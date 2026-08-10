Rehlingen siegt im Top-Spiel

Zu Beginn merkte man beiden Teams an, dass keiner einen Fehler machen wollte. Die Hausherren lösten sich als erstes aus den Fesseln und hatten in der Anfangsviertelstunde bereits zwei gute Möglichkeiten. Rehlingen hatte deutlich mehr vom Spiel, während Roden sich aufs kontern beschränkte, dabei aber durchaus Ansätze zeigte.

Die Gastgeber hatten in der ersten Halbzeit die Muskeln spielen lassen und den Gästen aus Roden gezeigt, welche Ziele man beim Landesliga-Absteiger haben dürfte. "Es war ein absolut verdienter Sieg meiner Mannschaft. Im ersten Durchgang haben wir den Gegner überragend bespielt, nach der Pause kamen wir schwer wieder rein, trotzdem haben wir wenig zugelassen", so Rehlingens-Übungsleiter Michael Müller.

David Jochem nutzte einen individuellen Fehler der Rodender Hintermannschaft eiskalt aus und zirkelte die Kugel aus Halblinker Position unhaltbar ins lange Eck. Für Gäste-Keeper Lukas Fine gab es dabei nichts zu halten. Nach einer knappen halben Stunde trugen die Hausherren erneut einen Angriff über ihre starke linke Seite vor, den Lukas Graf vollendete. Fünfzehn Minuten vor der Pause bot sich dann eine Großchance für die Gäste, doch der Ball fiel Rehlingens Schlussmann von der Latte in die Arme. Rehlingen schüttelte sich kurz und kam seinerseits kurz vor der Halbzeit zu einer weiteren Riesenmöglichkeit, die man ungenutzt lies. Sechs Minuten vor dem Seitenwechsel war es dann soweit, der überragende David Jochem schlenzt diesmal das Leder aus halbrechter Position mit dem linken Fuß unhaltbar in den Knick. Damit wurden auch die Seiten gewechselt.

Die Sportfreunde aus Rehlingen taten sich nach dem Seitenwechsel zunehmend schwerer, Roden kam stark verändert, zudem mit zwei Wechsel aus der Kabine. Man übernahm fortan das Kommando, Möglichkeiten zum Anschlusstreffer waren vorhanden, jedoch wollte der Ball an diesem gestriegen Tag nicht über die Linie. Das Team um Gäste-Trainer Dominik Altmeyer hätte noch drei Stunden spielen können - man hätte wohl keinen Treffer erzielt. Der Treffer zum 4:0 per Elfmeter durch Marvin Schneider 1. Saisontor (88.), setzte schließlich den Schlusspunkt.