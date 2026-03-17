 2026-03-13T07:45:35.464Z

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Rehren will Serie fortsetzen: Nächste Pflichtaufgabe beim Wunstorf

Nach zwei Kantersiegen reist der MTV mit Selbstvertrauen an – Schönherr fordert erneut Intensität und Disziplin

von FD · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser
Rehren mit der nächsten Pflichtaufgabe vor der Brust
Rehren mit der nächsten Pflichtaufgabe vor der Brust – Foto: Wibke Pinkenburg

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BZL Hannover St. 3
Wunstorf
MTV Rehren

Der MTV Rehren steht im Nachholspiel des 16. Spieltags der Bezirksliga Hannover 3 vor einer klaren Aufgabe. Beim Tabellenletzten Türkspor Wunstorf geht die Mannschaft von Trainer Mike Schönherr als deutlicher Favorit in die Partie – und will ihre beeindruckende Form bestätigen.

Heute, 19:00 Uhr
Türkspor Wunstorf
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MTV Rehren A/R 1911
MTV Rehren A/R 1911MTV Rehren
19:00

Mit zwei klaren Siegen ist Rehren in die Rückrunde gestartet. Auf das 5:0 gegen Egestorf-Langreder II folgte zuletzt ein eindrucksvolles 8:0 beim TSV Goltern. Die Offensive präsentiert sich in Torlaune, die Defensive stabil – eine Kombination, die den MTV aktuell zu einem der formstärksten Teams der Liga macht.

Dennoch warnt Trainer Schönherr vor Nachlässigkeit und setzt auf die gleichen Tugenden wie zuletzt: „Wir wollen diszipliniert spielen, mit viel Laufbereitschaft und einem guten, aggressiven Zweikampfverhalten, mit viel Intensität gegen den Ball.“ Gerade diese Grundlagen seien entscheidend: „Wenn wir das auf den Platz bringen, sind wir schwer zu schlagen.“

Die Rollen sind vor der Partie klar verteilt. Während Rehren mit 36 Punkten im oberen Tabellendrittel um den Anschluss an die Spitzengruppe kämpft, steht Wunstorf mit nur acht Zählern am Tabellenende und steckt tief im Abstiegskampf. Doch gerade solche Spiele bergen ihre eigenen Herausforderungen – insbesondere auf fremdem Platz.

Schönherr formuliert die Zielsetzung dennoch eindeutig: „Ziel ist natürlich, drei Punkte zu holen.“ Gleichzeitig kann der Coach wieder auf mehr Alternativen zurückgreifen. „Der Kader füllt sich langsam wieder“, sagt er. Mit Tobias Carstens und Tom Evers kehren zwei Spieler in den Kader zurück, was zusätzliche Optionen eröffnet.

Für den MTV Rehren geht es darum, die eigene Entwicklung weiter zu bestätigen und die starke Form zu konservieren. Gelingt dies, könnte das Team weiter Druck auf die Spitzengruppe ausüben – und den gelungenen Start ins neue Fußballjahr weiter untermauern.