Rehren belohnt sich und feiert ersten Saisonsieg

Der MTV Rehren feierte den ersten Saisonsieg – Foto: Wibke Pinkenburg

Der MTV Rehren A/R hat am dritten Spieltag der Bezirksliga Hannover 3 den ersten Heimsieg der Saison eingefahren. Gegen Aufsteiger FC Hevesen setzte sich die Mannschaft von Trainer Toni Pagano mit 4:2 (1:0) durch. Nach einer über weite Strecken kontrollierten Vorstellung führte Rehren zwischenzeitlich mit 4:0, kassierte in der Schlussphase allerdings noch zwei Gegentreffer.

Die Führung fiel in der 12. Minute etwas glücklich. Hevesens Niklas Schäkel lenkte den Ball ins eigene Tor. Rehren blieb anschließend spielbestimmend und kam zu weiteren Möglichkeiten. Pagano sah dabei vor allem im letzten Drittel Verbesserungspotenzial: „Es gab schon noch zwei, drei weitere Möglichkeiten, auch ein Tor zu schießen, wo es am Ende ein Stück weit zu unpräzise war in den letzten 20, 25 Metern.“

Rehren übernahm von Beginn an die Kontrolle. „Ein einseitiges Spiel, wir hatten das im Griff in der ersten Halbzeit“, sagte Pagano. Seine Mannschaft hatte viel Ballbesitz und bestimmte das Geschehen, kam jedoch zunächst nur selten zu klaren Möglichkeiten. „Viel Ballbesitz, viel Kontrolle, zu wenig richtig gute Chancen“, fasste der Trainer die erste Hälfte zusammen.

Kurz vor der Pause bot sich Marlo Jaenicke die große Gelegenheit zum zweiten Treffer. Nach einem Durchbruch lief er allein auf den Torwart zu, brachte den Ball jedoch nicht auf das Tor. „Da muss Malo Jaenicke den Ball aufs Tor bringen. Der verspringt ihm etwas und dadurch geht der Ball neben das Tor“, sagte Pagano.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Rehren den Druck erneut und wurde dafür schnell belohnt. Jaenicke traf in der 47. Minute zum 2:0. In der 60. Minute erhöhte Malte Grittner, ehe Jaenicke nur eine Minute später seinen zweiten Treffer erzielte. Innerhalb kurzer Zeit war die Partie entschieden. „Und dann kurze Zeit später 3-0, 4-0 als Doppelschlag innerhalb von zwei Minuten. Da war dann klar, dass das Spiel durch ist“, sagte Pagano.

Anschließend nahm Rehren etwas Tempo aus der Partie und wechselte mehrfach. Damit wollte Pagano auch Spielern Einsatzzeit geben, die zuletzt weniger gespielt hatten. „Einfach um den Jungs, die jetzt zuletzt weniger gespielt haben, auch nochmal Spielminuten zu geben.“ Allerdings verlor die Mannschaft dadurch nach Einschätzung des Trainers etwas den Rhythmus. „Das hat man aber gemerkt, da war ein Bruch im Spiel.“

Hevesen nutzte diese Phase und kam durch Alexander Wellschmidt in der 84. Minute zum ersten Treffer. In der Nachspielzeit verkürzte Marius Klupsch sogar noch auf 2:4. Pagano ärgerte sich über die beiden Gegentore. Beim ersten habe seine Mannschaft im Spielaufbau den Ball verloren, anschließend eine Flanke zugelassen und in der Mitte nicht ausreichend sortiert gestanden. „Und dann ein freier Kopfball aus 5-6 Metern, der als Aufsetzer reingeht. Das ärgert mich, weil in so einem Spiel darfst du eigentlich keinen Gegentor kassieren.“

Am Ende überwog jedoch die Freude über den ersten Dreier vor eigenem Publikum. „Aber nun denn, wir freuen uns mehr über die drei Punkte. Erster Heimsieg in der Saison“, sagte Pagano. Nach drei Spieltagen steht Rehren damit bei vier Punkten und auf dem elften Tabellenplatz.

Viel Zeit zum Durchatmen bleibt nicht. Bereits am Dienstag wartet in der zweiten Runde des Bezirkspokals der VfR Evesen. Pagano erwartet dabei eine deutlich anspruchsvollere Aufgabe: „Wir wissen gleich, dass da ein guter Gegner kommt. Mit einem Landesliga-Setup.“ Seine Mannschaft müsse deshalb „stabil in der Defensive“ stehen und nach vorne Akzente setzen. Trotz des Klassenunterschieds sieht Pagano seine Mannschaft nicht chancenlos: „Aber wir glauben, dass wir da nicht hoffnungslos unterlegen sind. Sondern dass das auch ein knappes Spiel werden kann.“