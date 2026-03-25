Rehren dreht Spitzenspiel in Eldagsen und springt auf Platz 3

Der MTV Rehren hat im Nachholspiel des 18. Spieltags ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt. Beim direkten Konkurrenten FC Eldagsen gewann die Mannschaft mit 2:1 (1:1) und festigte damit ihren Platz in der Spitzengruppe der Bezirksliga Hannover 3.
Dabei erwischten zunächst die Gastgeber den besseren Moment. In einer intensiven Anfangsphase nutzte Eldagsen eine seiner Möglichkeiten zur Führung: Fabian Carduck traf in der 32. Minute zur verdienten Führung. Rehren zeigte sich jedoch unbeeindruckt und antwortete nur wenig später. Jannick Liebchen glich in der 39. Minute aus und stellte den Spielverlauf wieder auf Anfang.
Auch nach der Pause blieb die Partie offen, geprägt von hoher Intensität. Rehren wirkte im weiteren Verlauf zielstrebiger und nutzte seine Gelegenheit konsequent: Lorenz Kämmer traf in der 70. Minute zur Führung für die Gäste.
In der Schlussphase versuchte Eldagsen, den Ausgleich zu erzwingen, blieb jedoch gegen die stabile Defensive der Gäste ohne durchschlagenden Erfolg. Rehren verteidigte den Vorsprung konzentriert und brachte den knappen Sieg über die Zeit.
Mit dem Erfolg setzt der MTV Rehren seine starke Serie fort. Nach klaren Siegen in den vergangenen Wochen – darunter das 4:0 gegen Luthe und das 8:0 in Goltern – beweist die Mannschaft nun auch in engen Spitzenspielen ihre Qualität. Eldagsen hingegen verpasst es, im direkten Duell Boden gutzumachen, und bleibt hinter den eigenen Ansprüchen zurück.
In der Tabelle rückt Rehren damit auf Rang drei vor und bleibt in Schlagdistanz zur Spitze. Das Rennen um die vorderen Plätze gewinnt durch diesen Ausgang weiter an Spannung.