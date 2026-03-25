Rehren dreht Spitzenspiel in Eldagsen und springt auf Platz 3 Tabellendritter setzt sich nach Rückstand durch und verkürzt den Abstand zur Spitze weiter von FD · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Wibke Pinkenburg

Der MTV Rehren hat im Nachholspiel des 18. Spieltags ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt. Beim direkten Konkurrenten FC Eldagsen gewann die Mannschaft mit 2:1 (1:1) und festigte damit ihren Platz in der Spitzengruppe der Bezirksliga Hannover 3.

Dabei erwischten zunächst die Gastgeber den besseren Moment. In einer intensiven Anfangsphase nutzte Eldagsen eine seiner Möglichkeiten zur Führung: Fabian Carduck traf in der 32. Minute zur verdienten Führung. Rehren zeigte sich jedoch unbeeindruckt und antwortete nur wenig später. Jannick Liebchen glich in der 39. Minute aus und stellte den Spielverlauf wieder auf Anfang. Auch nach der Pause blieb die Partie offen, geprägt von hoher Intensität. Rehren wirkte im weiteren Verlauf zielstrebiger und nutzte seine Gelegenheit konsequent: Lorenz Kämmer traf in der 70. Minute zur Führung für die Gäste.