Rehren stürzt Spitzenreiter Pattensen

Der MTV Rehren A/R hat am 14. Spieltag der Bezirksliga Hannover 3 für eine faustdicke Überraschung gesorgt: Mit einem überzeugenden 3:1 (1:0)-Heimsieg gegen den bis dahin ungeschlagenen TSV Pattensen stoppte die Mannschaft von Trainer Mike Schönherr den Tabellenzweiten und rückte selbst bis auf drei Punkte an die Spitzengruppe heran. Die Partie war geprägt von taktischer Disziplin, hohem Tempo und entschlossener Zweikampfführung – ein Sieg, der auf konsequenter Umsetzung des Rehrener Matchplans beruhte.

Von Beginn an war deutlich zu spüren, dass die Gastgeber mit einem klaren Plan ins Spiel gingen. Rehren überließ dem Favoriten aus Pattensen weite Teile des Ballbesitzes, stand jedoch kompakt und verteidigte mit großem Einsatz. Der erste Treffer fiel unmittelbar vor der Pause – und spiegelte das taktische Konzept perfekt wider: Nach einem schnellen Umschaltmoment setzte Julian Lattwesen über die linke Seite zum Sprint an, legte präzise in den Rückraum, wo Raphael Bauer aus zentraler Position zum 1:0 einschob (45.).

Erst in der Schlussphase gelang Pattensen der Anschluss. Nach einer unübersichtlichen Situation im Strafraum traf Jürgens aus kurzer Distanz zum 2:1 (81.). Der Treffer brachte kurzzeitig Unruhe ins Rehrener Spiel, doch die Gastgeber verteidigten leidenschaftlich und setzten in der Nachspielzeit den entscheidenden Konter: Der eingewechselte A-Jugendspieler Leon Stratoff blieb nach Vorlage von Julius Tanski eiskalt und stellte mit dem 3:1 den Endstand her (90.+2).

Nach dem Seitenwechsel änderte sich am Spielverlauf zunächst wenig. Pattensen versuchte, den Druck zu erhöhen, fand aber gegen die disziplinierte Rehrener Abwehr kaum Lücken. Wieder war es ein blitzsauberer Konter, der den Gastgebern die Vorentscheidung brachte: Lattwesen nutzte einen freien Raum auf der rechten Seite und vollendete per flachem Abschluss ins lange Eck zum 2:0 (59.).

Trainer Mike Schönherr zeigte sich nach dem Spiel sichtlich zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft – und ordnete den Erfolg in seiner gewohnt reflektierten Art ein: „Das war gestern einfach auch ein tolles Fußballspiel. Die Platzverhältnisse waren zwar schwierig, aber in Ordnung. Es war ein temporeiches Spiel mit vielen Zweikämpfen – auf beiden Seiten jetzt nicht so viele Torchancen, aber wir haben sehr wenig zugelassen.“

Gerade die taktische Umsetzung lobte Schönherr ausdrücklich: „Wir haben erst einmal sehr diszipliniert gespielt – mit viel Leidenschaft, mit viel Mut. Und natürlich gehört gegen so eine Mannschaft auch immer ein Quäntchen Glück dazu. Aber insgesamt war es wirklich eine tolle Leistung von meinen Jungs.“

Besonders erfreut zeigte sich der Coach über den gelungenen Einsatz seiner Nachwuchsspieler: „Mit Mika Bövers hat ein A-Junior sein erstes Spiel von Anfang an gemacht, und auch Leon Stratoff hat als Joker getroffen. Das war schon am Ende eine tolle Leistung.“

Mit dem Sieg über den zuvor ungeschlagenen Favoriten rückt der MTV Rehren auf Rang fünf vor (27 Punkte) und bleibt in Schlagdistanz zur Spitzengruppe. Pattensen verliert dagegen erstmals in dieser Saison und liegt nun drei Punkte hinter Tabellenführer Ihme-Roloven zurück. Durch die Niederlage des Absteigers ist das Titelrennen wieder völlig offen – vier Teams trennen an der Spitze nur sechs Zähler.