Rehren überzeugt, Springe mit zwei Gesichtern

– Foto: Philipp Reichelt

Die Nachholspiele der Bezirksliga Hannover 3 lieferten ein abwechslungsreiches Bild: Während der MTV Rehren seine Ambitionen eindrucksvoll untermauerte, zeigte der FC Springe zwei völlig unterschiedliche Auftritte binnen kurzer Zeit. Auch im Tabellenkeller verdichten sich die Sorgen für den TSV Luthe.

Der FC Springe setzte im ersten seiner beiden Einsätze ein deutliches Ausrufezeichen. Gegen den TSV Luthe dominierte die Mannschaft von Beginn an und stellte früh die Weichen auf Sieg. Bereits in der ersten Halbzeit sorgte eine effiziente Chancenverwertung für klare Verhältnisse. Auch nach der Pause blieb Springe spielbestimmend und baute die Führung konsequent aus. Luthe gelang lediglich Ergebniskosmetik per Foulelfmeter. Für die Gastgeber war es ein wichtiger Erfolg im engen Mittelfeld, während Luthe weiterhin tief im Tabellenkeller feststeckt.

Der MTV Rehren bestätigte seine starke Form und setzte sich auch beim direkten Konkurrenten SV Arnum souverän durch. Die Gäste erwischten einen optimalen Start und entschieden die Partie bereits früh. „Wir haben die Tore genau zum richtigen Zeitpunkt erzielt“, wurde aus dem Rehrener Umfeld hervorgehoben.

Schon in der Anfangsphase sorgten die frühen Treffer für klare Verhältnisse, ehe Rehren noch vor der Pause nachlegte und den Widerstand der Gastgeber brach. Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Mannschaft dominant. „Wir sind über das gesamte Spiel hinweg hinten nicht einmal ins Schwimmen gekommen und haben nur drei Torschüsse zugelassen“, lautete die Analyse nach der Partie.

Der zwischenzeitliche Ehrentreffer Arnuns fiel letztlich kaum ins Gewicht. „Hinten brennt nichts an, und vorne haben wir die Qualität, unsere Chancen auszuspielen“, fasste das Trainerteam rund um Interimstrainer Jens Lattwesen die Leistung zusammen. Mit dem Auswärtssieg festigt Rehren seinen Platz in der Spitzengruppe und bleibt dem Führungsduo dicht auf den Fersen.