Rehren erzwingt Sieg, Ihme-Roloven entfesselt, Pattensen marschiert

– Foto: Philipp Reichelt

Der 17. Spieltag der Bezirksliga Hannover 3 hatte alles: Kantersiege im Meisterrennen, ein entfesseltes Ihme-Roloven, ein dominantes Pattensen – und einen MTV Rehren, der seinen Sieg laut Trainer Mike Schönherr „erzwingen“ musste. Während mehrere Partien im Winterwetter untergingen, sorgten die ausgetragenen Begegnungen für umso mehr Schlagzeilen. Hier kommt der komplette Nachbericht.

Der Tabellenführer gab sich auch in Kirchdorf keine Blöße und demonstrierte einmal mehr seine Offensivmacht. Pattensen entschied das Spiel de facto schon vor der Pause – vier Treffer binnen 16 Minuten stellten auf 0:4. Marotzke und Jürgens zeigten sich bestens aufgelegt, Heuermann und Von der Ah rundeten das Ergebnis ab. Kirchdorf gelang zwar spät Ergebniskosmetik, blieb aber insgesamt chancenlos. Für die Aufsteiger wird der Blick in der Tabelle langsam ernster, während Pattensen an der Spitze weiter marschiert.



Das Duell fiel witterungsbedingt aus. Für Schlusslicht Luthe verschiebt sich damit die Chance, im Tabellenkeller dringend benötigte Punkte zu sammeln. Springe wartet nach einem wechselhaften Herbst weiter darauf, den Anschluss an die obere Tabellenhälfte wieder zu stabilisieren.



Enzen meldete sich nach einigen schwankenden Wochen eindrucksvoll zurück und fertigte Goltern mit einem halben Dutzend Treffer ab. Besonders Thiemann und Faul sorgten mit jeweils zwei Toren für klare Verhältnisse. Engelhardt und Klöpper erhöhten später weiter. Goltern fand nach dem frühen Ausgleich durch Kuhn nie in die Partie und bleibt nach der deutlichen Niederlage im unteren Drittel stecken. Enzen meldete sich nach einigen schwankenden Wochen eindrucksvoll zurück und fertigte Goltern mit einem halben Dutzend Treffer ab. Besonders Thiemann und Faul sorgten mit jeweils zwei Toren für klare Verhältnisse. Engelhardt und Klöpper erhöhten später weiter. Goltern fand nach dem frühen Ausgleich durch Kuhn nie in die Partie und bleibt nach der deutlichen Niederlage im unteren Drittel stecken.



Auch dieses Kellerduell konnte nicht ausgetragen werden. Für Rinteln ebenso wie für die abstiegsbedrohte Egestorf-Reserve ein weiterer Aufschub eines richtungsweisenden Spiels. Auch dieses Kellerduell konnte nicht ausgetragen werden. Für Rinteln ebenso wie für die abstiegsbedrohte Egestorf-Reserve ein weiterer Aufschub eines richtungsweisenden Spiels.



Gehrden begann mutig, profitierte sogar von einem frühen Eigentor, doch Eldagsen drehte die Partie binnen zwei Minuten und entfaltete anschließend enorme Wucht. Vespermann, Carduck und Brünig sorgten für klare Verhältnisse, Grupe setzte den Schlusspunkt. Mit dem Kantersieg bleibt Eldagsen dicht an der Spitze dran, während Gehrden nach ordentlichem Saisonstart nun weiter in die Abstiegszone abrutscht. Gehrden begann mutig, profitierte sogar von einem frühen Eigentor, doch Eldagsen drehte die Partie binnen zwei Minuten und entfaltete anschließend enorme Wucht. Vespermann, Carduck und Brünig sorgten für klare Verhältnisse, Grupe setzte den Schlusspunkt. Mit dem Kantersieg bleibt Eldagsen dicht an der Spitze dran, während Gehrden nach ordentlichem Saisonstart nun weiter in die Abstiegszone abrutscht.



Rehren verabschiedete sich mit einem erkämpften Heimsieg in die Winterpause – und Trainer Mike Schönherr zeigte sich im Nachgang spürbar erleichtert. Er beschrieb ein „knappes 2:1“ und ein „relativ zerfahrenes Spiel“, was er auch auf die lange Pause zurückführte. Der Gegner habe „tief gestanden“ und das Geschehen habe sich oft „zwischen den Strafräumen“ abgespielt.

Nach dem Rückstand kurz vor der Pause war der zweite Durchgang geprägt von Rehrener Druck. Schönherr lobte besonders die Reaktion seiner Mannschaft: „Wir sind besser ins Spiel gekommen, haben den Ball besser laufen lassen und ein bisschen umgestellt.“ Der Ausgleich durch Lattwesen leitete die Wende ein, ehe ein Eigentor den Sieg brachte. Er sprach von einem „erzwungenen“ Erfolg, „aber sicherlich am Ende auch nicht unverdient“.

Mit nun 30 Punkten überwintert Rehren auf Platz vier – ein Zwischenstand, mit dem Schönherr „sehr zufrieden“ ist und den vor der Saison wohl kaum jemand erwartet hätte. Rehren verabschiedete sich mit einem erkämpften Heimsieg in die Winterpause – und Trainer Mike Schönherr zeigte sich im Nachgang spürbar erleichtert. Er beschrieb ein „knappes 2:1“ und ein „relativ zerfahrenes Spiel“, was er auch auf die lange Pause zurückführte. Der Gegner habe „tief gestanden“ und das Geschehen habe sich oft „zwischen den Strafräumen“ abgespielt.Nach dem Rückstand kurz vor der Pause war der zweite Durchgang geprägt von Rehrener Druck. Schönherr lobte besonders die Reaktion seiner Mannschaft: „Wir sind besser ins Spiel gekommen, haben den Ball besser laufen lassen und ein bisschen umgestellt.“ Der Ausgleich durch Lattwesen leitete die Wende ein, ehe ein Eigentor den Sieg brachte. Er sprach von einem „erzwungenen“ Erfolg, „aber sicherlich am Ende auch nicht unverdient“.Mit nun 30 Punkten überwintert Rehren auf Platz vier – ein Zwischenstand, mit dem Schönherr „sehr zufrieden“ ist und den vor der Saison wohl kaum jemand erwartet hätte.



Ihme-Roloven hielt im Gleichschritt mit Pattensen und schickte Wunstorf mit einer Lehrstunde nach Hause. Pulido-Leon und Tsitouridis zerlegten die Gäste fast im Alleingang und trafen zusammen sieben Mal. Die Gastgeber untermauern ihre Ambitionen im Aufstiegsrennen, während Wunstorf nach dem Debakel mit nun 62 Gegentoren weiter den Abstiegsplatz festhält. Ihme-Roloven hielt im Gleichschritt mit Pattensen und schickte Wunstorf mit einer Lehrstunde nach Hause. Pulido-Leon und Tsitouridis zerlegten die Gäste fast im Alleingang und trafen zusammen sieben Mal. Die Gastgeber untermauern ihre Ambitionen im Aufstiegsrennen, während Wunstorf nach dem Debakel mit nun 62 Gegentoren weiter den Abstiegsplatz festhält.



Das Duell des Aufsteigers gegen den Verfolger aus Arnum musste ebenfalls abgesagt werden. Arnum bleibt damit punktgleich hinter Rehren, während Lindhorst unverändert auf einem dünnen Polster im unteren Mittelfeld steht.