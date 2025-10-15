Rehren zittert sich zum Sieg - MTV gewinnt trotz Wackelphase

Nach einer furiosen Anfangsphase und einem späten Zittern hat der MTV Rehren A/R beim SV Gehrden mit 3:2 gewonnen und bleibt damit weiter auf Tuchfühlung zur Tabellenspitze der Bezirksliga Hannover 3. Drei herausragend herausgespielte Tore in der ersten halben Stunde reichten am Ende, um den siebten Saisonsieg einzufahren – auch wenn der Erfolg nach 90 intensiven Minuten „ein bisschen glücklich“ war, wie Trainer Mike Schönherr offen einräumte.
„Wir haben die erste halbe Stunde richtig, richtig guten Fußball gespielt“, sagte Schönherr am Tag nach dem Spiel. „Ich glaube, wir haben den Gegner da auch ein Stück weit überrascht mit dem, was wir gespielt haben.“ Rehren kombinierte druckvoll, spielte schnell in die Tiefe und nutzte seine Chancen eiskalt – die frühe Führung war verdient, die Spielkontrolle klar.
Doch das Duell nahm eine Wendung. „Wir haben uns ein bisschen aus dem Rhythmus bringen lassen, durch Hektik, die der Gegner reingebracht hat – von draußen, vom Feld, einfach insgesamt“, erklärte Schönherr. Kurz vor der Pause sorgte ein „sehr fragwürdiger Elfmeter“, wie der Trainer betonte, für den ersten Dämpfer. Das 1:3 kurz vor dem Seitenwechsel brachte Gehrden zurück ins Spiel – und Rehren aus der Ruhe.
Nach Wiederanpfiff drängten die Gastgeber zunehmend auf den Anschluss. „Wir konnten die Bälle nicht mehr so gut halten, hatten wenig Ballbesitz“, so Schönherr. „Gehrden kam immer stärker auf, hat das Spiel über die Außen gut aufgezogen, wo wir immer wieder Probleme hatten, Zugriff zu bekommen.“ Der zweite Gegentreffer fiel schließlich nach einem direkt verwandelten Freistoß – beide Gegentore fielen also nach Standardsituationen.
In der Schlussphase rettete Rehren die knappe Führung mit viel Einsatz und auch etwas Fortune. „Den Rest an Chancen haben wir mit ein bisschen Können, aber auch mit ein bisschen Glück verteidigt“, gab Schönherr ehrlich zu. Trotzdem blieb das Team gefährlich: „Wir hatten noch zwei, drei richtig gute Konterchancen, einmal durch Julius Tanski und zweimal über Elias Fischer und Waldo Maroso – die hätten wir machen können, vielleicht müssen.“
Dass am Ende dennoch drei Punkte auf der Habenseite stehen, ist auch ein Zeichen der Reife. „Wir mussten unser Glück diesmal ein bisschen strapazieren“, sagte Schönherr mit einem Schmunzeln, „aber das war auch das erste Mal in dieser Saison.“
Mit dem Sieg hält Rehren (23 Punkte) Anschluss an die punktgleichen Arnumer und bleibt hinter Spitzenreiter Pattensen in Lauerstellung. Nach zuletzt überzeugenden Auftritten – darunter das 3:0 gegen Rinteln – war dieser Arbeitssieg in Gehrden ein Test für die Nervenstärke.
Für den SV Gehrden war es dagegen eine bittere Niederlage. Nach dem 4:0-Erfolg in Kirchdorf hatte das Team von Trainer Vojnikovic eigentlich Rückenwind, zeigte Moral nach frühem Rückstand, belohnte sich aber nicht. Mit zehn Punkten bleibt Gehrden im unteren Mittelfeld.
„Am Ende zählt, dass wir gewonnen haben“, fasste Schönherr zusammen. „Mund abputzen, drei Punkte mitnehmen – und weiter.“ Nächste Woche wartet mit dem Gastspiel in Kirchdorf die nächste anspruchsvolle Aufgabe für den MTV.