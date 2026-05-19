Rehren trotzt Verletzungen und siegt im Derby

– Foto: Wibke Pinkenburg

Der MTV Rehren hat im Aufstiegsrennen der Bezirksliga Hannover 3 einen wichtigen Heimsieg eingefahren. Im Derby gegen den TuS Jahn Lindhorst setzte sich der Tabellenführer mit 2:1 durch und behauptete damit Platz eins vor Pattensen und Ihme-Roloven. Überschattet wurde die Partie allerdings von mehreren Verletzungen auf Seiten der Gastgeber.

Doch die Partie nahm früh eine unangenehme Wendung. Bereits nach zehn Minuten musste Jan-Philip Pinkenburg verletzt ausgewechselt werden. Noch schwerer traf den MTV wenig später die Verletzung von Jean-Luc Bruns, der sich nach Angaben des Trainers einen Armbruch zuzog. „Dann hat uns ein Armbruch eines unserer Spieler, der jetzt auch bis zum Saisonende natürlich ausfällt, so ein bisschen den Spielfluss genommen“, sagte Lattwesen.

„Lokalderby gewonnen, 2:1“, fasste Trainer Jens Lattwesen den Nachmittag zunächst nüchtern zusammen. Sportlich erwischte der MTV einen perfekten Start. Bereits nach vier Minuten brachte Julian Lattwesen die Gastgeber in Führung, ehe derselbe Spieler in der 27. Minute auf 2:0 erhöhte. „Die erste Halbzeit hat sich überlegen gestaltet, 2:0 in Führung gegangen“, erklärte Lattwesen später.

Die lange Unterbrechung durch die Versorgung des verletzten Spielers wirkte sich deutlich auf die Partie aus. „Wir waren da halt eine Viertelstunde, 20 Minuten, bis Krankenwagen und sowas da war, aus dem Spiel“, schilderte der Trainer. Dennoch rettete Rehren die Führung in die Pause. „Wir haben uns dann bis zur Halbzeit schadlos gehalten.“

Mit zwei verletzungsbedingten Wechseln schon vor der Pause wurde die Aufgabe für den Tabellenführer zunehmend komplizierter. „Dann ist noch ein weiterer Spieler in der ersten Halbzeit verletzt vom Feld, Muskelverletzung, sodass wir schon zweimal wechseln mussten“, erklärte Lattwesen.

Nach dem Seitenwechsel verlor Rehren zunehmend die Kontrolle. „Ich hatte an sich schon vermutet, dass das auch eine Kopfsache wird“, sagte Lattwesen mit Blick auf die Verletzungen und die Unruhe innerhalb der Mannschaft. „Dass die Jungs das so ein bisschen in den Kopf tragen und auch dementsprechend auftreten, ist es auch genauso gekommen.“

Lindhorst kam nun deutlich besser ins Spiel und verkürzte nach einem umstrittenen Strafstoß durch Jan-Malte Sydow auf 1:2. „Über dessen Berechtigung kann man streiten“, meinte Lattwesen zum Elfmeterpfiff. „Muss man jetzt nicht zwingend geben, aber man kann geben.“

In der Schlussphase verteidigte Rehren den knappen Vorsprung mit großem Einsatz über die Zeit. „Im Endeffekt sind wir froh über die drei Punkte, die uns weiterhin die Möglichkeit des Aufstiegs gegeben haben“, betonte Lattwesen.

Damit setzte der MTV seine starke Serie fort. Nach den Erfolgen gegen Ihme-Roloven und Jahn Lindhorst geht Rehren als Spitzenreiter in die entscheidende Phase der Saison. Die personelle Lage bereitet allerdings zunehmend Sorgen. „Die Personaldecke wird halt nicht dicker, sondern eher dünner“, sagte Lattwesen mit Blick auf die kommenden Aufgaben.