Rehren gefordert in Gehrden

Rehren reist als Tabellenzweiter zum formstarken SV Gehrden – Trainer Mike Schönherr fordert Konzentration und Effizienz.
Der MTV Rehren A/R geht mit breiter Brust, aber auch mit dem nötigen Respekt in das Auswärtsspiel beim SV Gehrden. Nach dem überzeugenden 3:0-Derbysieg gegen den SC Rinteln steht die Mannschaft von Trainer Mike Schönherr mit 20 Punkten aus neun Spielen auf dem zweiten Tabellenplatz und will den Druck auf Spitzenreiter Pattensen aufrechterhalten. Doch Schönherr warnt: „Gehrden ist stärker, als es der Tabellenplatz im Moment aussagt. Sie haben eine gute Offensive, viel Tempo und sind jetzt auch wieder in der Form, in der man sie am Anfang der Saison erwartet hat.“
Der Gegner aus Gehrden hatte zuletzt mit einem klaren 4:0-Auswärtssieg in Kirchdorf aufhorchen lassen und scheint nach einem durchwachsenen Saisonstart wieder in die Spur zu finden. Besonders in der Offensive präsentierte sich das Team zuletzt spielfreudig und effizient – Attribute, die Rehren vor eine anspruchsvolle Aufgabe stellen dürften.
Trotz der starken eigenen Serie – fünf Siege aus den letzten sechs Partien – will Schönherr keinen Anflug von Selbstzufriedenheit aufkommen lassen. „Für uns bedeutet das, dass wir genauso aufmerksam und stabil, kompakt verteidigen, wie wir es in den letzten Wochen gemacht haben“, erklärt er. „Und vorne wollen wir unser Spiel aufziehen, uns genauso viele Chancen erarbeiten wie zuletzt – nur vielleicht die ein oder andere mehr verwerten.“
Personell muss der MTV allerdings improvisieren. Mit Tobias Carstens und Julian Meyer fallen zwei Stammkräfte sicher aus, hinter Tom Evers und Marc Schönfelder stehen Fragezeichen. Schönherr sieht darin aber auch eine Chance: „Wir haben einen großen Kader, und gerade die jungen Spieler drängen in die erste Elf. Die wollen zeigen, was sie draufhaben – und dafür wird es am Sonntag Gelegenheit geben.“
Dass die Mannschaft auch mit Ausfällen umgehen kann, hat sie zuletzt mehrfach bewiesen. Die Defensivarbeit gehört zu den besten der Liga – mit nur sechs Gegentoren aus neun Spielen stellt Rehren eine der stabilsten Abwehrreihen der Bezirksliga. Zudem überzeugt das Team aktuell durch mannschaftliche Geschlossenheit und taktische Disziplin.
Mit einem Sieg in Gehrden könnte Rehren nicht nur den zweiten Platz festigen, sondern auch ein weiteres Ausrufezeichen im Titelrennen setzen. Schönherr bleibt dabei pragmatisch: „Wir wollen aktiv sein, wir wollen bestimmen, wie das Spiel läuft – und mehr auf unser Spiel achten als auf das des Gegners.“
Die Richtung ist klar: Der MTV will den starken Trend fortsetzen – doch gegen einen wiedererstarkten SV Gehrden dürfte das kein Selbstläufer werden.