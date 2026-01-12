– Foto: Max Gitschel

Reibe: „Als Aufsteiger stehen wir hervorragend da" VfR Horst blickt auf starke Hinrunde zurück

Der VfR Horst geht nach einem überzeugenden ersten Halbjahr in der Landesliga Holstein mit viel Zuversicht in die Winterpause. Trainer Thorben Reibe ordnete im Gespräch die aktuelle Situation ein, gab Einblicke in die anstehende Vorbereitung und benannte die größten Herausforderungen der Hinrunde.

Die Rückkehr ins Training gestaltet sich in diesem Winter allerdings schwieriger als geplant. „Theoretisch wären wir schon wieder im Training gewesen. Wir wollten die Pause nicht so lange gestalten. Lieber eine kürzere Pause und dann nicht so eine intensive Vorbereitung. Aber aufgrund des Schnees werden wir wohl erst Donnerstag starten“, erklärte Reibe. Besondere Programmpunkte seien nicht vorgesehen: „Keine Highlights bis auf die Hallenturniere.“ Mit dem bisherigen Saisonverlauf zeigt sich der Coach äußerst zufrieden. „Wir haben vor der Saison unsere drei besten Offensivspieler verloren, die alle direkt in die Oberliga gegangen sind. Als Aufsteiger trotzdem einen einstelligen Tabellenplatz zu belegen, ist schon mehr als zu erwarten war.“ Besonders positiv bewertete Reibe die schnelle Eingliederung der Neuzugänge: „Gut hat die Integration der Neuzugänge geklappt.“

Größere sportliche Probleme habe es nicht gegeben, wenngleich die Personalsituation durchgängig schwierig war. „Die größten Probleme hatten wir leider mit Verletzungen. Drei Spieler, davon zwei Neuzugänge, fehlten fast die komplette Hinrunde und werden wohl auch noch länger ausfallen. Zusätzlich hatten wir immer mit vielen kleineren Verletzungen zu kämpfen.“ Für die Rückrunde lautet das Ziel, das bisherige Niveau zu bestätigen. „Wir hoffen natürlich, ähnlich gut zu punkten und den einstelligen Tabellenplatz zu verteidigen.“ Veränderungen im Kader sind nicht geplant: „Keine Veränderungen. Ich hoffe, dass der ein oder andere verletzte Spieler zurückkommt.“