenz bereits die ersten Glückwünsche zur Meisterschaft. "Da gebe ich allerdings nicht so viel drauf", sagte Bechtel, der sich und seine Mannschaft keinesfalls einlullen lassen will. Vielmehr gilt es den eingeschlagenen Weg fortzusetzen und wenn die Grün-Weißen das konzentriert tun, wird er automatisch zu einem großen Erfolg am Saisonende führen.

"Wenn wir unter den ersten Vier durchs Ziel gehen würden, wäre das eine klasse Sache", sagt Michael Feiler. Der Trainer des FV Elsenz hält sich mit forschen Ansagen bewusst zurück und lässt lieber Taten sprechen. Seine junge Mannschaft macht Spaß und will sich ihre Unbekümmertheit erhalten. Das ist keine schlechte Voraussetzung für einen Coup am Saisonende.

Der zweite Favorit musste nachsitzen

Bis zum Schluss des Jahres lief der SC Siegelsbach zwei Nachholpartien hinterher. Nun ist es noch eine, die im neuen Jahr nachgeolt wird. Das wirkte sich zwangsläufig auf das Tabellenbild aus, die Schweter/Özmen/Feßenbecker-Truppe hielt sich jedoch stets im Dunstkreis der Spitze und besitzt zweifellos das Potenzial für den Aufstieg. Wichtig wird sein, eine überzeugende Vorbereitung zu absolvieren und dann im zweiten Halbjahr den Druck auf die Konkurrenz hochzuhalten. Dann sollte aber eine Schwächephase wie Anfang Oktober, als es nach dem Pokalaus in Reihen binnen kürzester Zeit zwei Liganiederalgen gab, unbedingt vermieden werden. "Diese beiden Wochen haben uns leider ein wenig zurückgeworfen", meint Björn Schweter.

Zwei Reserven im Dunstkreis der Spitze

Den SV Gemmingen und die SpG Eichelberg/Landshausen durfte man im ersten Tabellendrittel erwarten, wobei der starke Start der neuen Spielgemeinschaft zumindest ein bisschen überraschte.

Auf ganzer Linie überzeugten die zweiten Mannschaften des VfB Epfenbach und des TSV Helmstadt. Sie dürfen sich zur Winterpause ganz zarte Aufstiegshoffnungen (Helmstadt) und ganz realistische Aufstiegshoffnungen (Epfenbach) machen.

Der Torjäger

Das Rennen um die Torjägerkrone ist komplett offen, mit einem leichten Vorteil für Jan Albig. Der Ehrstädter hat 18 Mal getroffen und ist gleichzeitig die Lebensversicherung seiner Mannschaft. Damit hat er mehr als die Hälfte der Tore seiner Mannschaft erzielt und hält somit die Chancen auf den Klassenerhalt am Leben. Dahinter rangieren gleich neun Kicker mit zehn Treffern oder mehr.

Etwas Rückstand

Für den SV Fortuna Bargen wird es ein Kraftakt, um den Anschluss an das Verfolgerfeld herzustellen. Das ist aber nicht die Priorität Nummer eins beim Vizemeister von 2024. Trainer Massimo Marrone denkt langfristig und sieht den Klub dafür gut aufgestellt.

Einen regelrechten Einbruch hat der FC Berwangen erlitten. Das 3:0 gegen Elsenz am 14. September sollte der letzte Sieg überhaupt bleiben. Deshalb wurde der FCB von einer Spitzenposition bis auf Rang neun nach hinten durchgereicht. In der Rückrunde wird es um nicht mehr allzu viel gehen, ein weiteres B-Klassen-Jahr gilt schon jetzt als gesichert.

Bei Rohrbachs Zweiter beginnt die Abstiegszone

"Es kann nur um den Klassenerhalt gehen", sagte Kim Feßenbecker schon sehr früh in der Saison. Der Trainer der Rohrbacher Zweiten und 1. Vorsitzende des SV sollte Recht behalten. Zu sehr ersatzgeschwächt ist seine Mannschaft über den Großteil der Runde, die bisher errungenen Zähler geben aber zumindest etwas Sicherheit über die Winterpause hinweg, da die direkten Abstiegsplätze immer noch ein gutes Stück entfernt sind.

Die letzten drei haben es besonders schwer

Mit der Hypothek mehrere Punkte Rückstand zu haben, gehen der SV Neidenstein, der VfL Mühlbach II und die SG Kirchardt II ins neue Jahr. Die Wahrscheinlicht, dass dieses Trio zum Rundenende ebenfalls die letzten drei Ränge belegt, ist groß. Und dann kommt es darauf an, wie viele direkte Absteiger es geben wird und wer über die Relegation eine weitere Chance bekommt.

Ausblick

Reichartshausen wird Meister. Das ist keine gewagte Prognose und die mit Abstand wahrscheinlichste Variante für den Saisonausgang. Deutlich kniffliger ist da schon die Frage nach dem Vizemeister. Siegelsbach scheint dafür der Favorit zu sein, doch es gibt einige Teams, die etwas dagegen haben. Im Tabellenkeller wäre es eine mittelschwere Sensation, wenn das Trio auf den Rängen 13, 14 und 15 noch weiter nach oben klettern könnte.