Rehren gewinnt Gipfeltreffen und bleibt an der Spitze

– Foto: Wibke Pinkenburg

Der MTV Rehren hat das Topspiel der Bezirksliga Hannover 3 für sich entschieden und mit dem 2:1-Auswärtssieg beim bisherigen Spitzenreiter SV Ihme-Roloven die Tabellenführung übernommen. In einer intensiven und taktisch geprägten Begegnung zeigte sich der MTV vor allem in den entscheidenden Momenten effizient und verteidigte die Führung trotz großer Druckphase der Gastgeber bis zum Schlusspfiff.

Das zeigte sich auch über weite Strecken des Spiels. Ihme-Roloven hatte mehr Ballbesitz und suchte immer wieder spielerische Lösungen nach vorne. Rehren hingegen agierte kompakt, diszipliniert und lauerte auf seine Momente. „Fußball spielen konnten die“, ordnete Lattwesen den Gegner ein, „bloß wir haben halt zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht.“

Die Vorzeichen vor der Partie hätten kaum spannender sein können. Ihme-Roloven war als Tabellenführer ins Spitzenspiel gegangen und hatte bereits das Hinspiel in Rehren knapp mit 1:0 gewonnen. Entsprechend groß war der Respekt beim MTV vor der offensiven Qualität des Gegners. „Spitzenspiel, wie man so schön sagt, mit den Vorzeichen, dass die bei uns mit 1:0 gewonnen hatten durch den Elfmeter“, sagte Rehrens Trainer Jens Lattwesen nach der Partie. Aus seiner Sicht sei Ihme-Roloven „die spielstärkste Mannschaft der Staffel“.

Genau das war letztlich der entscheidende Unterschied. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase brachte Raphael Bauer die Gäste in der 19. Minute in Führung. Direkt nach dem Seitenwechsel legte Jan-Philip Pinkenburg das 2:0 nach und verschaffte dem MTV eine ideale Ausgangslage für die zweite Halbzeit.

Ihme-Roloven erhöhte danach den Druck deutlich und drängte Rehren zunehmend in die Defensive. Nach dem Anschlusstreffer von Josip Geric in der 70. Minute entwickelte sich eine hektische Schlussphase, in der die Gastgeber auf den Ausgleich drängten. Rehren musste dabei zeitweise in Unterzahl agieren, verteidigte den Vorsprung jedoch mit großem Einsatz bis zum Ende. „Wir sind dann zum Schluss nochmal in Unterzahl geraten, haben einen Anschluss bekommen, aber haben das dann gut über die Zeit wegverteidigt“, sagte Lattwesen.

Nach zuletzt starken Wochen bestätigte der MTV damit erneut seine Form. Bereits in den vergangenen Spielen hatte Rehren mit klaren Siegen gegen Kirchdorf und Arnum auf sich aufmerksam gemacht. Mit dem Erfolg im direkten Duell gegen Ihme-Roloven setzte die Mannschaft nun ein weiteres Ausrufezeichen im Aufstiegsrennen.

Entsprechend zufrieden fiel auch das Fazit des Trainers aus: „Letzten Endes war es kein unverdienter Auswärtssieg und eröffnet uns die Möglichkeit weiterhin oben um den Aufstieg mitzuspielen.“ Tatsächlich steht der MTV Rehren nach dem Spieltag nun selbst an der Tabellenspitze – knapp vor Pattensen und dem nun drittplatzierten SV Ihme-Roloven.