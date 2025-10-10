Rehren gefordert in Gehrden

– Foto: Wibke Pinkenburg

Rehren reist als Tabellenzweiter zum formstarken SV Gehrden – Trainer Mike Schönherr fordert Konzentration und Effizienz.

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr SV Gehrden Gehrden MTV Rehren A/R 1911 MTV Rehren 15:00 PUSH Der MTV Rehren A/R geht mit breiter Brust, aber auch mit dem nötigen Respekt in das Auswärtsspiel beim SV Gehrden. Nach dem überzeugenden 3:0-Derbysieg gegen den SC Rinteln steht die Mannschaft von Trainer Mike Schönherr mit 20 Punkten aus neun Spielen auf dem zweiten Tabellenplatz und will den Druck auf Spitzenreiter Pattensen aufrechterhalten. Doch Schönherr warnt: „Gehrden ist stärker, als es der Tabellenplatz im Moment aussagt. Sie haben eine gute Offensive, viel Tempo und sind jetzt auch wieder in der Form, in der man sie am Anfang der Saison erwartet hat.“

Der Gegner aus Gehrden hatte zuletzt mit einem klaren 4:0-Auswärtssieg in Kirchdorf aufhorchen lassen und scheint nach einem durchwachsenen Saisonstart wieder in die Spur zu finden. Besonders in der Offensive präsentierte sich das Team zuletzt spielfreudig und effizient – Attribute, die Rehren vor eine anspruchsvolle Aufgabe stellen dürften. Trotz der starken eigenen Serie – fünf Siege aus den letzten sechs Partien – will Schönherr keinen Anflug von Selbstzufriedenheit aufkommen lassen. „Für uns bedeutet das, dass wir genauso aufmerksam und stabil, kompakt verteidigen, wie wir es in den letzten Wochen gemacht haben“, erklärt er. „Und vorne wollen wir unser Spiel aufziehen, uns genauso viele Chancen erarbeiten wie zuletzt – nur vielleicht die ein oder andere mehr verwerten.“