Rehren gewinnt Gipfeltreffen – Springe schießt Wunstorf ab Auch Pattensen meldet sich in der Bezirksliga Hannover 3 eindrucksvoll zurück von FD · Heute, 09:52 Uhr · 0 Leser

– Foto: Mats Schlierf

Der 27. Spieltag der Bezirksliga Hannover 3 hatte alles zu bieten: ein packendes Spitzenspiel, ein historisches Torfestival und mehrere Überraschungen. Während der MTV Rehren das Topduell in Ihme-Roloven für sich entschied, setzte Pattensen im Verfolgerrennen ein Ausrufezeichen. Für Türkspor Wunstorf wurde der Sonntag dagegen zu einem Debakel.

Eldagsen ließ im Aufstiegsrennen erneut wichtige Punkte liegen. Gegen den abstiegsbedrohten TSV Goltern verschlief der Favorit die Anfangsphase komplett und lag nach zwei Treffern von Christian Kolter früh mit 0:2 zurück. Erst danach fand Eldagsen besser ins Spiel. Garvin Mulamba hielt die Gastgeber mit seinem Doppelpack im Spiel und rettete zumindest einen Punkt. Für Goltern ist das Remis dennoch ein Achtungserfolg.

Kirchdorf setzte seinen positiven Trend fort und drehte eine umkämpfte Partie gegen die Germania-Reserve. Zweimal gingen die Gäste in Führung, doch Kirchdorf zeigte Moral und fand jeweils eine Antwort. In der Schlussphase sorgten Tim Sehnert und Gerrit Herrmann schließlich für die Entscheidung zugunsten der Gastgeber, die sich damit weiter vom Tabellenkeller distanzieren.

Im Spitzenspiel des Spieltags setzte der MTV Rehren ein deutliches Zeichen im Titelrennen. Die Gäste präsentierten sich in der ersten Halbzeit äußerst effektiv und nutzten ihre Chancen konsequent. Raphael Bauer und Jan-Philip Pinkenburg brachten Rehren verdient in Führung. Ihme-Roloven erhöhte nach dem Anschlusstreffer von Josip Geric zwar den Druck, doch Rehren verteidigte den Vorsprung mit großer Disziplin. Damit rückt das Titelrennen noch enger zusammen.

Lindhorst feierte einen wichtigen Heimsieg und zeigte vor allem in der Schlussphase große Effizienz. Nach frühem Rückstand kämpften sich die Gastgeber zurück ins Spiel. Jan-Malte Sydow avancierte mit zwei Treffern zum entscheidenden Mann, ehe Elias Kohnert in der Nachspielzeit alles klarmachte. Gehrden verpasste es damit, sich weiter von den unteren Tabellenregionen abzusetzen.

Pattensen reagierte eindrucksvoll auf die Niederlage der Vorwoche und fertigte den SC Rinteln deutlich ab. Zwar überraschten die Gäste den Favoriten mit der frühen Führung, doch danach übernahm Pattensen die Kontrolle. Vor allem offensiv zeigte sich die Mannschaft wieder in Topform. Jonas Jürgens und Darius Marotzke trafen jeweils doppelt und hielten Pattensen im Rennen um die Spitzenplätze.

Enzen bestätigte seine starke Form und gewann auch in Arnum. Die Gastgeber führten zweimal, konnten den Vorsprung jedoch nicht verteidigen. Enzen zeigte sich vor allem nach der Pause deutlich zielstrebiger und drehte die Partie verdient. Moritz Bölk ragte mit zwei Treffern heraus. Für Arnum bedeutet die Niederlage einen Rückschlag im Kampf um die oberen Plätze.

Das spektakulärste Ergebnis des Spieltags gab es in Wunstorf. Nach der überraschenden Führung der Gastgeber entwickelte sich eine einseitige Partie, in der Springe nahezu nach Belieben kombinierte und traf. Besonders Leon Mack und Jonah Sölter sorgten für enorme Offensivwucht. Die 14 Gegentreffer markieren einen weiteren Tiefpunkt für Schlusslicht Wunstorf, während Springe mit dem Kantersieg seine offensive Qualität eindrucksvoll unter Beweis stellte.