Rehmann frustriert – Schönebeck braucht Punkte

Für die SG Essen-Schönebeck läuft es mal so gar nicht rund: Nur 14 Punkte aus 16 Spielen stehen auf dem Tableau. In der jüngsten Landesliga-Begegnung musste sich die Elf von Olaf Rehmann gegen den direkten Konkurrenten Sportfreunde Niederwenigern mit 4:2 geschlagen geben. Nach dem Hinrunden-Abschluss gegen den SC Werden-Heidhausen muss in Schönebeck aufgearbeitet werden.

Dabei lief es die Jahre zuvor doch so gut. In ihrer Aufstiegssaison standen die Essener auf Tabellenplatz 14 und in der Folgesaison auf Rang acht. Dass es in der laufenden Saison Schwierigkeiten gibt, kann sich der 45-Jährige nicht wirklich erklären: „Drei Jahre ist es mir immer gelungen, die Mannschaft auf 100 Prozent zu bringen und immer am Limit spielen zu lassen. Das ist mir in dieser Saison nicht gelungen. Ich frage mich auch, warum ich die Mannschaft nicht dahin gebracht habe, dass sie das zeigt, was sie eigentlich kann. Es fehlt in jedem Spiel etwas“, erzählt er RevierSport.

Für ihn kann die Winterpause nicht früh genug kommen: „Wir wollen endlich in die Winterpause, damit wir analysieren können, was eigentlich genau passiert ist. In der Rückrunde müssen wir dann einiges reparieren, denn die Hinrunde war eine absolute Katastrophe“, bemängelt der Mann, der vor drei Jahren mit Schönebeck den Sprung in die Landesliga geschafft hat.

Bevor die Pause beginnt wartet noch der SC Werden-Heidenhausen. Der Aufsteiger konnte noch zuletzt den ESC Rellinghausen mit einem 1:0 schocken, musste sich in der jüngsten Partie dem Gast aus Speldorf allerdings geschlagen geben. Es wartet also so ein kleines Fragezeichen auf die abstiegsbedrohte SG.

Frustration zeigt sich bei Rehmann vor allem dann, wenn es um den Spielverlauf geht: „Wir schaffen es, in allen Spielen konkurrenzfähig zu sein, aber wir gewinnen halt nicht. Das ist brutal frustrierend und nervig“, betont im gleichen Atemzug aber auch die Etat-Unterschiede der Vereine: „Ich muss mich mit Mannschaften vergleichen, die ganz andere Möglichkeiten haben.“

Ein Sieg gegen den Aufsteiger aus der Bezirksliga könnte die Schönebecker bis auf den zwölften Platz katapultieren – das würde Rehmanns Sorgen mit großer Sicherheit ein wenig beschwichtigen.