Rehren empfängt Springe und möchte seine Serie ausbauen

Am Sonntag empfängt der MTV Rehren in der Bezirksliga Hannover 3 den FC Springe – ein Duell zweier Mannschaften, die derzeit in guter Form sind und mit Selbstvertrauen antreten dürften. Während Rehren nach sechs Spielen noch ungeschlagen ist und mit nur einem Gegentor die beste Defensive der Liga stellt, hat sich Springe nach schwachem Saisonstart mit zwei Siegen in Folge ins Mittelfeld vorgearbeitet.
Der MTV Rehren hat nach sechs Spielen noch keine Niederlage kassiert. Mit nur einem Gegentor stellt die Mannschaft von Trainer Mike Schönherr derzeit die stabilste Defensive der Liga. „Für uns geht es darum, genauso gut zu verteidigen wie wir das die letzten Spiele gemacht haben“, erklärte der Coach im Vorfeld. Die zuletzt gezeigten Auftritte waren geprägt von mannschaftlicher Geschlossenheit und reifer Spielanlage.
Die defensive Sicherheit bleibt auch gegen Springe der Schlüssel, betont Schönherr: „Uns erwartet da gerade in deren Offensive eine Menge Arbeit. Aber wenn wir als Mannschaft so kompakt verteidigen wie zuletzt, dann werden wir auch offensiv unsere Möglichkeiten bekommen – da ist Springe sicher anfällig.“
Personell stehen die Vorzeichen günstig: Jean-Luc Bohns und Maxim Schäfer kehren rechtzeitig aus dem Urlaub zurück und verstärken die Mannschaft. Ein Fragezeichen bleibt lediglich hinter Kapitän Julian Latwesen, der krankheitsbedingt unter der Woche pausieren musste. „Da müssen wir nochmal schauen und testen, wie weit das am Wochenende funktioniert“, so Schönherr.
Der FC Springe startete mit drei Niederlagen aus den ersten vier Spielen denkbar schwach in die Saison. Doch zuletzt zeigte sich die Elf von Trainer Rudolph stark verbessert: Zwei Siege in Folge, darunter ein souveränes 3:0 gegen Gehrden, lassen die Springer nun mit breiter Brust nach Rehren reisen. Mit 15:11 Toren verfügen sie über eine schlagkräftige Offensive, die in der Lage ist, jede Abwehrreihe vor Probleme zu stellen.
Schönherr weiß um diese Stärke: „Springe hatte keinen guten Start, aber zuletzt zweimal gewonnen. Da haben sie gezeigt, zu was sie imstande sind. Offensiv haben sie eine Menge Qualität – wir müssen sehr aufmerksam sein.“
Für Rehren, derzeit punktgleich mit Ihme-Roloven auf Rang vier, geht es darum, den Anschluss an die Tabellenspitze zu halten. Ein Dreier würde die Serie ohne Niederlage ausbauen und die Position im oberen Drittel festigen. „Wir wollen uns da oben festbeißen“, formuliert Schönherr das Ziel klar.
Springe dagegen könnte mit einem Auswärtssieg sogar an Rehren vorbeiziehen. Nach dem Fehlstart wäre das ein weiteres starkes Signal in Richtung Spitzengruppe.