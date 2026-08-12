Rehren will in Arnum die Antwort geben

– Foto: Wibke Pinkenburg

Nach dem missglückten Saisonauftakt steht der MTV Rehren bereits am zweiten Spieltag der Bezirksliga Hannover 3 unter Druck. Nur wenige Tage nach der 0:6-Niederlage beim VfL Bückeburg geht es für die Mannschaft von Trainer Toni Pagano zum SV Arnum. Auch die Gastgeber sind mit einer Niederlage gestartet: Arnum unterlag dem FC Springe zum Auftakt mit 3:4.

Personell muss Rehren dabei auf zwei Spieler verzichten. Jan-Philip Pinkenburg und Raphael Bauer fehlen urlaubsbedingt. Zudem ist der Einsatz von Jannik Liebchen fraglich. Er hatte sich im Spiel gegen Bückeburg am Fuß verletzt. „Das wird eng werden bis morgen, vom ersten Bauchgefühl her“, sagt Pagano. Ansonsten könne er auf den Kader zurückgreifen. Die Mannschaft sei nach der deutlichen Niederlage „heiß, das wieder wettzumachen“.

Für Rehren war der Auftakt in Bückeburg ein herber Rückschlag. Nach einer erfolgreichen vergangenen Saison mit dem zweiten Tabellenplatz erwischte der MTV einen gebrauchten Nachmittag und kassierte sechs Gegentore. Pagano sieht dennoch keinen Grund, die Niederlage länger mit sich zu tragen. „Wir haben heute Aufbauarbeit in der Stimmung gemacht, die Jungs hatten das aber gut weggesteckt.“ Nun gehe es darum, „die richtigen Lehren zu ziehen für das Spiel in Arnum.“

Dass die kurze Zeit zwischen den beiden Partien dabei durchaus hilfreich sein kann, sieht der Trainer positiv. „Ehrlicherweise auch ein Vorteil, dass das jetzt gerade so Schlag auf Schlag geht, dass man viele Spiele hat.“ Entsprechend blicke man „ganz zuversichtlich nach vorne, Richtung Arnum morgen“.

Dort wartet allerdings ein Gegner, den Pagano keineswegs auf die leichte Schulter nimmt. Der SV Arnum gehört seit Jahren zum festen Kreis der Bezirksligisten und verfügt über eine eingespielte Mannschaft. „Gleichzeitig müssen wir uns auf ein gutes, eingespieltes Team treffen, dass seit Jahren eine passable Rolle in der Bezirksliga spielt.“ Rehren wisse deshalb, „dass wir da auch eine schwere Aufgabe vor uns haben“.

Auch die Gastgeber haben nach dem 3:4 gegen Springe etwas gutzumachen. Arnum lag in der Partie mehrfach zurück, kam jedoch immer wieder heran und erzielte in der Nachspielzeit noch den dritten Treffer. Für beide Mannschaften geht es damit bereits früh in der Saison darum, den ersten Punktgewinn einzufahren.

Pagano erwartet von seiner Mannschaft vor allem eine Reaktion auf den Auftritt in Bückeburg. „Wir sind trotzdem ganz zuversichtlich, dass wir ein anderes Gesicht zeigen als gegen Bückeburg.“ Gleichzeitig vertraut der Trainer darauf, dass sich die ungewöhnliche Häufung unglücklicher Situationen aus dem Auftakt nicht wiederholen wird: „Gleichzeitig glauben wir, dass all das, was uns da passiert ist, in dieser Saison oder in unserem Fußballleben teilweise auch nicht normal passieren wird.“ Mit etwas „Geigenhumor“, wie Pagano es selbst formuliert, dürfte damit vor allem gemeint sein, dass die zahlreichen unglücklichen Momente aus Bückeburg nicht zum Dauerzustand werden sollen.

In Arnum bietet sich dem MTV nun die erste Gelegenheit, die Auftaktniederlage zu korrigieren. Für beide Teams geht es dabei um mehr als nur die ersten Punkte: Nach einem enttäuschenden Start soll möglichst schnell die Richtung für die kommenden Wochen gefunden werden.