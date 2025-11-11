 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
Pattensen verliert gegen Rehren und vorerst die Tabellenführung
Pattensen verliert gegen Rehren und vorerst die Tabellenführung – Foto: Sascha Drenth

Rehren stürzt Spitzenreiter – Ihme-Roloven marschiert, Goltern jubelt

Der 14. Spieltag der Bezirksliga Hannover 3 im Überblick

Verlinkte Inhalte

BZL Hannover St. 3
Jahn Lindh.
Kirchdorf
Pattensen
FC Eldagsen

Der 14. Spieltag der Bezirksliga Hannover 3 hatte es in sich: Der bislang ungeschlagene TSV Pattensen musste seine erste Saisonniederlage hinnehmen, während Tabellenführer Ihme-Roloven mit einem Schützenfest seine Spitzenposition eindrucksvoll festigte. Auch im Tabellenkeller gab es Bewegung – Goltern feierte einen wichtigen Auswärtssieg, während Luthe weiter taumelt.

So., 09.11.2025, 14:00 Uhr
MTV Rehren A/R 1911
MTV Rehren A/R 1911MTV Rehren
TSV Pattensen
TSV PattensenPattensen
3
1
Abpfiff

Das Topspiel des Wochenendes bot alles, was Fußball auf Bezirksliga-Niveau ausmacht: Intensität, Leidenschaft und taktische Disziplin. Der MTV Rehren A/R stoppte mit einer reifen Leistung die Siegesserie des TSV Pattensen und fügte dem Aufstiegsfavoriten die erste Niederlage zu.
Raphael Bauer (45.), Julian Lattwesen (59.) und der eingewechselte A-Junior Leon Stratoff (90.+2) erzielten die Tore für die Gastgeber, während Jürgens (81.) der zwischenzeitliche Anschlusstreffer gelang.

Trainer Mike Schönherr lobte anschließend die Geschlossenheit seines Teams: „Das war gestern einfach auch ein tolles Fußballspiel. Wir haben taktisch sehr diszipliniert gespielt, mit viel Leidenschaft und Mut. Natürlich gehört gegen so eine Mannschaft auch ein Quäntchen Glück dazu – aber insgesamt war es eine tolle Leistung meiner Jungs.“

Rehren (27 Punkte) bleibt damit auf Rang fünf, während Pattensen (30) die Tabellenführung an Ihme-Roloven abgeben musste.

Sa., 08.11.2025, 14:00 Uhr
FC Springe
FC SpringeFC Springe
FC Eldagsen
FC EldagsenFC Eldagsen
0
3
Abpfiff

Im Duell der beiden Aufstiegsaspiranten setzte der FC Eldagsen ein deutliches Ausrufezeichen. Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte entschieden drei späte Treffer die Partie zugunsten der Gäste. Meyer (70.), Flohr (82.) und Brünig (90.+1) sorgten für einen verdienten 3:0-Erfolg. Eldagsen bleibt damit erster Verfolger der Spitzengruppe, während Springe (21 Punkte) auf Platz sieben stagniert.

So., 09.11.2025, 14:00 Uhr
SV Ihme-Roloven 1947
SV Ihme-Roloven 1947Ihme-Rol
TuS Jahn Lindhorst
TuS Jahn LindhorstJahn Lindh.
7
2
Abpfiff

Der Tabellenführer präsentierte sich in bestechender Form. Pulido Leon erwischte einen Sahnetag und traf gleich fünfmal (10., 21., 29., 45., 49.). Spätestens nach seinem Fünferpack war die Partie entschieden. Die Gäste aus Lindhorst zeigten Moral, verkürzten durch Möller (53.) und Unruh (83.), ehe Kwadjovie (87., Elfmeter) und Karaer (89.) den Kantersieg perfekt machten. Ihme-Roloven bleibt damit souverän Spitzenreiter.

So., 09.11.2025, 14:00 Uhr
SV Gehrden
SV GehrdenGehrden
SV Arnum
SV ArnumSV Arnum
3
3
Abpfiff

Ein turbulentes Remis sahen die Zuschauer in Gehrden. Der SVG führte durch Tore von Mailahn (7.), Schuberth (49.) und Tiryaki (71.) bereits 3:1, ehe Arnum in der Nachspielzeit noch zweimal zuschlug. Boser (68., 90.+3) und Angelovski (90.+5) sicherten dem SVA einen späten Punkt – bitter für die Gastgeber, die sich bereits als Sieger wähnten.

So., 09.11.2025, 14:00 Uhr
TSV Kirchdorf am Deister
TSV Kirchdorf am DeisterKirchdorf
TSV Goltern
TSV GolternGoltern
2
4
Abpfiff

Der TSV Goltern feierte einen Befreiungsschlag im Tabellenkeller. Nach Toren von Janeckij (13.), Akopian (44.) und Ramshaj (45.) führte das Team von Trainer Kuhn zur Pause komfortabel. Kirchdorfs Doppeltorschütze Brosien (68., 83.) brachte sein Team zurück ins Spiel, doch Faraj (90.) entschied die Partie endgültig. Goltern verbessert sich mit dem dritten Saisonsieg auf Rang zwölf.

So., 09.11.2025, 14:00 Uhr
SC Rinteln 1911
SC Rinteln 1911SC Rinteln
Türkspor Wunstorf
Türkspor WunstorfWunstorf
1
1
Abpfiff

In einem umkämpften Kellerduell trennten sich Rinteln und Türkspor Wunstorf leistungsgerecht unentschieden. Bedey (6.) brachte den SCR früh in Führung, Gültekin (17.) glich wenig später aus. Trotz leichter Vorteile für Rinteln blieb es beim gerechten 1:1. Beide Teams bleiben im Tabellenmittelfeld bzw. unteren Bereich stecken.

So., 09.11.2025, 14:00 Uhr
TuS Schwarz-Weiß Enzen
TuS Schwarz-Weiß EnzenSW Enzen
TV Jahn Leveste 1922
TV Jahn Leveste 1922TV Jahn
1
0
Abpfiff

Ein früher Treffer entschied die Partie in Enzen: Faul (9.) traf für die Gastgeber, die anschließend clever verteidigten und kaum etwas zuließen. Leveste schwächte sich in der Schlussphase selbst, als Pepic wegen wiederholten Foulspiels Gelb-Rot sah (77.). Enzen festigt mit dem Sieg den sechsten Platz.

So., 09.11.2025, 14:00 Uhr
TSV Luthe
TSV LutheTSV Luthe
1. FC Germania Egestorf-Langreder
1. FC Germania Egestorf-LangrederEgestorf-L. II
1
2
Abpfiff

Im Duell der Tabellenschlusslichter musste der TSV Luthe erneut eine bittere Heimniederlage hinnehmen. Nach früher Führung durch Finlay (7.) drehten die Gäste die Partie durch Bräunig (15.) und Bilges (59., Foulelfmeter). Luthe bleibt damit punktgleich mit Wunstorf am Tabellenende, während Egestorf-Langreder II (9 Punkte) leicht aufatmet.

Aufrufe: 011.11.2025, 14:00 Uhr
FDAutor