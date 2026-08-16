Rehmann hadert: SG Essen-Schönebeck verpasst Auftaktsieg gegen Velbert Die SG Essen-Schönebeck startet mit einem 1:1 gegen Türkgücü Velbert in die Bezirksliga. Trainer Olaf Rehmann hadert trotz spätem Ausgleich mit dem verpassten Auftaktsieg. von Markus Becker · Heute, 14:35 Uhr · 0 Leser

Remis zwischen Essen-Schönebeck und Türkgücü Velbert. – Foto: Markus Becker

Die SG Essen-Schönebeck ist mit einem Unentschieden in die neue Bezirksliga-Saison gestartet. Der Landesliga-Absteiger kam gegen Türkgücü Velbert trotz deutlicher Feldvorteile und eines späten Ausgleichs nicht über ein 1:1 hinaus. Trainer Olaf Rehmann sah seine Mannschaft zwar als überlegen an, bemängelte aber fehlende Konsequenz und Abgezocktheit.

Zähes Spiel in den ersten 45 Minuten "Wir waren die bessere Mannschaft, wir hätten das auch sicherlich von den Anteilen her verdient gewinnen müssen“, sagte Olaf Rehmann nach dem 1:1 seiner SG Essen-Schönebeck gegen Türkgücü Velbert. Gleichzeitig müsse seine Mannschaft mit dem Punkt leben. Denn trotz viel Ballbesitz und einer deutlichen Steigerung nach dem zwischenzeitlichen Gegentor hatte sich die SGS lange schwergetan, gegen die kompakt stehenden Gäste klare Chancen herauszuspielen. Von Beginn an übernahm die SG Essen-Schönebeck die Initiative und setzte Türkgücü früh unter Druck. Die Gäste standen allerdings tief und machten die Räume vor dem eigenen Strafraum eng. Essen kam zwar immer wieder in Tornähe, spielte die Angriffe aber häufig nicht konsequent genug aus. Ein Distanzversuch von Petros Galatidis flog knapp über das Tor (21.), Marcel Faber scheiterte mit einem abgefälschten Schuss an Türkgücü-Keeper Raffael Sommer (33.).

So war es in den ersten 45 Minuten eine durchaus zähe Angelegenheit. Die Gäste wagten sich fast ausschließlich über Umschaltsituationen in die gegnerische Hälfte. Gefährlich wurde es dabei lediglich beim Abschluss von Filippas Filippou, den Marvin Hartelt über die Latte lenkte (16.). Ansonsten blieb es bei überschaubaren Torraumszenen. Türkgücü verteidigte diszipliniert, während die SGS zu selten das Tempo erhöhte. Türkgücü trifft überrraschend Nach dem Seitenwechsel schlugen die Gäste plötzlich eiskalt zu. Emilio Sanchez Conrad setzte sich im Strafraum durch und hämmerte den Ball wuchtig unter das Tordach (48.). Mit der Führung im Rücken konnten sich die Gäste zunächst etwas weiter aus ihrer tiefen Grundordnung lösen.

Die SGS musste nun mehr riskieren und erhöhte die Schlagzahl. Mit fortschreitender Spieldauer öffneten sich auch mehr Räume. Ell-Medin Idrizi scheiterte aus kurzer Distanz an Sommer, der den Winkel gut verkürzte (61.). Wenig später parierte der Schlussmann erneut stark, als Faber den Ball gefährlich aufs kurze Eck lenkte (65.). Velbert war in dieser Phase primär mit der eigenen Defensive beschäftigt, gelangte aber auch noch einmal hochgefährlich vor das gegnerische Tor. Abdulkadir Avan brachte seinen Volley aus kurzer Distanz jedoch nicht sauber aufs Tor (67.). Auf der anderen Seite dann wieder die Essener, die nun mit zunehmender Dringlichkeit auf den Ausgleich drängten, sich gleichzeitig aber auch in Chancenwucher übten. Luiz Kreisköther vergab gleich zwei vielversprechende Möglichkeiten per Kopf (76., 78.). Die Belohnung für die Mühen fiel erst in der Nachspielzeit. Kreisköther schlug eine Flanke auf den zweiten Pfosten, wo Idrizi den Ball volley und flach im Eck unterbrachte (90.+1). Der Ausgleich sorgte noch einmal für Hoffnung auf einen kompletten Turnaround, am Ende blieb es jedoch beim 1:1. "Absagen konnten wir nicht auffangen": Rehmann fehlt die Erfahrung und Abgezocktheit Nach Spielende konnte sich Rehmann trotz der Schlussoffensive seiner Mannschaft nicht wirklich zufrieden geben. "Wir hatten zu wenige klare Torchancen. Und die, die wir hatten, haben wir einfach nicht gut verwertet“, fasste der SGS-Coach zusammen. Die angespannte personelle Lage spielte in seiner Analyse dabei ebenfalls eine entscheidende Rolle. Dem 45-Jährigen standen lediglich vier Feldspieler als Wechseloptionen auf der Bank zur Verfügung. Dazu fehlte aus seiner Sicht die Erfahrung und Abgezocktheit, um einen tiefen Block wie jenen von Türkgücü zu bespielen. "Wenn bestimmte Leute fehlen, die auch wissen, wie man so einen Gegner dann bespielt, der so tief steht, der eigentlich nur das Ziel hat, 20 Meter vor dem Tor alles zu vermauern, dann wird es schwierig.“

Olaf Rehmann war nach Spielende unzufrieden mit dem Punkt. – Foto: Markus Becker