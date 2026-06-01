Rehren verliert Topspiel und Tabellenspitze an Pattensen Rehrens Siegesserie endet nach 15 Erfolgen von FD · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Wibke Pinkenburg

Der TSV Pattensen hat das Gipfeltreffen der Bezirksliga Hannover 3 für sich entschieden und durch einen 2:1-Heimsieg gegen den MTV Rehren die Tabellenführung zurückerobert. Vor großer Kulisse setzte sich der bisherige Tabellenzweite in einer umkämpften Partie durch und beendete zugleich die beeindruckende Siegesserie der Schaumburger, die zuvor 15 Ligaspiele in Folge gewonnen hatten.

Dabei erwischten die Gäste den perfekten Start. Bereits in der ersten Minute traf Maxim Schäfer zur frühen Führung und brachte den MTV in eine aussichtsreiche Position. „Wir haben an sich gut angefangen, in der ersten Minute das 1:0 gemacht. Das spielte uns voll in die Karten“, sagte Rehrens Trainer Jens Lattwesen nach der Partie. Die Freude währte jedoch nur kurz. Bereits wenige Minuten später gelang Richard Jemelin der Ausgleich für die Gastgeber: „Wir haben leider in der achten oder neunten Minute schon einen Ausgleich gekriegt. Das hat uns so ein bisschen das Genick gebrochen“, erklärte Lattwesen. Seine Mannschaft habe sich zunächst sammeln müssen, nachdem „ein kleiner Bruch im Spiel“ entstanden sei.

Rehren hielt die Partie offen und glaubte zwischenzeitlich sogar an die erneute Führung. Nach einer Standardsituation landete der Ball im Pattenser Tor, doch der Treffer wurde nicht anerkannt. „Wir haben dann ein vermeintliches 2:1 geschossen nach einer Ecke, was der Schiedsrichter aber zurückgepfiffen hat“, berichtete Lattwesen. Nach Sichtung der Videoaufnahmen sei er weiterhin überzeugt, „dass es keinen Grund“ für die Aberkennung gegeben habe. Zusätzlichen Gesprächsstoff lieferte eine weitere Szene vor der Pause. Nach Ansicht des MTV-Trainers hätte ein Foulspiel eines Pattenser Akteurs einen Platzverweis nach sich ziehen müssen. „Der Ball ist weg, keine Chance auf den Ball, glatte rote Karte“, urteilte Lattwesen. Stattdessen beließ es der Unparteiische bei einer Verwarnung.