Rehren will gegen Luthe nachlegen Nach klaren Siegen und stabiler Defensive peilt Rehren den nächsten Pflichtdreier an – warnt jedoch vor unberechenbarem Gegner von FD · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Wibke Pinkenburg

Der MTV Rehren geht mit Rückenwind in den 21. Spieltag der Bezirksliga Hannover 3. Nach dem eindrucksvollen 8:0-Erfolg beim TSV Goltern sowie dem mühsam erarbeiteten 1:0 im Nachholspiel bei Türkspor Wunstorf hat sich die Mannschaft von Trainer Mike Schönherr in der Spitzengruppe festgesetzt. Gegen den abstiegsbedrohten TSV Luthe ist die Favoritenrolle entsprechend klar verteilt.

Doch Schönherr warnt vor Nachlässigkeit – auch mit Blick auf die jüngsten Ergebnisse des Gegners. „Da geht es eben genauso auch von der Einstellung her, genauso reinzukommen, kein Gegner irgendwie zu unterschätzen“, betont der Trainer. Luthe habe zuletzt „komische Ergebnisse ein bisschen erzielt“, darunter ein überraschendes 6:0 gegen Rinteln sowie ein spektakuläres 6:6 gegen Gehrden.

Für Rehren wird es daher vor allem darauf ankommen, die eigene Stabilität erneut auf den Platz zu bringen. In den vergangenen Wochen überzeugte das Team insbesondere defensiv, ließ kaum Chancen zu und zeigte sich zugleich effizient in der Offensive. Diese Balance soll auch gegen Luthe der Schlüssel sein. „Versuchen, in unsere Abläufe zu kommen, defensiv wieder so gut zu stehen und eben offensiv vielleicht mehr Lösungen finden“, beschreibt Schönherr die Marschroute. Personell muss der Tabellenvierte allerdings auf zwei Akteure verzichten: „Maxim Schäfer und Julius Tanski sind beide im Urlaub.“ Ansonsten steht dem Trainer ein weitgehend vollständiger Kader zur Verfügung.