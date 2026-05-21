Rehren vor schwerer Aufgabe in Springe

Rehren will Tabellenspitze verteidigen – Foto: Wibke Pinkenburg

Für den MTV Rehren steht im Aufstiegsrennen der Bezirksliga Hannover 3 die nächste anspruchsvolle Aufgabe bevor. Am 29. Spieltag gastiert der Tabellenführer beim formstarken FC Springe – und reist dabei nicht nur mit personellen Sorgen, sondern auch mit unguten Erinnerungen an das Hinspiel an.

Die Ausgangslage an der Tabellenspitze bleibt weiterhin extrem eng. Rehren führt die Liga mit 66 Punkten knapp vor Pattensen (65) und Ihme-Roloven (64) an. Jeder Punktverlust könnte das Rennen um den Aufstieg erneut verändern. Zuletzt behauptete der MTV mit dem emotionalen 2:1-Derbysieg gegen Jahn Lindhorst die Spitzenposition, musste dabei allerdings mehrere verletzungsbedingte Ausfälle hinnehmen.

„Wir treffen auf einen spielstarken Gegner, gegen den wir auch das Hinspiel verloren haben, bei uns zu Hause“, erklärte Rehrens Trainer Jens Lattwesen im Vorfeld der Partie. Tatsächlich gehörte die Niederlage gegen Springe zu den wenigen Rückschlägen der bisherigen Saison des Spitzenreiters.

Genau diese Personalsituation bereitet Lattwesen nun Sorgen. „Wie wir schon besprochen hatten, fehlen mir zwei wichtige Spieler, wo ich versuchen muss, die adäquat zu ersetzen“, sagte der Trainer. Dennoch bleibt der Fokus klar auf dem großen Ziel gerichtet: „Um unserem Ziel weiterhin, um den Aufstieg der Landesliga mitzuspielen, irgendwie Nachdruck zu verleihen.“

Mit dem FC Springe wartet eine Mannschaft, die offensiv jederzeit gefährlich werden kann. Vor allem der spektakuläre 14:1-Erfolg bei Türkspor Wunstorf vor zwei Wochen unterstrich das enorme Potenzial der Mannschaft von Tarek Rudolph. Auch wenn Springe in der Tabelle nur Rang acht belegt, zählt das Team zu den unangenehmsten Gegnern der Liga.

Lattwesen erwartet daher keine leichte Partie. „Ich bemühe mal das Phrasenschwein: Das nächste Spiel ist das schwerste“, sagte der Trainer. „Das sehe ich auch in diesem Augenblick so.“

Trotz aller Schwierigkeiten vertraut der MTV auf seine mannschaftliche Geschlossenheit, die den Verein zuletzt bis an die Tabellenspitze getragen hat. „Was für uns spricht, ist die Qualität der Mannschaft, der Zusammenhalt, das Teamgefühl“, betonte Lattwesen. „Und aus diesen Gründen glaube ich schon, dass wir da was beschicken werden.“

Für Rehren geht es damit um weit mehr als nur drei Punkte. In Springe soll der nächste Schritt Richtung Landesliga gelingen – auch unter schwierigen personellen Voraussetzungen.