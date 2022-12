Reibungsloser Verschiebebahnhof des Bahlinger SC gegen Ulm Bahlinger SC luchst dem Tabellenführer SSV Ulm beim 0:0-Unentschieden mit defensiver Kompaktheit einen Punkt ab

Ehrenrunden sind beim Bahlinger SC keine alltägliche Angelegenheit. Die Gastgeber bilden im Normalfall nach dem Abpfiff mit den Trainern Dennis Bührer und Axel Siefert zügig einen Mannschaftskreis auf dem Feld und entschwinden dann schnurstracks in die Kabine.

Am Samstag spendete ein Großteil der 1060 Zuschauer in der Kühlbox Kaiserstuhlstadion bei Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt jede Menge warmen Applaus für glücklich in die Ränge winkende BSC-Akteure. Nach dem letzten Heimspiel des Kalenderjahres 2022 hatten sich die Rot-Weißen auf ihrer Runde Beifall und Schulterklopfen verdient.

"Wir wollten dem Publikum zeigen, dass die Mannschaft lebt und alles auf den Platz bringt", erklärte Bührer hinterher den Plan seiner Spieler, die dies mit hohem Laufpensum und großem Einsatz umsetzten. Bestes Beispiel war Hasan Pepic: Bei Ballverlusten im Mittelfeld setzte die kreative Schaltstation in der Bahlinger Offensive stets unermüdlich nach und holte sich die Kugel notfalls mit herzhaften Grätschen zurück. Weiter geht´s im BZ-Plus-Artikel.