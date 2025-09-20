– Foto: Wibke Pinkenburg

Rehren empfängt Springe und möchte seine Serie ausbauen Duell mit formstarkem FC Springe verspricht Spannung Verlinkte Inhalte BZL Hannover St. 3 MTV Rehren FC Springe

Am Sonntag empfängt der MTV Rehren in der Bezirksliga Hannover 3 den FC Springe – ein Duell zweier Mannschaften, die derzeit in guter Form sind und mit Selbstvertrauen antreten dürften. Während Rehren nach sechs Spielen noch ungeschlagen ist und mit nur einem Gegentor die beste Defensive der Liga stellt, hat sich Springe nach schwachem Saisonstart mit zwei Siegen in Folge ins Mittelfeld vorgearbeitet.

Morgen, 15:00 Uhr MTV Rehren A/R 1911 MTV Rehren FC Springe FC Springe 15:00 PUSH Der MTV Rehren hat nach sechs Spielen noch keine Niederlage kassiert. Mit nur einem Gegentor stellt die Mannschaft von Trainer Mike Schönherr derzeit die stabilste Defensive der Liga. „Für uns geht es darum, genauso gut zu verteidigen wie wir das die letzten Spiele gemacht haben“, erklärte der Coach im Vorfeld. Die zuletzt gezeigten Auftritte waren geprägt von mannschaftlicher Geschlossenheit und reifer Spielanlage.

Die defensive Sicherheit bleibt auch gegen Springe der Schlüssel, betont Schönherr: „Uns erwartet da gerade in deren Offensive eine Menge Arbeit. Aber wenn wir als Mannschaft so kompakt verteidigen wie zuletzt, dann werden wir auch offensiv unsere Möglichkeiten bekommen – da ist Springe sicher anfällig.“ Personell stehen die Vorzeichen günstig: Jean-Luc Bohns und Maxim Schäfer kehren rechtzeitig aus dem Urlaub zurück und verstärken die Mannschaft. Ein Fragezeichen bleibt lediglich hinter Kapitän Julian Latwesen, der krankheitsbedingt unter der Woche pausieren musste. „Da müssen wir nochmal schauen und testen, wie weit das am Wochenende funktioniert“, so Schönherr.