Rehren unter Druck, Pattensen vor Pflichtaufgabe Der 24. Spieltag der Bezirksliga Hannover 3 im Überblick von FD · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Philipp Reichelt

Der 23. Spieltag der Bezirksliga Hannover 3 verspricht erneut klare Kräfteverhältnisse, aber auch brisante Duelle im Tabellenkeller. Während an der Spitze jeder Punkt im Titelrennen zählt, kämpfen mehrere Teams um dringend benötigte Zähler im Abstiegskampf.

Springe geht nach der jüngsten Niederlage gegen Ihme-Roloven mit dem Anspruch in die Partie, wieder Konstanz in die eigenen Leistungen zu bringen. Lindhorst hingegen konnte zuletzt mit einem deutlichen Sieg gegen Luthe Selbstvertrauen tanken. Das Duell zweier formschwankender Teams verspricht eine offene Partie.

Egestorf II will sich im unteren Tabellenbereich weiter Luft verschaffen. Gegen Schlusslicht Wunstorf bietet sich dazu eine gute Gelegenheit. Die Gäste hingegen warten weiterhin auf Erfolgserlebnisse und mussten zuletzt deutliche Niederlagen hinnehmen. Alles andere als ein Heimsieg wäre eine Überraschung.

Morgen, 16:00 Uhr FC Eldagsen FC Eldagsen TV Jahn Leveste 1922 TV Jahn 16:00 PUSH

Eldagsen gehört weiterhin zur erweiterten Spitzengruppe und will den Anschluss nach oben halten. Nach dem klaren Erfolg in Wunstorf dürfte das Selbstvertrauen hoch sein. Leveste reist jedoch mit Rückenwind an, nachdem zuletzt wichtige Punkte eingefahren wurden. Ein intensives Duell zweier formstarker Mannschaften ist zu erwarten.

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr SV Gehrden Gehrden TSV Kirchdorf am Deister Kirchdorf 15:00 PUSH

Gehrden überzeugte zuletzt mit einem torreichen Sieg gegen Rinteln und hat sich im gesicherten Mittelfeld etabliert. Kirchdorf hingegen zeigte sich zuletzt anfällig und musste mehrere Rückschläge hinnehmen. Für die Gäste wird es darauf ankommen, defensiv stabiler zu agieren.

Ihme-Roloven bleibt erster Verfolger von Tabellenführer Pattensen und will den Druck aufrechterhalten. Nach dem knappen Sieg gegen Springe reist die Mannschaft mit Selbstvertrauen an. Enzen musste zuletzt eine Niederlage hinnehmen und steht vor der Aufgabe, gegen eines der formstärksten Teams der Liga zu bestehen.

Rehren präsentiert sich weiterhin in bestechender Form und gehört zu den konstantesten Teams der Liga. Auch beim knappen Derbysieg gegen Enzen zeigte die Mannschaft defensive Stabilität. Rinteln hingegen schwankt in seinen Leistungen und wird vor allem defensiv gefordert sein, um gegen die Offensivstärke der Gäste zu bestehen.

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr TSV Goltern Goltern SV Arnum SV Arnum 15:00 PUSH

Arnum konnte zuletzt mit einem wichtigen Sieg gegen Egestorf II ein Zeichen setzen und will diesen Trend fortführen. Goltern hingegen steckt weiterhin im unteren Tabellendrittel fest und benötigt dringend Punkte. Die Gäste gehen als Favorit in die Partie, dürfen den Gegner jedoch nicht unterschätzen.

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr TSV Luthe TSV Luthe TSV Pattensen Pattensen 15:00 PUSH