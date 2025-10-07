Rehren bleibt heiß auf die Spitze-Souveräner 3:0-Derbysieg in Rinteln

Der MTV Rehren hat im Schaumburg-Derby gegen den SC Rinteln ein klares Zeichen gesetzt. Mit einem souveränen 3:0-Erfolg untermauerte die Mannschaft von Trainer Mike Schönherr ihre Ambitionen in der Bezirksliga Hannover 3 und bleibt erster Verfolger des ungeschlagenen Spitzenreiters aus Pattensen.

„Es war eine wirklich gute Reifeleistung meiner Mannschaft“, lobte Schönherr nach dem Spiel. „Insbesondere in der ersten Halbzeit haben wir den Gegner gar nicht zur Entfaltung kommen lassen.“ Rehren dominierte von Beginn an das Geschehen, setzte Rinteln mit frühem Pressing unter Druck und zwang die Gäste immer wieder zu Fehlern im Aufbau. Der Lohn: ein Eigentor von Höfemann (21.) und das schnelle 2:0 durch Lattwesen (26.), der eine schöne Kombination über die rechte Seite vollendete.

Nach dem 0:0 in Enzen und dem 4:1-Sieg gegen Kirchdorf bestätigte Rehren damit die starke Form der letzten Wochen. Vor allem die Defensive um Evers und Rosow bleibt ein Prunkstück – mit nur sechs Gegentoren stellt der MTV aktuell die zweitbeste Abwehr der Liga.

„Wir haben nahezu keinen Schuss aufs Tor zugelassen“, betonte Schönherr. „Das war vom Anlaufen bis zur Zweikampfführung sehr konsequent.“ Seine Mannschaft präsentierte sich eingespielt, diszipliniert und mit klarer Struktur – Attribute, die schon in den Vorwochen zum Erfolgsrezept geworden sind.

Rinteln dagegen steckt nach dem ordentlichen Saisonstart (drei Siege aus fünf Spielen) in einer kleinen Ergebniskrise. Schon beim 1:3 gegen Arnum fehlte der Zugriff, und auch in Rehren blieb die Offensive über weite Strecken wirkungslos. „Wir hätten zur Pause eigentlich schon 4:0 führen müssen“, urteilte Schönherr mit Blick auf die zahlreichen vergebenen Chancen. Ein Lattenschuss von Maxim Schäfer in der zweiten Hälfte unterstrich die Überlegenheit der Gastgeber.

In der Schlussphase verwaltete Rehren das Geschehen souverän. „Die ersten 20 Minuten nach der Pause haben wir ein bisschen mehr verwaltet, nicht ganz so intensiv gespielt“, räumte Schönherr ein. „Aber dann haben wir nochmal die letzten 25 Minuten ordentlich Gas gegeben.“ Der eingewechselte Bauer sorgte in der Nachspielzeit (90.+6) schließlich für den verdienten Schlusspunkt.

„Alles in allem ein runder, verdienter Sieg. Prima Leistung“, fasste der Trainer zusammen. Mit dem sechsten Saisonerfolg bleibt Rehren punktgleich mit dem SV Arnum auf Rang zwei und darf weiter vom großen Ziel „Spitzenplatz“ träumen.

Für den SC Rinteln hingegen wird die Lage ungemütlicher. Das Team von Trainer Lohmeier steht mit zwölf Punkten im Mittelfeld, muss aber dringend wieder Konstanz finden, um den Anschluss nach oben nicht zu verlieren. Schon am kommenden Wochenende wartet mit dem Heimspiel gegen Enzen die nächste schwierige Aufgabe.