Rehren überzeugt mit deutlichem Sieg gegen Egestorf II

Rehren überzeugt – Foto: Wibke Pinkenburg

Der MTV Rehren ist mit einem klaren Erfolg in die Rückrunde der Bezirksliga Hannover 3 gestartet. Im Heimspiel des 19. Spieltags setzte sich die Mannschaft von Trainer Mike Schönherr deutlich mit 5:0 (2:0) gegen die Reserve des 1. FC Germania Egestorf-Langreder durch und festigte damit ihre Position in der oberen Tabellenhälfte.

Dabei hatten die Gastgeber zunächst mit den äußeren Bedingungen zu kämpfen. Der Platz präsentierte sich zum Rückrundenauftakt schwierig bespielbar. „War schwer zu bespielen, der Platz – ziemlich holprig jetzt Anfang des Frühjahrs“, erklärte Schönherr. Fußballerisch sei es deshalb nicht immer einfach gewesen: „Es war schon schwierig, wirklich da fußballerisch zu überzeugen.“

Der Sieg war nach Einschätzung des Trainers auch in dieser Höhe verdient. „War auch ein absolut verdienter Sieg, da gibt es, glaube ich, auch nichts daran zu rütteln“, sagte Schönherr nach der Partie.

Dennoch bemühte sich Rehren, das Spiel kontrolliert aufzubauen. „Wir haben wirklich versucht, Fußball zu spielen. Ab und an ist es gelungen, ab und an mal nicht so gut“, sagte der Trainer. Insgesamt war seine Mannschaft jedoch die dominierende Elf und ließ dem Gegner nur wenig Raum.

Nach einer zunächst etwas zähen Anfangsphase brachte ein Standard die Gastgeber auf Kurs. „Das 1:0 hat uns geholfen“, berichtete Schönherr. Jan-Philip Pinkenburg verlängerte einen Einwurf per Kopf zur Führung (29.). Wenige Minuten später erhöhte Julian Lattwesen nach einem Pass in die Tiefe auf 2:0. „Er geht dann allein auf den Torwart zu und macht ihn rein“, beschrieb Schönherr die Szene.

Mit der Zwei-Tore-Führung im Rücken gewann Rehren zunehmend Sicherheit. „Das 2:0 zur Halbzeit hat uns tatsächlich Sicherheit gegeben“, erklärte der Trainer.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb der MTV die spielbestimmende Mannschaft. Defensiv ließ das Team kaum etwas zu, während sich offensiv weitere Möglichkeiten ergaben. „In der zweiten Halbzeit haben wir es sehr diszipliniert gespielt und hinten wenig zugelassen“, sagte Schönherr. Gleichzeitig vergab Rehren zunächst mehrere gute Chancen: „Wir sind noch das eine oder andere Mal alleine auf den Torwart zugelaufen und haben den Ball dann nicht versenkt.“

Die endgültige Entscheidung fiel schließlich in der Schlussphase. Malte Grittner erhöhte in der 77. Minute auf 3:0. „Er hat sich da nach vorne geschlichen, den hatte keiner auf dem Zettel“, kommentierte Schönherr den Treffer.

In den letzten Minuten sorgte Lorenz Kämmer mit einem Doppelpack für den klaren Endstand. Beide Treffer erzielte der Offensivspieler über die halblinke Seite, jeweils mit einem platzierten Abschluss am Torhüter vorbei.

Für den MTV Rehren war der deutliche Heimsieg ein gelungener Auftakt in die zweite Saisonhälfte. „Somit war es ein guter Start für uns“, sagte Schönherr. „Wir sind erst einmal zufrieden, dass wir das erste Spiel gewonnen haben und gut in die Rückserie gestartet sind.“

Mit nun 33 Punkten bleibt Rehren in Schlagdistanz zur Spitzengruppe der Bezirksliga Hannover 3.