Rehren empfängt Eldagsen zum Härtetest

Am dritten Spieltag der Bezirksliga Hannover 3 kommt es am Sonntag zum Duell zwischen dem MTV Rehren A/R und dem FC Eldagsen. Beide Teams sind mit vier Punkten aus den ersten beiden Partien ordentlich in die Saison gestartet und stehen punktgleich im oberen Tabellendrittel. Während Eldagsen als Absteiger aus der Landesliga von Beginn an zu den Topfavoriten zählt, will Rehren nach dem jüngsten 2:0-Erfolg in Leveste auch zu Hause ein Zeichen setzen.
„Uns erwartet da schon eine harte Nuss“, betont Rehrens Trainer Mike Schönherr im Vorfeld. „Eldagsen ist ein Landesliga-Absteiger. Ich erwarte eine offensiv starke Mannschaft, die, denke ich, auch körperlich robust sein wird. Darauf müssen wir vorbereitet sein – und werden wir auch.“
Die Gäste aus Eldagsen unterstrichen am vergangenen Wochenende mit einem deutlichen 7:2-Heimsieg gegen Gehrden ihre Offensivstärke. Auch der MTV hat zuletzt überzeugt: Nach dem 0:0 zum Auftakt spielte die Mannschaft in Leveste diszipliniert und siegte beim Vorjahreszweiten verdient mit 2:0. „Wir sind sicherlich leichter Außenseiter“, so Schönherr, „aber trotzdem ist es unser Ziel, in diesem Spiel drei Punkte mitzunehmen.“
Personell muss Rehren auf den urlaubsbedingt fehlenden Abwehrspieler Tom Evers verzichten. Hinter dem Einsatz von Jean-Luc Bruns steht nach einer Krankheit ein Fragezeichen. Langfristig fehlen zudem Maxi Schmidbauer und Romek Oltrogge. „Ansonsten sollten alle Mann an Bord sein“, erklärt der Trainer.
Der Schlüssel zum Erfolg liegt für Schönherr vor allem in der Stabilität: „Da geht es darum, konzentriert zu sein, defensiv stabil zu sein und vorne vielleicht ein bisschen effizienter bei der Chancenauswertung.“ Schon am zweiten Spieltag habe die Mannschaft gezeigt, wie der Matchplan aussehen könne: „Wir wollen mutig sein und an das anknüpfen, was wir in Leveste umgesetzt haben.“
Mit Eldagsen wartet allerdings ein Gegner, der die Favoritenrolle nicht von sich weist. Der FC ist nach zwei Spielen noch ungeschlagen und hat bereits neun Tore erzielt. Für Rehren wird es daher darauf ankommen, die defensive Kompaktheit der Vorwochen erneut auf den Platz zu bringen.
Schönherr blickt dem Heimspiel dennoch zuversichtlich entgegen: „Wir sind guter Dinge, freuen uns auf das Spiel. Alles Weitere wird sich auf dem Platz zeigen.“