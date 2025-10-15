Rehren zittert sich zum Sieg - MTV gewinnt trotz Wackelphase Rehren glänzt zunächst mit Offensivpower, verliert dann den Faden – Trainer Mike Schönherr spricht von einem „glücklichen Sieg“. Verlinkte Inhalte BZL Hannover St. 3 MTV Rehren Gehrden

Nach einer furiosen Anfangsphase und einem späten Zittern hat der MTV Rehren A/R beim SV Gehrden mit 3:2 gewonnen und bleibt damit weiter auf Tuchfühlung zur Tabellenspitze der Bezirksliga Hannover 3. Drei herausragend herausgespielte Tore in der ersten halben Stunde reichten am Ende, um den siebten Saisonsieg einzufahren – auch wenn der Erfolg nach 90 intensiven Minuten „ein bisschen glücklich“ war, wie Trainer Mike Schönherr offen einräumte.

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr SV Gehrden Gehrden MTV Rehren A/R 1911 MTV Rehren 2 3 Abpfiff „Wir haben die erste halbe Stunde richtig, richtig guten Fußball gespielt“, sagte Schönherr am Tag nach dem Spiel. „Ich glaube, wir haben den Gegner da auch ein Stück weit überrascht mit dem, was wir gespielt haben.“ Rehren kombinierte druckvoll, spielte schnell in die Tiefe und nutzte seine Chancen eiskalt – die frühe Führung war verdient, die Spielkontrolle klar.

Doch das Duell nahm eine Wendung. „Wir haben uns ein bisschen aus dem Rhythmus bringen lassen, durch Hektik, die der Gegner reingebracht hat – von draußen, vom Feld, einfach insgesamt“, erklärte Schönherr. Kurz vor der Pause sorgte ein „sehr fragwürdiger Elfmeter“, wie der Trainer betonte, für den ersten Dämpfer. Das 1:3 kurz vor dem Seitenwechsel brachte Gehrden zurück ins Spiel – und Rehren aus der Ruhe. Nach Wiederanpfiff drängten die Gastgeber zunehmend auf den Anschluss. „Wir konnten die Bälle nicht mehr so gut halten, hatten wenig Ballbesitz“, so Schönherr. „Gehrden kam immer stärker auf, hat das Spiel über die Außen gut aufgezogen, wo wir immer wieder Probleme hatten, Zugriff zu bekommen.“ Der zweite Gegentreffer fiel schließlich nach einem direkt verwandelten Freistoß – beide Gegentore fielen also nach Standardsituationen.