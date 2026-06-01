Rehren verliert Topspiel und Tabellenspitze an Pattensen

Der TSV Pattensen hat das Gipfeltreffen der Bezirksliga Hannover 3 für sich entschieden und durch einen 2:1-Heimsieg gegen den MTV Rehren die Tabellenführung zurückerobert. Vor großer Kulisse setzte sich der bisherige Tabellenzweite in einer umkämpften Partie durch und beendete zugleich die beeindruckende Siegesserie der Schaumburger, die zuvor 15 Ligaspiele in Folge gewonnen hatten.
Dabei erwischten die Gäste den perfekten Start. Bereits in der ersten Minute traf Maxim Schäfer zur frühen Führung und brachte den MTV in eine aussichtsreiche Position. „Wir haben an sich gut angefangen, in der ersten Minute das 1:0 gemacht. Das spielte uns voll in die Karten“, sagte Rehrens Trainer Jens Lattwesen nach der Partie.
Die Freude währte jedoch nur kurz. Bereits wenige Minuten später gelang Richard Jemelin der Ausgleich für die Gastgeber: „Wir haben leider in der achten oder neunten Minute schon einen Ausgleich gekriegt. Das hat uns so ein bisschen das Genick gebrochen“, erklärte Lattwesen. Seine Mannschaft habe sich zunächst sammeln müssen, nachdem „ein kleiner Bruch im Spiel“ entstanden sei.
Rehren hielt die Partie offen und glaubte zwischenzeitlich sogar an die erneute Führung. Nach einer Standardsituation landete der Ball im Pattenser Tor, doch der Treffer wurde nicht anerkannt. „Wir haben dann ein vermeintliches 2:1 geschossen nach einer Ecke, was der Schiedsrichter aber zurückgepfiffen hat“, berichtete Lattwesen. Nach Sichtung der Videoaufnahmen sei er weiterhin überzeugt, „dass es keinen Grund“ für die Aberkennung gegeben habe.
Zusätzlichen Gesprächsstoff lieferte eine weitere Szene vor der Pause. Nach Ansicht des MTV-Trainers hätte ein Foulspiel eines Pattenser Akteurs einen Platzverweis nach sich ziehen müssen. „Der Ball ist weg, keine Chance auf den Ball, glatte rote Karte“, urteilte Lattwesen. Stattdessen beließ es der Unparteiische bei einer Verwarnung.
Nach dem Seitenwechsel erhöhte Pattensen den Druck und nutzte eine Unsicherheit in der Rehrener Defensive konsequent aus. In der 60. Minute traf Luca Ritzka zum 2:1. „Da haben wir ein bisschen gepennt, den Ball hatten wir schon, haben ihn irgendwie nicht weggekriegt, dann war er drin“, beschrieb Lattwesen die Entstehung des entscheidenden Treffers.
In der Schlussphase versuchte Rehren noch einmal alles, um zumindest einen Punkt mitzunehmen. Der Ausgleich gelang jedoch nicht mehr. Entsprechend gemischt fiel das Fazit des Trainers aus. „Letzten Endes haben wir es nicht mehr geschafft, den Ausgleich zu erzielen. Ich denke, ein Unentschieden wäre das gerechte Ergebnis gewesen.“
Für den MTV bedeutete die Niederlage das Ende einer außergewöhnlichen Serie von 15 Siegen in Folge. Gleichzeitig musste die Tabellenführung an den TSV Pattensen abgegeben werden. Mit 71 Punkten führen die Gastgeber nun die Bezirksliga Hannover 3 an, Rehren folgt mit zwei Zählern Rückstand auf Rang zwei.
Die Entscheidung im Aufstiegsrennen ist damit jedoch noch längst nicht gefallen. „So sind wir jetzt Zweiter, müssen auf einen Ausrutscher hoffen und unser Heimspiel nächste Woche gewinnen“, blickte Lattwesen voraus. Trotz der Enttäuschung bleibt der MTV damit weiterhin aussichtsreich im Kampf um den Aufstieg vertreten.