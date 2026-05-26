Rehren marschiert weiter Richtung Landesliga

– Foto: Wibke Pinkenburg

Der MTV Rehren hat im Aufstiegsrennen der Bezirksliga Hannover 3 den nächsten wichtigen Schritt gemacht. Beim FC Springe setzte sich der Tabellenführer am Samstagabend souverän mit 4:0 durch und verteidigte damit die Spitzenposition vor dem punktgleichen Verfolger TSV Pattensen.

Dennoch kontrollierte der MTV das Geschehen von Beginn an. Rehren hatte mehr Ballbesitz, bestimmte das Tempo und ließ defensiv kaum etwas zu. Der Führungstreffer fiel bereits nach 14 Minuten: Nach einem abgewehrten Distanzschuss reagierte Julian Lattwesen am schnellsten und staubte zum 1:0 ab. „Wir waren zwar schon am Drücker, haben das Spiel auch gemacht“, so der Trainer, „aber letzten Endes ist nur ein Tor gefallen.“

Dabei fiel der Erfolg deutlicher aus, als es die erste Halbzeit zunächst vermuten ließ. „Wir haben das Spiel verdient gewonnen, haben uns aber in der ersten Halbzeit ein bisschen schwerer getan“, erklärte Rehrens Trainer Jens Lattwesen nach der Partie. Vor allem die hohen Temperaturen machten beiden Mannschaften zu schaffen. „Es war sehr, sehr warm“, sagte Lattwesen. „Dann war das ein bisschen mit halber Kraft, würde ich mal sagen.“

Springe, das zuletzt offensiv immer wieder für Schlagzeilen gesorgt hatte, kam nach dem Seitenwechsel zunächst engagiert aus der Kabine. Wirklich gefährlich wurde der Gastgeber allerdings kaum. „Springe fing gut an, hatte aber jetzt auch keine guten Chancen, wo man sagen könnte, das hätte Gefahr auswirken können“, analysierte Lattwesen.

Mit zunehmender Spieldauer übernahm Rehren wieder klar die Kontrolle und entschied die Partie spät, aber deutlich. Julian Lattwesen verwandelte in der 87. Minute einen Foulelfmeter zum 2:0 und schnürte damit seinen Doppelpack. Kurz darauf erhöhte Maxim Schäfer auf 3:0, ehe Waldemar Rosow in der Nachspielzeit den Endstand markierte.

Für den MTV war es der nächste überzeugende Auftritt nach dem Derbyerfolg gegen Jahn Lindhorst und dem prestigeträchtigen Sieg im Spitzenspiel bei Ihme-Roloven. Entsprechend zufrieden zeigte sich auch Lattwesen: „Die drei Punkte mitzunehmen tat uns natürlich auf unserem Weg ganz gut.“

Vor der Partie hatte der Trainer noch vor einer schwierigen Aufgabe gewarnt. Rückblickend fiel sein Fazit deutlich entspannter aus: „Ich habe im Vorfeld schon gedacht, das wird eine schwere Nummer in Springe, aber war dann im Endeffekt doch leichter als gedacht.“

Mit nun 69 Punkten bleibt Rehren Tabellenführer der Bezirksliga Hannover 3 und hält den Druck auf die direkten Konkurrenten im engen Aufstiegsrennen weiter hoch.