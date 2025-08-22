Rehren möchte weiter als geschlossene Einheit auftreten – Foto: Wibke Pinkenburg

Rehren empfängt Eldagsen zum Härtetest Beide Teams möchten weiterhin ungeschlagen bleiben. Verlinkte Inhalte BZL Hannover St. 3 FC Eldagsen MTV Rehren

Am dritten Spieltag der Bezirksliga Hannover 3 kommt es am Sonntag zum Duell zwischen dem MTV Rehren A/R und dem FC Eldagsen. Beide Teams sind mit vier Punkten aus den ersten beiden Partien ordentlich in die Saison gestartet und stehen punktgleich im oberen Tabellendrittel. Während Eldagsen als Absteiger aus der Landesliga von Beginn an zu den Topfavoriten zählt, will Rehren nach dem jüngsten 2:0-Erfolg in Leveste auch zu Hause ein Zeichen setzen.

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr MTV Rehren A/R 1911 MTV Rehren FC Eldagsen FC Eldagsen 15:00 PUSH „Uns erwartet da schon eine harte Nuss“, betont Rehrens Trainer Mike Schönherr im Vorfeld. „Eldagsen ist ein Landesliga-Absteiger. Ich erwarte eine offensiv starke Mannschaft, die, denke ich, auch körperlich robust sein wird. Darauf müssen wir vorbereitet sein – und werden wir auch.“

Die Gäste aus Eldagsen unterstrichen am vergangenen Wochenende mit einem deutlichen 7:2-Heimsieg gegen Gehrden ihre Offensivstärke. Auch der MTV hat zuletzt überzeugt: Nach dem 0:0 zum Auftakt spielte die Mannschaft in Leveste diszipliniert und siegte beim Vorjahreszweiten verdient mit 2:0. „Wir sind sicherlich leichter Außenseiter“, so Schönherr, „aber trotzdem ist es unser Ziel, in diesem Spiel drei Punkte mitzunehmen.“ Personell muss Rehren auf den urlaubsbedingt fehlenden Abwehrspieler Tom Evers verzichten. Hinter dem Einsatz von Jean-Luc Bruns steht nach einer Krankheit ein Fragezeichen. Langfristig fehlen zudem Maxi Schmidbauer und Romek Oltrogge. „Ansonsten sollten alle Mann an Bord sein“, erklärt der Trainer.