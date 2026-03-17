Rehren will Serie fortsetzen: Nächste Pflichtaufgabe beim Wunstorf Nach zwei Kantersiegen reist der MTV mit Selbstvertrauen an – Schönherr fordert erneut Intensität und Disziplin von FD · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser

Rehren mit der nächsten Pflichtaufgabe vor der Brust – Foto: Wibke Pinkenburg

Der MTV Rehren steht im Nachholspiel des 16. Spieltags der Bezirksliga Hannover 3 vor einer klaren Aufgabe. Beim Tabellenletzten Türkspor Wunstorf geht die Mannschaft von Trainer Mike Schönherr als deutlicher Favorit in die Partie – und will ihre beeindruckende Form bestätigen.

Mit zwei klaren Siegen ist Rehren in die Rückrunde gestartet. Auf das 5:0 gegen Egestorf-Langreder II folgte zuletzt ein eindrucksvolles 8:0 beim TSV Goltern. Die Offensive präsentiert sich in Torlaune, die Defensive stabil – eine Kombination, die den MTV aktuell zu einem der formstärksten Teams der Liga macht. Dennoch warnt Trainer Schönherr vor Nachlässigkeit und setzt auf die gleichen Tugenden wie zuletzt: „Wir wollen diszipliniert spielen, mit viel Laufbereitschaft und einem guten, aggressiven Zweikampfverhalten, mit viel Intensität gegen den Ball.“ Gerade diese Grundlagen seien entscheidend: „Wenn wir das auf den Platz bringen, sind wir schwer zu schlagen.“