Rehren stürzt Spitzenreiter – Ihme-Roloven marschiert, Goltern jubelt

Pattensen verliert gegen Rehren und vorerst die Tabellenführung – Foto: Sascha Drenth

Der 14. Spieltag der Bezirksliga Hannover 3 hatte es in sich: Der bislang ungeschlagene TSV Pattensen musste seine erste Saisonniederlage hinnehmen, während Tabellenführer Ihme-Roloven mit einem Schützenfest seine Spitzenposition eindrucksvoll festigte. Auch im Tabellenkeller gab es Bewegung – Goltern feierte einen wichtigen Auswärtssieg, während Luthe weiter taumelt.

So., 09.11.2025, 14:00 Uhr MTV Rehren A/R 1911 MTV Rehren TSV Pattensen Pattensen 3 1 Abpfiff Das Topspiel des Wochenendes bot alles, was Fußball auf Bezirksliga-Niveau ausmacht: Intensität, Leidenschaft und taktische Disziplin. Der MTV Rehren A/R stoppte mit einer reifen Leistung die Siegesserie des TSV Pattensen und fügte dem Aufstiegsfavoriten die erste Niederlage zu.

Raphael Bauer (45.), Julian Lattwesen (59.) und der eingewechselte A-Junior Leon Stratoff (90.+2) erzielten die Tore für die Gastgeber, während Jürgens (81.) der zwischenzeitliche Anschlusstreffer gelang.

Trainer Mike Schönherr lobte anschließend die Geschlossenheit seines Teams: „Das war gestern einfach auch ein tolles Fußballspiel. Wir haben taktisch sehr diszipliniert gespielt, mit viel Leidenschaft und Mut. Natürlich gehört gegen so eine Mannschaft auch ein Quäntchen Glück dazu – aber insgesamt war es eine tolle Leistung meiner Jungs.“ Rehren (27 Punkte) bleibt damit auf Rang fünf, während Pattensen (30) die Tabellenführung an Ihme-Roloven abgeben musste.

Im Duell der beiden Aufstiegsaspiranten setzte der FC Eldagsen ein deutliches Ausrufezeichen. Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte entschieden drei späte Treffer die Partie zugunsten der Gäste. Meyer (70.), Flohr (82.) und Brünig (90.+1) sorgten für einen verdienten 3:0-Erfolg. Eldagsen bleibt damit erster Verfolger der Spitzengruppe, während Springe (21 Punkte) auf Platz sieben stagniert.

Der Tabellenführer präsentierte sich in bestechender Form. Pulido Leon erwischte einen Sahnetag und traf gleich fünfmal (10., 21., 29., 45., 49.). Spätestens nach seinem Fünferpack war die Partie entschieden. Die Gäste aus Lindhorst zeigten Moral, verkürzten durch Möller (53.) und Unruh (83.), ehe Kwadjovie (87., Elfmeter) und Karaer (89.) den Kantersieg perfekt machten. Ihme-Roloven bleibt damit souverän Spitzenreiter.

Ein turbulentes Remis sahen die Zuschauer in Gehrden. Der SVG führte durch Tore von Mailahn (7.), Schuberth (49.) und Tiryaki (71.) bereits 3:1, ehe Arnum in der Nachspielzeit noch zweimal zuschlug. Boser (68., 90.+3) und Angelovski (90.+5) sicherten dem SVA einen späten Punkt – bitter für die Gastgeber, die sich bereits als Sieger wähnten.

Der TSV Goltern feierte einen Befreiungsschlag im Tabellenkeller. Nach Toren von Janeckij (13.), Akopian (44.) und Ramshaj (45.) führte das Team von Trainer Kuhn zur Pause komfortabel. Kirchdorfs Doppeltorschütze Brosien (68., 83.) brachte sein Team zurück ins Spiel, doch Faraj (90.) entschied die Partie endgültig. Goltern verbessert sich mit dem dritten Saisonsieg auf Rang zwölf.

In einem umkämpften Kellerduell trennten sich Rinteln und Türkspor Wunstorf leistungsgerecht unentschieden. Bedey (6.) brachte den SCR früh in Führung, Gültekin (17.) glich wenig später aus. Trotz leichter Vorteile für Rinteln blieb es beim gerechten 1:1. Beide Teams bleiben im Tabellenmittelfeld bzw. unteren Bereich stecken.

Ein früher Treffer entschied die Partie in Enzen: Faul (9.) traf für die Gastgeber, die anschließend clever verteidigten und kaum etwas zuließen. Leveste schwächte sich in der Schlussphase selbst, als Pepic wegen wiederholten Foulspiels Gelb-Rot sah (77.). Enzen festigt mit dem Sieg den sechsten Platz.