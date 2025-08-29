Rehdens Reifeprüfung im Emsland

Es ist die Art von Duell, in dem sich Charakter zeigt. Nach der ernüchternden 1:3-Heimniederlage gegen Germania Egestorf/Langreder steht der BSV Schwarz-Weiß Rehden am Freitagabend (Anstoß 20:00 Uhr) beim SC Spelle-Venhaus unter Zugzwang – und vor einem echten Härtetest. Die Flutlichtkulisse im Getränke-Hoffmann-Stadion bietet den passenden Rahmen für eine Begegnung, in der es nicht nur um Punkte geht, sondern um Haltung, Reaktion und Stabilität.

Diese 100 Prozent will der BSV nun im Emsland abrufen – gegen eine Mannschaft, die körperlich stark agiert, zuhause kaum nachlässt und nach dem 2:0-Sieg bei Lupo Martini Wolfsburg mit Selbstvertrauen auftreten wird.

Drei Spiele, drei Punkte, sechs erzielte Tore – das Zwischenfazit in Rehden fällt durchwachsen aus. Auf das unglückliche 1:2 gegen Meppen II folgte der souveräne 4:0-Erfolg in Wolfsburg – ehe die Heimniederlage gegen Egestorf die Stimmung wieder trübte. Trainer Kristian Arambasic hatte nach der Partie deutliche Worte gefunden und erwartet von seiner Mannschaft eine klare Antwort: „Wer in dieser Liga nicht bei 100 Prozent ist, gewinnt kein Spiel.“

Zudem ist die Heimstärke der Speller kein Geheimnis – was Arambasic klar benennt: „Um dort zu bestehen, müssen wir an unsere Leistungsgrenze gehen.“

Mit dem 27-jährigen Henry Hupe als neuem Cheftrainer hat der SC Spelle-Venhaus eine mutige Entscheidung getroffen – und bislang geht sie auf. Zwei Siege aus drei Spielen, darunter ein couragierter Auftritt in Unterzahl in Wolfsburg, zeigen, dass Spelle schnell seinen Rhythmus gefunden hat. Mit Akteuren wie Tom Winnemöller (drei Saisontreffer) und Steffen Wranik verfügt die Mannschaft über gefährliche Umschaltspieler, die in jeder Phase des Spiels für Nadelstiche gut sind.

Personallage: Mazur zurück, Özer fraglich

Ein Lichtblick für die Rehdener ist die Rückkehr von Außenverteidiger Oleksii Mazur nach abgesessener Rotsperre. Dagegen steht Beytullah Özer wegen Schulterproblemen auf der Kippe. Weiterhin fehlen mit Daniel Jung und David Lučić zwei Langzeitverletzte. „Wir fahren mit 16 Feldspielern und zwei Torhütern nach Spelle – und ich bin überzeugt, dass wir trotz der Ausfälle ein schlagkräftiges Team auf dem Platz haben“, so Arambasic.

Taktische Stellschrauben

Nach dem enttäuschenden Auftritt gegen Egestorf wird es für Rehden vor allem darum gehen, wieder mehr Struktur und Kompaktheit ins Spiel zu bringen. Der frühe Spielaufbau wirkte zuletzt fehleranfällig, die Rückwärtsbewegung fahrig. Gegen ein laufstarkes Spelle muss der BSV in den Zweikämpfen präsenter sein, die Umschaltmomente des Gegners besser kontrollieren – und offensiv konsequenter agieren.

Im Fokus stehen dabei erneut Akteure wie Julian Wolff, Elias Beck oder Noah Wallenßus, der bislang zwei Saisontreffer erzielte. Auch auf den Flügeln wird viel Verantwortung liegen – sowohl in der Defensive als auch bei der Kreation von Chancen.

Die letzte Saison lieferte zwei enge Begegnungen: Ein 2:3 in Spelle und ein torloses Remis in Rehden. Beide Male begegneten sich die Teams auf Augenhöhe – auch jetzt ist eine enge Partie zu erwarten, in der Kleinigkeiten entscheiden könnten.

Fazit: Rehdens Charaktertest unter Flutlicht

Es ist ein früher Gradmesser für die Ambitionen des BSV Rehden. Will man sich im oberen Drittel der Tabelle festsetzen, sind solche Spiele wegweisend. „Die Jungs sind heiß auf das Spiel – mehr Motivation braucht es nicht“, sagt Arambasic. Bleibt zu hoffen, dass diese Worte sich diesmal auch auf dem Platz widerspiegeln.

Anstoß: Freitag, 29. August 2025, 20:00 Uhr

Spielort: Getränke-Hoffmann-Stadion, Spelle

Zuschauer: Erwarten werden rund 400 Fans – auch aus Rehden.

Aufruf an die BSV-Familie:

„Begleitet unsere Jungs nach Spelle, zeigt Präsenz und helft mit, den nächsten Auswärtssieg einzufahren. Es geht nicht nur um drei Punkte – es geht darum, das wahre Gesicht dieser Mannschaft zu zeigen.“