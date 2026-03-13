Reibe blickt auf einstelligen Tabellenplatz VfR Horst will starken Jahresstart bestätigen von ck · Heute, 12:15 Uhr · 0 Leser

– Foto: Wolfgang Jebsen

Am 22. Spieltag der Landesliga Holstein empfängt der VfR Horst den SV Türkspor Bad Oldesloe. Nach zwei Siegen zum Jahresauftakt geht der Aufsteiger mit Rückenwind in die Partie und möchte die erfolgreiche Serie fortsetzen.

Trainer Thorben Reibe sieht sein Team nach dem überzeugenden Start in einer guten Ausgangslage. „Nach dem überragenden Start ins neue Jahr wollen wir natürlich nachlegen. Klar ist, dass jede Mannschaft dieses Spiel gewinnen möchte. Unsere grundsätzlichen Ziele passen wir deshalb nicht an, aber aktuell sieht es in der Tabelle ganz ordentlich aus.“ Der Blick geht dabei auch auf das Tabellenbild. „Trotzdem darf man natürlich ein bisschen darauf schielen, am Ende vielleicht einen einstelligen Tabellenplatz zu erreichen. Dafür wäre es hilfreich, den aktuell Zehntplatzierten auf Distanz zu halten.“ Entsprechend klar formuliert der Trainer die Zielsetzung: „Wir gehen mit dem Ziel in das Spiel, die drei Punkte zu holen.“

Personell zeichnet sich im Vergleich zur Vorwoche kaum Veränderung ab. „Ein oder zwei angeschlagene Spieler kehren zurück. Ob das Auswirkungen auf die Startelf haben wird, müssen wir noch sehen.“ Insgesamt zeigt sich Reibe jedoch optimistisch: „Grundsätzlich sind wir zuversichtlich, dass wir zu Hause ein gutes Spiel machen und die drei Punkte bei uns behalten können.“ Bad Oldesloe will zweiten Rückrundensieg